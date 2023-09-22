師大美食「LE SAGE茱莉金牛排餐館」浪漫約會師大隱藏美食推薦 - 軟西，遊記

LE SAGE茱莉金牛排餐館

軟西身為師大人，居然在離開校園生活後才開了這麼一間平價排餐，千元有找牛排豬排羊排通通有，還有佛心的無限續薯條吃到飽，非常適合小資族或是學生約會不想花掉大把銀兩的好去處，師大商圈美食之一LE SAGE茱莉金牛排餐館，距離古亭站或台電大樓站都不遠，是台電大樓美食&師大古亭美食推薦之一。環境揉合多種風格，營造一個舒適雅致氣氛輕鬆活潑，來到茱莉金牛排餐館不必像高級餐廳穿得拘謹，卻依然可以吃到高級排餐的用心料理，師大美食推薦給軟絲們。LE SAGE茱莉金牛排餐館一樣收錄在軟西的台北浪漫餐廳和台北約會餐廳推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:師大美食》LE SAGE茱莉金牛排餐館◅

軟西從前念書的時候浦城街就藏著許多師大隱藏美食，這次位於轉角處的LE SAGE茱莉金牛排餐館，外頭小花園造景讓路過的人都忍不住多看了幾眼，但可別被這庭園貴氣風阻止卻步，茱莉金牛排餐館排餐價格大多千元有找，簡直造福小資族，是偶爾想吃高級餐廳約會的好選擇之一呀!

師大美食 LE SAGE茱莉金牛排餐館用餐環境

茱莉金牛排餐館座位滿多的，甫踏入就會被正中央高掛在上的樹枝燈飾吸引，底下奢華貴氣藍色座椅揭開茱莉金牛排餐館寬敞用餐區域，環境揉合了老派華麗和潮流新穎，與其說是浪漫有氣氛的約會餐廳，軟西更覺得像是輕鬆活潑的聚餐餐廳，背景音樂也是DJ有節奏感音樂，不必穿著太拘謹正式，不用擔心傷荷包，就能享用到高級排餐的食材，師大附近餐廳推薦給軟絲們。

之前軟西的台北浪漫餐廳或是台北約會餐廳推薦，許多排餐動不動就要NT2000/客起跳，每次跟柯柯去慶祝結婚周年或吃生日大餐的時候都所費不貲，只能久久犒賞自己一次，但茱莉金牛排餐館餐點價格相對來說親民許多，牛排豬排甚至千元有找，真的是不想花大錢吃大餐的好選擇，文末有茱莉金牛排餐館菜單可參考。

茱莉金牛排餐館室外還有一區採光良好的用餐區，白天小庭院應該滿有那種歐風戶外用餐的感覺，不用擔心被太陽烤焦，這一區域也是有冷氣開放啦~

柯軟在茱莉金牛排餐館用餐期間，遇到不少來約會的情侶，另外也有不少家庭朋友姐妹來茱莉金牛排餐館聚餐呢!

茱莉金牛排餐館角落各有兩個類包廂設計，軟西自己特別喜歡這個有透明玻璃窗的座位，除了能看見茱莉金牛排餐館內的各種燈飾，入夜後還能與窗外亮起的夜燈、小掛燈相互輝映，猶如在星光點點的浪漫星空下用餐，是不是更添了點約會情調呢?

茱莉金牛排餐館小沙發包廂座位區可容納4-6人，最多6人而4人則最舒適，低消NT2500，姐妹聚餐想要有點隱私也可以考慮這邊。另外整天餐廳包場的話大約可容納65人左右，滿適合拿來當做發表會、小型婚禮的場地喔。其他包廂、包場需求也可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦。

師大美食 LE SAGE茱莉金牛排餐館美食介紹

招牌套餐(任一餐點+NT180)

南瓜濃湯

有別於坊間濃稠狀，茱莉金牛排餐館的南瓜濃湯是比較細緻清順的，詢問主廚後才知道是用新鮮蔬果和及雞高湯熬煮的，難怪喝起來奶香味和瓜果香甘甜，配著麵包也很搭!

亞麻仁籽火焰小麵包

茱莉金牛排餐館麵包烤得暖烘烘的，法國Isigny奶油放在上面看起來就像一團可愛的小火焰，麵包吃起來外脆內鬆柔綿，遇熱絲滑奶香融在越嚼越香麥香中，光是麵包就讓人胃口全開!

主廚精選沙拉(+NT99)

滿滿一盤美生菜和甜椒、馬鈴薯切塊、南瓜子等疊成一座小山丘，菜鮮脆搭配水果優格醬吃起來清新爽口，果香甜不膩。

10oz M9+樂天澳洲和牛紐約客(NT1780)

茱莉金牛排餐館選用M9+和牛，不管是厚度或是熟度都超完美，光看這粉嫩嫩的切面口水就直直流，端上桌那刻更是聞到滿滿肉香!

外層煎得恰恰，一入嘴隨著熱氣融化的牛肉柔嫩甜香，分布均勻油脂爆汁，跟表層那股微帶點焦脆焦香感，把甜美肉香都鎖在裡頭，肉感帶點彈勁紮實，簡直太銷魂了。

除了搭配酥脆蒜片、綿密鬆軟蒜頭，還有水潤多汁的烤蔬菜，還能搭配茱莉金牛排餐館特製辣油，是用辣油和牛油下去調和，沒想到和鮮美牛肉如此合拍，吃下去先有辣感燒出一圈刺痛，再來是豐潤油脂衝擊口中，最後一併吞下後在嘴裡留下辣香肉甜，餘韻口中久久不散，中西融合恰到好處!

10oz 紐西蘭法式羔羊排(NT830)

羊排外層烘烤渡上一層焦糖色讓人垂涎三尺，肉質厚彈，邊嚼邊將肉從骨上撕離，羊味只會在尾韻稍微竄上來一咪咪，隨後又被豐沛肉汁一起捲入口中，散發淡淡奶香肉香在口中，連羊排都處理得宜!

雖然軟西覺得吃到尾巴稍微有一點點重鹹，但搭著一旁的蔬菜們解膩，又能再扒兩口了!

法式芥末醬微帶點辛香，不過份辣口給羊排彿上一層堅果醇香順滑，去除重鹹的同時也變換口味，10oz肉雖然份量很大，但不一會兒就掃盤清空啦。

免費薯條吃到飽

茱莉金牛排餐館還有一個很棒薯條方案，只要同桌均點套餐可享免費薯條吃到飽，而且是認真的一籃完全不馬虎，薯條是胖胖款炸得內裡鬆軟，外層微微酥香，放久了也不會潤去變得濕軟，反而是沾著番茄醬超涮嘴，只是茱莉金牛排餐館的牛排份量真的太大，薯條也給很多，柯軟當天吃完真的飽到不行!

荔枝風味奶酪

飯後甜點是奶酪，雖說是荔枝，但吃起來有淡雅玫瑰花香氣，顏色粉嫩嫩少女心爆棚。

上面灑滿脆口玉米片，跟下方濕潤綿稠帶紮實口感奶酪成明顯對比，在口中脆濃交錯，收尾甜點也是甜滋滋心頭好啦~

西班牙一/七種橄欖綠啤酒(NT230)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

第一次看到啤酒液體呈現綠色，沒想到真的是選用西班牙七種當地橄欖釀成，喝起來圓潤清香，帶淡淡橄欖香，很像喝的西班牙Tapas，第一次喝到這種溫和清新啤酒超特別!

法國維娜布莊園 黑皮諾(NT260/杯)

讓紅酒醒一下慢慢飄散的果香氣比較像櫻桃和覆盆子，帶點甜酸果香絲滑，搭配方才和牛讓酒香帶出肉鮮美絕配。

師大美食 LE SAGE茱莉金牛排餐館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

LE SAGE茱莉金牛排餐館

師大商圈美食之一LE SAGE茱莉金牛排餐館，排餐平價不用怕傷荷包，環境舒適雅致，整體氣氛活潑不拘謹，非常適合情侶約會或是家庭聚餐，來到茱莉金牛排餐館不必像高級餐廳穿得約束，卻依然可以吃到高級排餐的用心料理，師大夜市餐廳推薦給軟絲們。LE SAGE茱莉金牛排餐館一樣收錄在軟西的台北浪漫餐廳和台北約會餐廳推薦中。

▻原文:師大美食》LE SAGE茱莉金牛排餐館◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠





LE SAGE茱莉金牛排餐館 ✓LE SAGE茱莉金牛排餐館地址：台北市大安區浦城街26巷2號(地圖點我) ✓LE SAGE茱莉金牛排餐館交通：捷運新蘆線(O線、橘線)古亭站或捷運松山新店線(G線、綠線)台電大樓站 ✓LE SAGE茱莉金牛排餐館電話：02-23680986 ✓LE SAGE茱莉金牛排餐館營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30，周一公休 ✓LE SAGE茱莉金牛排餐館臉書粉絲團：LE SAGE茱莉金牛排餐館 FB ✓備註：可線上訂位、低消一NT150以上品項/人、酌收10%服務費。

▻合作請洽：[email protected]◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

台北燒肉推薦

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

15家台北居酒屋

台北串燒

台北日本料理

台北韓式料理

台北火鍋推薦