高雄和林拾麵 – 超注重細節的精緻一麵二吃創意拌拌麵 | 台式麵食新美學 | 萬豪酒店周圍餐廳 - 湯姆仕-吃喝玩樂最重要
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文章類別：美食-食記心得
和林拾麵 | 高雄市左營區富民路128號
07 550 8865 | 11:00–14:30, 17:00–21:00
和林拾麵是一家結合了古典文青
還有精緻個人餐飲的新派麵店
位於義享天地萬豪酒店附近, 主打拌拌麵個人套餐
一個人也可以享用到精緻麵食, 還有溫暖現熬雞湯
溫暖的路線, 除了很受附近的上班族歡迎之外,
也有很多外地旅客會特別來朝聖~
文青元素很有設計感，
台式磚牆復古風, 海棠花玻璃和鐵窗花,
提供的隔板讓一個人吃飯更有隱私,
總共有兩層樓空間, 今天中午來只有開放一樓
假日人比較多的話二樓的座位也會開放
店家特別規劃了菜梯, 取餐不用走上走下比較安全,
整體的風格讓人感到輕鬆自在~
就算疫情已經過去, 店家的消毒還是不馬虎
只要客人離開馬上就會有服務人員去清潔桌面進行消毒
確保每個人都有最好的用餐環境~
全面採用掃QR code點餐, 點餐完畢可以自行到櫃臺結帳
和林拾麵就像諧音「和您食麵」
把臺灣最傳統美味用最精緻方式呈現
麵食以套餐方式,
會包含主餐, 溏心蛋, 熬煮雞湯,
整體呈現非常豐富,也可以按照自己的喜好需求增加配菜
真的超適合下班自己或者是約會性質的來吃飯
吃得簡單卻又與眾不同~
完全開放式的廚房整潔乾淨,
整個專業度呈現,
我覺得甚至不輸現在的無菜單料理餐廳
每個細節都有顧慮到
專業的煮麵機,現點現煮的美味,
整個料理過程都完全是開放可以給客人看得到,
而且還特別做了前方的玻璃讓整個過程更加的透明,
絕對是對自己料理有信心的表現
採用自助取餐方式,
托盤有經過特別設計非常好拿~
採用自行取餐, 沒有額外收服務費
用餐完畢也可以直接放到店家的回收檯~
小菜任選三樣 $168 龍鬚菜 | 皮蛋豆腐 | 小黃瓜
如果有兩三個人一起來, 很推薦可以加點小菜組合
168可以任選三種 , 今天選擇個人很喜歡的龍鬚菜,
口感爽脆完全不會苦, 胡麻醬不會過甜
皮蛋直接給一整顆非常的霸氣,
綿密的豆腐就跟布丁一樣清爽開胃~
小黃瓜的醃製上比較偏酸, 增加開胃的爽脆,
外面很多涼拌小黃瓜都太甜,
這邊反而做得比較適合我的口味~
爆卵干貝蝦醬拌拌麵 $328
先介紹這次品嚐的新品
爆卵干貝+蝦醬鮮甜度十足
滿滿魚卵搭配上滿滿小干貝, 每碗的干貝有30到40顆
滿滿的料與麵拌在一起, 口感豐富不再只是麵條而已
就像日本拉麵強調的整體呈現,
蝦醬是店家自己熬煮, 用蝦殼小火油煸一個小時以上 ,
用1公斤才能煮出500g的精華, 味道濃郁順口 ~
小干貝口感很鮮甜爽脆,
加上魚卵爆開的的咀嚼口感, 雙重鮮甜~
干貝是採用直火炙燒的料理方式,
增加香氣~
慢熬雞湯
餐點附上的雞湯有著高級燒肉店感覺,
嚴選放山雞、金華火腿、洋蔥以溫火慢燉
細心撇去每一滴浮沫,
真材實料熬煮, 可以喝到濃郁口感
但是完全不會油膩,
服務人員提到雞湯是以最適合入口的80度上桌,
而且量還蠻多的絕對可以喝得過癮~
牛腹肉椒麻拌拌麵 $288 + $68 花枝酥
加購花枝酥做成小顆,
吃起來更方便, 不用張大嘴巴或者分兩次咀嚼 ,
用烤的口感不油膩, 真材實料鮮甜美味
很推薦喜歡花枝酥的可以加購~
搭配油條, 老菜圃, 辣椒絲, 酸菜和蔥花, 滋味很豐富
採脂肪均衡的牛肉片
肉香味非常突出,
再加上拌麵的醬汁抓在牛肉上面,
整體的口感我覺得蠻清爽的~
麵條部分是店家的精髓,
原料嚴選澳洲黃金小麥製成麵粉
真空攪拌混合讓麵糰Q彈口感更有嚼勁
再經過20道輾壓製成麵皮,
彷彿手工揉製, 使麵條的延展性更好
是店家麵條無可取代的秘密武器,
好椒情系列吃起來醬料是小辣,
據店家說這個風味是最受客人歡迎, 點餐率最高,
口感上很有層次, 軟中帶一點麵心感讓人喜愛~
獨門3部曲 | 美味更回味
吃拌麵也可以有三種不同的感覺
先來碗雞湯暖暖心
把麵充分攪拌, 感受兒時的回味
到最後加入雞湯體驗雙吃新風味
我覺得加入雞湯後, 麵條呈現的感覺又很不一樣
最重要的是湯變得更加好喝,
一次滿足乾麵跟湯麵愛好者的需求,
喜歡湯麵比較早加湯也沒問題喔~
溏心蛋煮的時間完全完美,
醬油較偏甜一點口感, 入口非常不錯
冬檸雪沙
單點的飲料冬檸雪沙,
第一口喝起來是個冬瓜味很突出的口感,
店家特別調配微冰沙, 可以吸到很細的小碎冰,
但是卻不會像一般冰沙整杯都是冰的,
我個人還蠻喜歡的,
離開時也另外單點1杯回家慢慢喝~
老靈魂百花油條 $138
老靈魂百花油條採調味後的花枝蝦漿塞入油條裡，
口感外酥內嫩, 真的是老靈魂加入了創新 ,
很喜歡油條外有層次的脆度 ,
最後淋上酸甜五味醬,
同時品嚐起來酸甜還有花枝蝦漿彈牙口感,
還可以咬到Q彈蝦肉~
和林拾麵在細節上真的是非常的講求,
無論是麵體的Q度,
還有是在配菜上的選擇都可以取得很完美的平衡
食材的搭配在傳統上加入了創意
附上的雞湯, 一個人也可以喝到頂級真材實料湯品,
營造出暖心放鬆沒有距離感, 讓吃麵也可以很時尚很chill
最適合就是忙碌了一天讓自己放鬆的好去處,
外地朋友想要找一家高雄才吃到的麵店, 也很推薦和林拾麵喔
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2️.凡加入line好友贈送冰沙買一送一券乙張
3.集點卡：100元可集1點，
集滿5點可換冬檸雪沙，10點可兌換功夫菜任選乙份
官方line@ : https://lin.ee/7URQ4I0
營業時間： 11:00－14:30 17:00－21:00 | TEL : 07 550 8865
和林拾麵｜高雄市左營區富民路128號
FB：https://www.facebook.com/HoLinWithYou
IG：https://www.instagram.com/holinwithyou/
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