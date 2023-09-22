【台北】鼎泰豐｜觀光客打卡小籠包，紅油抄手才是隱藏王者｜柴貓趴趴走

1985年創立的「鼎泰豐」
是觀光客熱門打卡餐廳，
除了代表性的小籠包之外，
還有許多熱門菜色可以嘗鮮；
【鼎泰豐】
【鼎泰豐（新生店）】
地址：台北市中正區信義路二段277號
電話：02-2395-2395
營業時間：星期一~星期五 11:00~20:30、星期六~星期日 10:30~20:30
【鼎泰豐】網頁
「鼎泰豐」之前吃了幾次，
卻一直沒有留下紀錄文，
這次帶著羅媽來新生店，
把想吃的全都點過一輪；
【門外滿是等待的人】
【Q版卡通小籠包】
11點多抵達現場，
外面早已排起了人潮，
等到正式入店內用餐，
已過了12點的時間，
這個高人氣很是驚人啊(汗)
新生店環境超舒適，
坐定位後就來用app來點餐；
【現場看師傅包小籠包】
【應該是蝦餃?(笑)】
【2樓用餐環境一覽】
"小菜"一小盤就100大洋，
果然很有名店的架式XD
微酸鹹的口感還滿開胃的；
【豆芽菜加上冬粉、海帶】
【微酸微鹹的口味】
"高麗菜"較水少了些鍋氣，
不過味道還OK；
【清炒"高麗菜"】
【少了點鍋氣】
人氣"排骨蛋炒飯"，
炒飯走的是鬆軟路線，
吃起來頗清爽，
排骨炸的很嫩，
稍微有厚度卻不難咬斷；
【"排骨蛋炒飯"】
【蛋炒飯走鬆軟路線】
【排骨滿大一片】
人氣必點"小籠包"，
用筷子小心夾起，
沉甸甸的一顆有著飽滿湯汁，
沾點醋和醬油，
安定的味道還不錯；
【小籠包食用指南】
【大家都為了這籠而來】
【黃金18褶】
【每滴湯汁都不能浪費】
我最愛的還是"紅油抄手"，
看似艷紅的醬汁，
卻香而不辣，
配上包著鮮蝦的抄手，
只能說很美味啊~~
【"紅油抄手"】
【抄手滿大一顆的】
【艷紅醬汁是靈魂啊!】
就用"豆沙小籠包"來收尾吧~
包著滿滿滿紅豆的小籠包，
端上桌就要趁熱吃，
不然遇冷皮就會變硬，
味到偏甜適合多人一起分食；
【"豆沙小籠包"】
【每顆都塞滿了豆沙】
※後記：【鼎泰豐（新生店）】
環境非常舒適、
為了觀光客調整的口味，
口味走的是安全牌路線；
除了等候人潮爆量之外，
招待外國朋友可以考慮看看
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