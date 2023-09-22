高雄和林拾麵 – 超注重細節的精緻一麵二吃創意拌拌麵 | 台式麵食新美學 | 萬豪酒店周圍餐廳 - 湯姆仕-吃喝玩樂最重要

和林拾麵 | 高雄市左營區富民路128號

07 550 8865 | 11:00–14:30, 17:00–21:00

和林拾麵是一家結合了古典文青

還有精緻個人餐飲的新派麵店

位於義享天地萬豪酒店附近, 主打拌拌麵個人套餐

一個人也可以享用到精緻麵食, 還有溫暖現熬雞湯

溫暖的路線, 除了很受附近的上班族歡迎之外,

也有很多外地旅客會特別來朝聖~









文青元素很有設計感，

台式磚牆復古風, 海棠花玻璃和鐵窗花,

提供的隔板讓一個人吃飯更有隱私,

總共有兩層樓空間, 今天中午來只有開放一樓

假日人比較多的話二樓的座位也會開放

店家特別規劃了菜梯, 取餐不用走上走下比較安全,

整體的風格讓人感到輕鬆自在~









就算疫情已經過去, 店家的消毒還是不馬虎

只要客人離開馬上就會有服務人員去清潔桌面進行消毒

確保每個人都有最好的用餐環境~

全面採用掃QR code點餐, 點餐完畢可以自行到櫃臺結帳

和林拾麵就像諧音「和您食麵」

把臺灣最傳統美味用最精緻方式呈現

麵食以套餐方式,

會包含主餐, 溏心蛋, 熬煮雞湯,

整體呈現非常豐富,也可以按照自己的喜好需求增加配菜

真的超適合下班自己或者是約會性質的來吃飯

吃得簡單卻又與眾不同~









完全開放式的廚房整潔乾淨,

整個專業度呈現,

我覺得甚至不輸現在的無菜單料理餐廳

每個細節都有顧慮到

專業的煮麵機,現點現煮的美味,

整個料理過程都完全是開放可以給客人看得到,

而且還特別做了前方的玻璃讓整個過程更加的透明,

絕對是對自己料理有信心的表現









採用自助取餐方式,

托盤有經過特別設計非常好拿~

採用自行取餐, 沒有額外收服務費

用餐完畢也可以直接放到店家的回收檯~

小菜任選三樣 $168 龍鬚菜 | 皮蛋豆腐 | 小黃瓜

如果有兩三個人一起來, 很推薦可以加點小菜組合

168可以任選三種 , 今天選擇個人很喜歡的龍鬚菜,

口感爽脆完全不會苦, 胡麻醬不會過甜

皮蛋直接給一整顆非常的霸氣,

綿密的豆腐就跟布丁一樣清爽開胃~

小黃瓜的醃製上比較偏酸, 增加開胃的爽脆,

外面很多涼拌小黃瓜都太甜,

這邊反而做得比較適合我的口味~

爆卵干貝蝦醬拌拌麵 $328

先介紹這次品嚐的新品

爆卵干貝+蝦醬鮮甜度十足

滿滿魚卵搭配上滿滿小干貝, 每碗的干貝有30到40顆

滿滿的料與麵拌在一起, 口感豐富不再只是麵條而已

就像日本拉麵強調的整體呈現,

蝦醬是店家自己熬煮, 用蝦殼小火油煸一個小時以上 ,

用1公斤才能煮出500g的精華, 味道濃郁順口 ~

小干貝口感很鮮甜爽脆,

加上魚卵爆開的的咀嚼口感, 雙重鮮甜~









干貝是採用直火炙燒的料理方式,

增加香氣~

慢熬雞湯

餐點附上的雞湯有著高級燒肉店感覺,

嚴選放山雞、金華火腿、洋蔥以溫火慢燉

細心撇去每一滴浮沫,

真材實料熬煮, 可以喝到濃郁口感

但是完全不會油膩,

服務人員提到雞湯是以最適合入口的80度上桌,

而且量還蠻多的絕對可以喝得過癮~









牛腹肉椒麻拌拌麵 $288 + $68 花枝酥

加購花枝酥做成小顆,

吃起來更方便, 不用張大嘴巴或者分兩次咀嚼 ,

用烤的口感不油膩, 真材實料鮮甜美味

很推薦喜歡花枝酥的可以加購~

搭配油條, 老菜圃, 辣椒絲, 酸菜和蔥花, 滋味很豐富

採脂肪均衡的牛肉片

肉香味非常突出,

再加上拌麵的醬汁抓在牛肉上面,

整體的口感我覺得蠻清爽的~

麵條部分是店家的精髓,

原料嚴選澳洲黃金小麥製成麵粉

真空攪拌混合讓麵糰Q彈口感更有嚼勁

再經過20道輾壓製成麵皮,

彷彿手工揉製, 使麵條的延展性更好

是店家麵條無可取代的秘密武器,

好椒情系列吃起來醬料是小辣,

據店家說這個風味是最受客人歡迎, 點餐率最高,

口感上很有層次, 軟中帶一點麵心感讓人喜愛~

獨門3部曲 | 美味更回味

吃拌麵也可以有三種不同的感覺

先來碗雞湯暖暖心

把麵充分攪拌, 感受兒時的回味

到最後加入雞湯體驗雙吃新風味

我覺得加入雞湯後, 麵條呈現的感覺又很不一樣

最重要的是湯變得更加好喝,

一次滿足乾麵跟湯麵愛好者的需求,

喜歡湯麵比較早加湯也沒問題喔~









溏心蛋煮的時間完全完美,

醬油較偏甜一點口感, 入口非常不錯

冬檸雪沙

單點的飲料冬檸雪沙,

第一口喝起來是個冬瓜味很突出的口感,

店家特別調配微冰沙, 可以吸到很細的小碎冰,

但是卻不會像一般冰沙整杯都是冰的,

我個人還蠻喜歡的,

離開時也另外單點1杯回家慢慢喝~

老靈魂百花油條 $138

老靈魂百花油條採調味後的花枝蝦漿塞入油條裡，

口感外酥內嫩, 真的是老靈魂加入了創新 ,

很喜歡油條外有層次的脆度 ,

最後淋上酸甜五味醬,

同時品嚐起來酸甜還有花枝蝦漿彈牙口感,

還可以咬到Q彈蝦肉~

和林拾麵在細節上真的是非常的講求,

無論是麵體的Q度,

還有是在配菜上的選擇都可以取得很完美的平衡

食材的搭配在傳統上加入了創意

附上的雞湯, 一個人也可以喝到頂級真材實料湯品,

營造出暖心放鬆沒有距離感, 讓吃麵也可以很時尚很chill

最適合就是忙碌了一天讓自己放鬆的好去處,

外地朋友想要找一家高雄才吃到的麵店, 也很推薦和林拾麵喔

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2️.凡加入line好友贈送冰沙買一送一券乙張

3.集點卡：100元可集1點，

集滿5點可換冬檸雪沙，10點可兌換功夫菜任選乙份

官方line@ : https://lin.ee/7URQ4I0

營業時間： 11:00－14:30 17:00－21:00 | TEL : 07 550 8865

線上點餐：https://reurl.cc/vd8aZj

和林拾麵｜高雄市左營區富民路128號

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