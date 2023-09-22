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歸璞泊旅 Proq 196｜波光山色裡，和自然舒心過日子｜無邊際泳池旅店、星空吧、創意法式晚餐｜日月潭飯店住宿推薦 - 小米食

2023-09-22 12:55:02 小米食 人氣：102
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窩客好文

小米食

發表篇數：189篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：南投縣 > 魚池鄉

造訪商家：歸璞泊旅
phone049-285-652
place南投縣魚池鄉中山路196號
作者本次評價：
4.85
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
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歸璞泊旅 Proq 196｜波光山色裡，和自然舒心過日子｜無邊際泳池旅店、星空吧、創意法式晚餐｜日月潭飯店住宿推薦

 

相約歸璞泊旅。和自然舒心過日子

歸璞泊旅 我想訂房｜即時房價

久違了，台灣島心日月潭，睽違四年再次踏上明潭這塊寶地的感覺，真好。

時序漸入秋，於波光山色裡低調開業的歸璞泊旅，將自然的純粹質樸輕柔地帶入建築，

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

盼短暫停留的旅人們，可以安放心靈和回歸原本，靜享被山林擁抱，與自然同眠於這一刻旅程。

歸璞泊旅｜旅店環境

位於日月潭的歸璞泊旅，於今年八月低調試營運，於日月潭客運站(台灣好行下車處)步行僅需數分鐘，旅店也設有專屬停車場，地理位址十分便捷好找。

旅店御用得獎設計團隊 Next design，將原旅店打掉重練，善用建材紋理與光織影舞來堆砌韻美質樸，呈現出本質最美與適居感，

也是2023年日月潭唯一入選國際精品酒店認證(SLH)。

建築外觀以低調灰階窯變磚和拱形銹鐵元素，令旅店漸層出獨特雅韻。

而內部牆面則以義大利特殊塗料來塗佈，連結藤編質材儲藏溫度，並與渾然天成的自然景致相伴，令氛圍裸現出安然恬靜，卻又細藏著輕奢優雅。

日嚐煙火味，最撫凡人心；歸璞泊旅除了能與自然舒心同眠同醒，還能品嚐到米其林餐飲團隊精心打造的法式創意晚宴與精緻早點，一泊二食的珍味饗宴也是值得期盼的一環。

自成一處愜意國度的歸璞泊旅，舒適的休憩空間也為旅店畫上了幾分重點，除了有旅店引以為傲的頂樓星空吧Lounge與飽覽山景的空中游泳池Sky pool之外，

也有餐廳包廂和舒壓唱K房，

還能腳踩時尚電動自行車環湖兜遊，在動與靜之間取得極好平衡。不妨挑選個週末相約日月潭，留宿一晚歸璞泊旅，和自然一起舒心過日子吧。

歸璞泊旅｜訂房須知

  ✿  我想訂房｜即時房價

  ✿  入住須知

 ．僅接待8歲以上貴賓

 ．所有房型皆不提供加人/加床服務

 ．民宿設有停車場｜含電動車充電樁

 ．用餐時間採預約制，如有忌口與其他需求請於預訂時提出

 ．全館禁止吸菸

 ．無提供寵物入住

歸璞泊旅｜交通資訊

  ⧐ 開車：→臺中→中投快速公路→中投交流道下接（國道3號）南下→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

  ⧐ 搭車：可以搭乘台灣好行日月潭線客運

→台中出發｜搭乘台灣好行日月潭線客運→於日月潭站下車，步行5分即可抵達

  ⧐ 票價：各站上車皆為$169｜持悠遊卡享優惠

  ⧐ 車程：道路順暢約 90 分鐘抵達

  ⧐ 班次：約25-60 分鐘一班，乘車前請閱查詢公車動態

歸璞泊旅｜旅店介紹

  ✿  璞質 Standard Double

  ➤ 一泊二食｜我想訂房｜即時房價

居質在於璞，旅質在於心，這句話完美相應出璞質房型的自在感度

以建材本質展露自然純粹，並大量運用線條與柔曲元素；在泥灰調中躍出溫潤木色，冷冽的空間色系因暖木與藤藝而有了溫度，流木風情的懸吊衣架起了畫龍點睛之用，

每隅角落皆能感受到渾然天成的原生美感。當夜色點亮，在圓潤暖光的投射下，宛若隱世穴居，予人一份安寧歸屬感。

 

房內流轉著無數細節與巧思，像是頂規的衛浴設備、免治馬桶、高品質備品與咖啡膠囊機等一應俱全，

其中義大利出品的SMEG溫控式保溫壺令米印象最為深刻，復古的奶油色壺身連結金屬設計，另氛圍增色不少；

還有小美犀AI智慧管家也是精心巧思一枚，住宿期間的疑難雜症只要動動口呼喚小美犀，幾乎都能輕鬆搞定。

  ✿  迎賓小點

Check  in時，還會暖心附上一份迎賓小點與茶水，默坐迎賓大廳即可遠眺窗外綠景，這愜意慵懶的氛圍，令米不自覺開始期待這趟旅程。

  ✿  無菜單晚餐｜Proq 196餐廳

  = Proq 196 創意法式料理｜價值1800元+10% =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

  ➤ Breads｜Salad｜Hot Starters｜Hot Starters｜Soup

  ➤ Main Courses

  ➤ Hand Dessert ｜Coffee or Tea

Proq為邵族語，即大地，意謂向明潭這塊寶地致敬，而196則為旅店前身門牌，象徵著傳承與重生之意。

Proq 196 採預約制，米其林餐飲團隊獨立經營品牌，料理以近年大盛的無菜單方式來呈現，

透過融入創新思維的西餐美學，連結日月潭在地好食材，以最真誠的料理饗宴，款待短暫停留的旅人，成為日月潭唯一無二的存在。

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

料理從麵包、前菜至主餐，到最後的甜點等共有七道和一杯茶飲，已迫不及待展開今日的浪漫盛筵摟

  ☛ Breads｜Balsamic vinegar ｜Olive oil 

餐前麵包是由旅店自製的佛卡夏搭配小圓法，

佐以橄欖油與巴薩米克醋膏，簡單而美好。

  ☛ Salad｜伊比利火腿｜布拉塔起司｜焦糖蘋果｜醋膏

擔任前鋒的開胃沙拉，盛盤十分抓人眼球，

以埔里在地茭白筍裹上帕瑪森起司後做香煎，搭配擁有兩種口感的布拉塔起司，奶香醇滑與獨特的凝固感交織其中，佐以鹹潤伊比利火腿、自製焦糖蘋果丁與小農有機生菜，添入醋膏巧添一味酸爽，這條鮮嫩美人腿令胃口悄悄地被打開了呢。

  ☛ Hot Starters｜烤鰻魚｜花生米餅｜醬燒豆皮

接棒上陣的熱前菜，由剔除魚刺的烤鰻魚為主角，以脆響花生米餅做巧思點綴，醬燒豆皮舖底令魚料理增添幾度甘美和圓潤。

出生雲林的主廚，兒時的吃食回憶幾乎被醬燒豆皮給填滿了，這道柔顯溫度情的熱前菜，將主廚將的思鄉情懷復刻重現。

  ☛ Hot Starters｜北海道干貝｜檸檬發酵奶油

以優美蚌殼作為料理輪廓，還未品嚐即先心饞，

將肥美飽滿且香煎至色呈金黃的干貝佈入其中，還誠意十足給了兩顆，佐以自製酥炸珍珠餅，最後點綴上閃閃動人的鮭魚卵，兼具視覺與味蕾的極致海味

生食級干貝簡單香煎，就能呈現本身的純粹鮮美。滑嫩貝肉搭配鮭魚卵逼啵聲響與卵汁，咀嚼時充滿無窮魅力；檸檬發酵奶油的柔滑酸甘，除了豐富層次之外，還能加乘鮮美爽度，這道來自大海的恩典，一直是米的最愛。

  ☛ Soup｜牛肝菌奶油野菇湯｜黑松露炒什錦菇

湯品，是法餐裡不可或缺的存在，以黑松露和白松露煸炒埔里在地椴木香菇，添入牛肝菌菇慢火煨煮而成，

吊出菌菇獨特的鮮美與木質雅香，每口皆能感受到時間換取的醇濃稠滑。

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

  ☛ Main Courses｜香煎美國肋眼牛排佐紅酒肉汁

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

敲響手中的紅酒杯，來迎接主餐的到來，遊歷人間的老饕就愛吃美牛，尤其嬌鮮紅潤且美切成片的肋眼，看著就醉心不已，

油花均勻且帶有十足濃郁的牛味，一旁的紅酒醬汁襯托出肋眼的迷人香氣，如果有偏愛熟度，記得提前告知主廚喲。

  ☛ Hand Dessert ｜手工焦糖冰淇淋｜薄餅

味蕾總會有個空間留給療癒甜甜，盛盤上桌美如畫的手工甜點，令人不由得多壓了幾下快門。

以薄餅舖底，添入一匙濃香冰淇淋，最後美淋焦糖醬，吃法不限任君發揮；

米個人偏愛薄餅捲入冰淇淋，享受大口咬下的過癮食感；

嫩Q餅皮與奶香冰爽融合極好，焦糖的魅力甜香時時探頭招手，還有魅力草莓乾巧增一絲果漾酸甜，以這甜甜時光來為今日珍宴收尾，彎月嘴角已上鉤。

  ☛ Coffee or Tea

尤愛日月潭出品的茶，淡然有味且漫著甘美花果香，喝著冰涼入心，品幾杯都不嫌多~

  ✿  客製化早餐

  ➤ 用餐時間｜9:00、10:00兩時段選擇  

晨間於8D的立體環繞鳥語聲中甦醒，野放山林的感覺真好。

早餐一樣採預約制，並以客製化方式現做呈現，請務必準時喲，才能品嚐到新鮮出爐的料理。

大大的木製托盤裡，注滿元氣食材與活力色彩，將山林的精彩美味用心收服，

像是南投在地的香菇、柔嫩歐姆蛋和鮮選時蔬水果、優格碗與現榨果汁、

還有口感清爽的植感漢堡排與手工佛卡夏也吃得到滿滿用心，

最後來杯茶香韻美的日月潭紅玉來延續一整日的好心情~

  ✿  星空吧 Happy hour

  ➤ Happy Hour｜20:30-22:00  

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

位於頂樓的星空吧，是歸璞泊旅的一大亮點，頂級的皮製沙發，擁有極為舒適的支撐，令空間增添了時尚和慵懶氣息，

空間也備妥簡易茶點零食與整組手沖咖啡器皿，

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

夜晚還設有Happy Hour時段，舉杯暢飲沁涼生啤，相擁浪漫夜色，令人就想賴躺在星空吧不走。

  ✿  眺望群山｜無邊際泳池

另一側的露天泳池，不僅能戲水暢游，還可遠眺壯麗山色，近距離的走向大自然，感受與山林合一的靜謐美好，午後真捨不得出門走踏，只想將時間留給在旅店呢。

  ✿  Be Bike

Be Bike是歸璞泊旅為旅客提供的暖心巧思，欲想與自然更近距離的對話連結，需要雙腳實際踏上這塊瑰麗寶地。除了基本車款，還有優雅時尚的車款可以選擇，在1.5小時的租借時間裡，成為日月潭湖畔最美的配角。

日月潭｜鄰近景點

  ➤ 日月潭

日月潭大湖分為兩半，一側較為寬廣，圓如金烏，取之日潭；另一頭長曲，貌似彎月，則稱月潭，又稱明潭。

於湖畔留宿一晚，肯定是要到臨近觀覽水色山光，待吃飽喝足充電完畢後，藉著雨停片刻，腳踏Be Bike，騎乘絕美的環湖車道，好好漫遊細讀日月潭之美吧

  ➤ 向山遊客中心

這座絕美的清水模建築，是日月潭知名的地標，是由日本知名建築師團紀彥傾心設計，半開放式的中心空間，讓旅客可以盡情飽覽日月潭的山水好風光。

  ➤ 湖の怪物咖啡

如果想至臨近愜意漫遊，擁有大片療癒草原與優雅茶室空間的湖の怪物咖啡，真心值得走一回，將阿嬤的珍藏手藝紅龜粿印上萌Q的湖怪圖騰，

還有傳統糕仔與明潭好茶可以搭佐，將新與舊時代完美的融合為一，每一口都是情懷好味道。

歸璞泊旅｜旅店資訊

📮 南投縣魚池鄉中山路196號

📞 049-2856528

🕙 9:00-21:00｜櫃台有專人服務

🔍 官方：歸璞泊旅

🔍 FacebookInstagram

 ➤ Check  in ：15:30後

 ➤ Check out：11:00前

 ➤ 我想訂房：即時房價

🅿️ 設有專屬停車場

歸璞泊旅｜旅店地圖

 




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