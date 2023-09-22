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【新竹食記】Yeah Right Food Truck - 來自台北的超人氣漢堡餐車來到竹東拉！快閃活動只有五天想吃要快

2023-09-22 12:06:47 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：108
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：566篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Yeah Right Food Truck
place台北市北投區三合街二段489號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

 

 

Yeah Right Food Truck 是經典的美式漢堡餐車，店家堅持使用每日手拍牛肉，使用最新鮮的生菜，讓來訪的客人能吃到最原汁原味食材的漢堡。
這次漢堡車剛好開到竹東來，從9/21~9/25 15:00~20:00為期五天在竹東聖龍宮有快閃活動，老闆堅持每天台北竹東往返非常辛苦，想吃漢堡的朋友要好好把握機會了！
開車前往可停廟前廣場或路邊白線。

 

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

▲當天17:30 抵達現場，看到滿滿的排隊等候人潮讓我嚇了一跳，看來大家都因這台漢堡車慕名而來！

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

▲Yeah Right Food Truck菜單：店內的招牌是牛肉堡和雞腿堡，價格在150元左右非常親民。

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

▲這次竹東的快閃活動為9/21~9/25 15:00~20:00，掃QR code 還能換飲料喔！

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

▲裝漢堡的紙袋印上了大大的Yeah Right店名非常醒目。

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

招牌雞腿堡180元：雞腿堡使用去骨雞腿，表皮煎得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配上滿滿的醬料和蔬菜，每一口都是大滿足。

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

 

 

【新竹食記】Yeah Right Food Truck -

▲招牌牛肉堡180元：漢堡使用布里歐麵包口感極為鬆軟，並搭配店家的招牌醬料、培根、牛肉、切達起司、生鮮蔬菜、番茄片和紫洋蔥，牛肉肉排有微微的焦香味，肉質很不錯，特製醬料和每一樣食材完美融合，吃一口就停不下來了。

 

 

 

Yeah Right Food Truck美食資訊：

 

【感謝Yeah Right Food Truck邀約互惠】
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】

 

延伸閱讀： 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

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