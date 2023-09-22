【美食】「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃，土城韓式飯捲推薦、土城韓國料理推薦 (附菜單)

食記為花見團子造訪「吃自己美食雲」 (造訪日期 : 2023/09)



「吃自己美食雲」韓式飯捲、辣炒年糕、韓式街邊小吃

土城韓式飯捲推薦、土城韓國料理推薦







吃自己美食雲



地址 : 新北市土城區延和路48號1樓

電話 : 02-2264-3975

時間 : 10:30~14:00、16:30~23:30(週一四公休)



喜歡吃韓國街邊小吃的朋友一定要快看過來，本次團子來到土城開幕不久的「吃自己美食雲」用餐，店家主要販售多種韓式料理、韓式街邊小吃，包括拌飯、飯捲、炸物、雜菜、點心、飲品等，從早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜都有提供，滿足多種客人需求。店家位在土城安和國小對面，店門口就是公車站，交通很便利。

走進店內店家裝潢以白色為基色，整潔明亮，店內設有多張4人及2人座位，白色大理石桌面搭配黑色座椅簡約又時尚，不論是個人用餐或好友聚餐都十分合適。

店家對於料理、擺設都十分用心，很多食材都是韓國進口，吃得到韓風原味。店內餐具採自助式，使用韓國宮廷風的金銅器皿及碗筷，格外有質感。

點餐可掃描桌上QR code，瀏覽菜單一目了然，便利也環保，店內有提供免費wifi，邊享用美食邊上網也沒問題。支付方式也很多種，也有與外送平台業者合作，在家也可以隨時享用到美味料理。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

泡菜

店家自製的「泡菜」嚴選白菜醃到入味，酸甜清爽微辣開胃，單吃就好吃，也可加到拌飯內一同享用，超好下飯的。

龍蝦沙拉飯捲

「龍蝦沙拉飯捲」帶有淡淡的麻油香的韓式海苔，包裹入米飯、紅蘿蔔、小黃瓜、蛋絲，再加入龍蝦和魚卵所製成的龍蝦沙拉，上面再灑上芝麻粒，色香味俱全。

輕咬一口飯捲，龍蝦沙拉鮮美香甜，鮮蔬清脆，口感很道地，如同在韓國街頭小店吃的味道一樣，一吃就上癮，除了可當正餐，也可當作下午茶時享用，大人小孩都喜歡。

牛肉拌飯+起司

「牛肉拌飯」是老饕最愛！拌飯可單點，也可再依照個人口味加點配料，本次團子有再加價加一份起司。牛肉拌飯裡有牛肉、紅蘿蔔絲、木耳、豆芽菜、蛋絲，還有一顆半熟蛋，食材豐盛配色又很繽紛，店家會附上一小盤辣醬。

要吃前可將半熟蛋戳破，再依照個人的口味加入辣醬，與所有食材混合米飯拌在一起。入口後牛肉軟嫩很有彈性、食蔬增添多層次口感、起司濃郁香醇、結合辣醬香辣過癮，吃完依舊意猶未盡。