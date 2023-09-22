【台北】鼎泰豐｜觀光客打卡小籠包，紅油抄手才是隱藏王者｜柴貓趴趴走

1985年創立的「鼎泰豐」

是觀光客熱門打卡餐廳，

除了代表性的小籠包之外，

還有許多熱門菜色可以嘗鮮；



【鼎泰豐】

【鼎泰豐（新生店）】

地址：台北市中正區信義路二段277號

電話：02-2395-2395

營業時間：星期一~星期五 11:00~20:30、星期六~星期日 10:30~20:30

【鼎泰豐】網頁

※台北捷運懶人包｜ 淡水信義線美食

「鼎泰豐」之前吃了幾次，

卻一直沒有留下紀錄文，

這次帶著羅媽來新生店，

把想吃的全都點過一輪；



【門外滿是等待的人】



【Q版卡通小籠包】

11點多抵達現場，

外面早已排起了人潮，

等到正式入店內用餐，

已過了12點的時間，

這個高人氣很是驚人啊(汗)

新生店環境超舒適，

坐定位後就來用app來點餐；



【現場看師傅包小籠包】



【應該是蝦餃?(笑)】



【2樓用餐環境一覽】

"小菜"一小盤就100大洋，

果然很有名店的架式XD

微酸鹹的口感還滿開胃的；



【豆芽菜加上冬粉、海帶】



【微酸微鹹的口味】

"高麗菜"較水少了些鍋氣，

不過味道還OK；



【清炒"高麗菜"】



【少了點鍋氣】

人氣"排骨蛋炒飯"，

炒飯走的是鬆軟路線，

吃起來頗清爽，

排骨炸的很嫩，

稍微有厚度卻不難咬斷；



【"排骨蛋炒飯"】



【蛋炒飯走鬆軟路線】



【排骨滿大一片】

人氣必點"小籠包"，

用筷子小心夾起，

沉甸甸的一顆有著飽滿湯汁，

沾點醋和醬油，

安定的味道還不錯；



【小籠包食用指南】



【大家都為了這籠而來】



【黃金18褶】



【每滴湯汁都不能浪費】

我最愛的還是"紅油抄手"，

看似艷紅的醬汁，

卻香而不辣，

配上包著鮮蝦的抄手，

只能說很美味啊~~



【"紅油抄手"】



【抄手滿大一顆的】



【艷紅醬汁是靈魂啊!】

就用"豆沙小籠包"來收尾吧~

包著滿滿滿紅豆的小籠包，

端上桌就要趁熱吃，

不然遇冷皮就會變硬，

味到偏甜適合多人一起分食；



【"豆沙小籠包"】



【每顆都塞滿了豆沙】

※後記：【鼎泰豐（新生店）】

環境非常舒適、

為了觀光客調整的口味，

口味走的是安全牌路線；

除了等候人潮爆量之外，

招待外國朋友可以考慮看看

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