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【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土城韓式飯捲推薦、土城韓國料理推薦 (附菜單)

2023-09-22 09:51:58 花見團子玩耍趣 人氣：126
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花見團子玩耍趣

發表篇數：168篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：吃自己美食雲
phone02-2264-3975
place新北市土城區延和路48號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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食記為花見團子造訪「吃自己美食雲」     (造訪日期 : 2023/09)

「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃

土城韓式飯捲推薦、土城韓國料理推薦

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

 吃自己美食雲 

地址 : 新北市土城區延和路48號1樓
電話 : 02-2264-3975
時間 : 10:30~14:00、16:30~23:30(週一四公休)

喜歡吃韓國街邊小吃的朋友一定要快看過來，本次團子來到土城開幕不久的「吃自己美食雲」用餐，店家主要販售多種韓式料理、韓式街邊小吃，包括拌飯、飯捲、炸物、雜菜、點心、飲品等，從早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜都有提供，滿足多種客人需求。店家位在土城安和國小對面，店門口就是公車站，交通很便利。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

走進店內店家裝潢以白色為基色，整潔明亮，店內設有多張4人及2人座位，白色大理石桌面搭配黑色座椅簡約又時尚，不論是個人用餐或好友聚餐都十分合適。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

店家對於料理、擺設都十分用心，很多食材都是韓國進口，吃得到韓風原味。店內餐具採自助式，使用韓國宮廷風的金銅器皿及碗筷，格外有質感。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

點餐可掃描桌上QR code，瀏覽菜單一目了然，便利也環保，店內有提供免費wifi，邊享用美食邊上網也沒問題。支付方式也很多種，也有與外送平台業者合作，在家也可以隨時享用到美味料理。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

泡菜

店家自製的「泡菜」嚴選白菜醃到入味，酸甜清爽微辣開胃，單吃就好吃，也可加到拌飯內一同享用，超好下飯的。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

龍蝦沙拉飯捲

「龍蝦沙拉飯捲」帶有淡淡的麻油香的韓式海苔，包裹入米飯、紅蘿蔔、小黃瓜、蛋絲，再加入龍蝦和魚卵所製成的龍蝦沙拉，上面再灑上芝麻粒，色香味俱全。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

輕咬一口飯捲，龍蝦沙拉鮮美香甜，鮮蔬清脆，口感很道地，如同在韓國街頭小店吃的味道一樣，一吃就上癮，除了可當正餐，也可當作下午茶時享用，大人小孩都喜歡。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

牛肉拌飯+起司

「牛肉拌飯」是老饕最愛！拌飯可單點，也可再依照個人口味加點配料，本次團子有再加價加一份起司。牛肉拌飯裡有牛肉、紅蘿蔔絲、木耳、豆芽菜、蛋絲，還有一顆半熟蛋，食材豐盛配色又很繽紛，店家會附上一小盤辣醬。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

要吃前可將半熟蛋戳破，再依照個人的口味加入辣醬，與所有食材混合米飯拌在一起。入口後牛肉軟嫩很有彈性、食蔬增添多層次口感、起司濃郁香醇、結合辣醬香辣過癮，吃完依舊意猶未盡。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

魚板湯

「魚板湯」裡有白蘿蔔、三角魚版，高湯爽口清甜，蘿蔔軟嫩鮮甜，魚板Q彈滑順，暖心也暖胃。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

韓式冬粉捲

「韓式冬粉捲」是老闆特地從韓國進口的道地小吃，紫菜裡包裹冬粉再油炸，外皮香酥爽脆，內層冬粉細緻滑嫩，沾上韓式辣醬微辣開胃，如同一秒到韓國，很值得一試。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

甜辣炸雞球

「甜辣炸雞球」一口吃剛剛好！雞球炸成金黃色，灑上芝麻在沾上特製甜辣醬，巧又可愛。炸好的雞球外酥內緊實，甜辣醬屬偏甜帶一絲微辣，小孩也能輕鬆享用，是道老少皆宜的特色小吃。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

韓醬炸元寶

「韓醬炸元寶」水餃炸成美麗金黃色，加上起司經過直火炙燒，再淋上韓式辣醬，層層堆疊好喜氣。炸元寶外層酥脆，內層吃得到肉餡和鮮蔬，辣醬香辣帶勁更顯提味，是別的地方吃不到的好味道，團子很推薦可以點來試試。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

蜂蜜水

「蜂蜜水」以黃金比例調配而成，蜂蜜潤口，帶有濃郁甜香，喝起來清爽回甘，搭配韓食好match。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

水梨汁 / 韓式甜米露

店內也有提供韓國進口飲品，「水梨汁」爽口消暑，還能吃到到水梨的纖維，香甜好喝；「韓式甜米露」是用麥芽粉泡出來的米湯裡放入米飯釀熟的飲品，有「喝的點滴」之美譽，喝起來淡雅甘甜，這也是團子每次到韓國汗蒸幕必喝的飲品，來這就能品嚐得到喔。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

整體而言，團子覺得「吃自己美食雲」很適合喜歡吃韓國小吃、米飯料理的朋友享用，店家食材選用真材實料，有拌飯、飯捲、炸物都有，種類豐盛多元，來這裡可以一網打盡多項韓國特色的街頭小吃，價錢也很平價，營業時間從早到晚，隨時都能享用道地韓國街頭料理，喜歡吃韓式餐點的朋友一定不要錯過喔。【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

 

 菜單 

【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土

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