【新竹食記】Yeah Right Food Truck - 來自台北的超人氣漢堡餐車來到竹東拉！快閃活動只有五天想吃要快

Yeah Right Food Truck 是經典的美式漢堡餐車，店家堅持使用每日手拍牛肉，使用最新鮮的生菜，讓來訪的客人能吃到最原汁原味食材的漢堡。

這次漢堡車剛好開到竹東來，從9/21~9/25 15:00~20:00為期五天在竹東聖龍宮有快閃活動，老闆堅持每天台北竹東往返非常辛苦，想吃漢堡的朋友要好好把握機會了！

開車前往可停廟前廣場或路邊白線。

▲當天17:30 抵達現場，看到滿滿的排隊等候人潮讓我嚇了一跳，看來大家都因這台漢堡車慕名而來！

▲Yeah Right Food Truck菜單：店內的招牌是牛肉堡和雞腿堡，價格在150元左右非常親民。

▲這次竹東的快閃活動為9/21~9/25 15:00~20:00，掃QR code 還能換飲料喔！

▲裝漢堡的紙袋印上了大大的Yeah Right店名非常醒目。

▲招牌雞腿堡180元：雞腿堡使用去骨雞腿，表皮煎得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配上滿滿的醬料和蔬菜，每一口都是大滿足。