席樂法式料理｜隱藏台中七期高評價4.8顆星法餐，只要一千元就能享受到奢華風味! - 肉依小姐吃什麼

推薦大家近期很喜歡的法式餐廳，隱藏在台中七期的【席樂法式料理】，在GOOGLE上擁有4.8顆星的高評價，主打精緻講究的法式套餐料理，從鹹食到甜點道道精采有水準，而且吃完會很有飽足感不空虛，最重要的是平日中午有限定套餐，只要一千元就能吃到奢華風味!

環境分享

▼【席樂法式料理】位於台中七期市政路的黃金地段，鄰近國家歌劇院、台中新光三越百貨、台中大遠百等景點，開車可停放於金礦停車場。

▼【席樂法式料理】用餐環境充滿清新的法式氛圍，以綠意植栽搭配木質調的設計，搭配大片的落地窗陽光灑落，給人一種舒服又放鬆的感受，無論是情侶約會或團體聚餐都很適合。

▼【席樂法式料理】採取全開放式的廚房設計，可以欣賞到廚師們精湛專業的廚藝，增加了用餐的趣味度和豐富性，而且不會有擾人油煙味很加分。

▼【席樂法式料理】有個超大的酒窖，擺放著來自各個國家產地的酒類，看起來超級壯觀且氣派，有興趣的話可以跟服務人員詢問!

菜單

【席樂法式料理】以個人法式套餐料理為主打，分為經典套餐(2200元)精選套餐(2600元)蔬食套餐(1300元)雙人和牛套餐(6000元)，包含開胃菜、麵包、湯品、沙拉、前菜、主餐、甜點和飲品，平日中午用餐有超划的1000元精選午間套餐。

用餐收取10%服務費。

點我線上看菜單 : http://www.le-celeste.com/Menu.php?ADKey=1&Cata=4

經典套餐💰2200元

開胃菜 西班牙伊比利阿荷瑪火腿薄片搭時蔬鮮果及水牛乳酪

▼開胃菜以新鮮哈密瓜為基底，搭配西班牙伊比利阿荷瑪火腿薄片，還有整塊的水牛乳酪及芝麻葉點綴，哈密瓜的香甜交織乳酪的鹹香，濃郁又不失清爽，帶來強烈的味蕾衝擊!

麵包 手工麵包搭德國農村發酵奶油

▼現烤麵包有法國麵包和麥香麵包兩款，私心喜歡麥香麵包口感比較柔軟好咬，附上油封蒜泥醬、黑橄欖油醋及無鹽奶油三種佐料可以搭配享用。

湯品 法式傳統焗烤洋蔥湯/ 經典松露奶油蘑菇湯 /鄉村蕃茄牛肉蔬菜清湯

▼湯品有濃郁和清爽的類型可選擇，濃郁質地的法式傳統焗烤洋蔥湯，湯頭以雞高湯、月桂葉 洋蔥及帕瑪森乳酪熬煮，最上面的則是焗烤的脆脆起司，洋蔥味及乳酪香氣超級濃郁。

▼同樣也是濃郁風味的經典松露奶油蘑菇湯，湯裏頭有雞高湯、洋菇、香菇、松露奶油醬、鮮奶油及鮮奶，頂頭畫上松露油及鮮奶油點綴，在嘴裡帶來濃厚的黑松露爆擊!

▼相較清爽的鄉村蕃茄牛肉蔬菜清湯，湯中夾帶著牛肉、番茄跟蔬菜的香氣，裏頭的牛肉事先炒過有股焦香，肉質很嫩很好咬，整碗湯酸甜耐喝香氣十足。

沙拉 微炙生鮭魚凱薩沙拉 油封功夫鴨腿溫沙拉佐黑油醋醬汁

▼沙拉的擺盤漂亮到宛如藝術品，微炙生鮭魚凱薩沙拉有蘿蔓、培根丁、吐司丁、炸馬鈴薯圈，再加上新鮮花朵充滿春意，淋上特製凱薩醬汁及帕瑪森起司，炙燒過的鮭魚肉質細緻鮮嫩，吃得到迷人的炙燒香。

▼油封嫩煎鴨腿外層表皮煎得酥脆，中間的肉質軟嫩多汁，搭配Ricotta cheese、油漬番茄、橄欖、櫛瓜片、薯泥、炸馬鈴薯等，透過黑油醋醬汁帶出酸甜的風味。

前菜 酥炸軟殼蟹、白玉米泥、雲林土庫白蘆筍佐海膽奶油醬 小松葉 魚子醬

▼金黃色澤的軟殼蟹咬起來酥脆，伴隨海味十足的海膽奶油醬很夠味，並以白蘆筍中和了不少油膩感！

青檸檬冰沙

▼套餐會附上青檸檬冰沙，在享用主餐可以轉換口腔的味道，直接用新鮮檸檬皮及新鮮檸檬汁打製，酸V酸V非常解膩爽口。

鹽巴

▼主餐可搭配繽紛的鹽盤享用，包含法國鹽之花、檸檬鹽、松露鹽、迷迭香鹽、煙燻辣椒鹽及夏威夷火山鹽，可以依自己喜好的口味做添加。

主餐 嫩煎美國冷藏黑牛肋眼心搭蒜味牛肉汁

▼嫩煎美國冷藏黑牛肋眼心搭蒜味牛肉汁，嚴選Choice等級的美國冷藏黑肋眼心，肉感比想像中更加柔嫩多汁，帶有濃郁的牛肉香，不用額外沾醬就很好吃。

主餐 爐烤伊比利豬肋眼蓋肉佐自然醬汁

▼爐烤伊比利豬肋眼蓋肉佐自然醬汁 ，使用豬肉界勞斯萊斯當中只有兩塊的肋眼蓋，表面烤到略為焦脆的程度，肉本身的口感細緻不乾柴，還能感受的迷人的豬肉鮮甜香氣，跟牛肉相比可說是毫不遜色~

主餐 香煎澎湖野生黑點笛鯛佐生蠔海鮮醬

▼香煎澎湖野生黑點笛鯛佐生蠔海鮮醬 ，煎到金黃酥脆的魚皮吃起來很討喜，笛鯛魚肉則是驚人的緊實與彈性，沾上生蠔海鮮醬整個海味十足!

甜點 現烤藍莓舒芙蕾 / 焦糖烤布蕾搭葡萄冰淇淋

▼甜點的表現都超級有水準，熱呼呼的現烤藍莓舒芙蕾，搭配新鮮檸檬皮、糖霜、藍莓再淋上糖漿，口感蓬鬆綿密，如同雲朵在口中巧妙化開。

▼而我更愛這道焦糖烤布蕾，最上層的炙燒焦糖硬脆香甜，烤布蕾更是綿密到如同冰淇淋，搭配特製的奶油和香檳葡萄冰淇淋，甜而不膩層次風味相當豐富。

飲品 美式咖啡／拿鐵/紅茶／烏龍茶

▼飲品的選擇性就比較少一點，風味上較為中規中矩，不過是無糖的搭配甜點蠻剛好~

用餐心得

還在煩惱約會或是慶生的餐廳嗎，在網路擁有高評價的【席樂法式料理】，從一進門的環境就能感受到優雅感，加上擺盤精緻好吃的餐點品項，整個氛圍感營造的相當優秀有水準，還有開放式廚房可以看到料理過程，同時滿足視覺和味覺的雙重享受，已列入我個人的回訪清單!

店家資訊

席樂法式料理

粉絲團：席樂法式料理FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-LigW3gKxH4g9U1qGRej:inline-live-1/-LigW3kKDgTMXYR0Fq5C?language=zh-tw

地址：台中市西屯區市政路569號

電話：04-225-55587

營業時間：11:30~14:30；18:00~22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/