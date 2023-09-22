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台南．新營區．滋養軒Tzu Yang Hsuan中秋綜合禮盒．一次品嘗新營在地七十年老店經典美味糕點組合

2023-09-22 13:05:52 企鵝 人氣：103
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窩客好文

企鵝

發表篇數：334篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：滋養軒
phone06-6322-322
place台南市新營區中山路254號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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每逢佳節就是送禮送到心坎裡的時候了…
中秋節送禮一般想到都是月餅或是蛋黃酥了，新營在地的七十年老店滋養軒推出了中秋綜合禮盒，
一次網羅了最經典的美味糕點，而且價位平易近人，送禮自用兩相宜！！

傳承古法製作糕點手藝的滋養軒，以生產好吃、美味&營養為創店宗旨，其店名的由來正是源於此。
手工製作，每一顆糕點獨立包裝，甚至保留傳統包裝，
雖數量上無法跟機器製作比擬，但講究美味跟要求品質上的堅持，是不落人後的！！


滋養軒-中秋綜合禮盒
內容物為：烏豆沙蛋黃酥3顆、清餡綠豆椪1顆、蒜頭酥1顆、鳳梨酥5個、鳳黃酥3個
收到這種綜合的秋節禮盒就很開心，鵝拔喜歡蛋黃酥&綠豆椪，我跟小企鵝就喜歡鳳梨酥這類的，
這樣都可以各自吃到想吃的甜點。
外盒包裝也一目了然就能看出是秋節禮盒的概念設計，簡單大方。


烏豆沙蛋黃酥，內餡的烏豆沙餡料超豐富的，切面有著飽滿一整顆的鹹鴨蛋黃，
餅皮的層次層層分明，微微地濕潤，不會吃起來很乾癟，
豆沙的甜跟鹹蛋黃兩者融合的鹹甜味很涮嘴，鵝拔說整顆吃起來的飽足感很夠，甜度適宜。


綠豆椪&蒜頭酥
第一次看見蒜頭酥覺得特別，打開透明塑膠袋包裝就一陣蒜香撲鼻，
當下就說出了：好蒜唷！！XD
蒜頭酥採古法製作，以新鮮的蒜泥現切揉製而成，
餅皮有點像千層酥的口感，微微地甜香跟豬油香氣，
味蕾盈滿蒜頭獨特的風味，男女朋友要親親的話，吃蒜頭酥要三思啊哈哈哈XD

綠豆椪是純綠豆餡料製成，吃素的朋友可以放心食用^^
跟蒜頭酥比，綠豆椪相對的清爽，但兩種的餅皮的濕潤度都很剛好，
入口清新的豆香跟適中的甜度，綿細的豆餡口感極好。


鳳梨酥＆鳳凰酥
滋養軒的鳳梨酥有兩種，有口感較酸的土鳳梨酥跟古早味拌入冬瓜醬鳳梨酥兩種，
這次禮盒的是古早味鳳梨酥，口感是外皮酥軟，內餡香甜，
尾韻帶點鳳梨特有的果香，我很喜歡。

而鳳凰酥則是傳統的鳳梨酥內多包了鹹鴨蛋，
鳳梨果香跟冬瓜醬的甜，再迸出鹹鴨蛋的鹹香，滋味十分獨特且豐富。

逢年過節～送一盒在地台南美味的古早味糕點禮盒聊表心意吧！！
禮盒的搭配還蠻多樣化的^^
可以上滋養軒官網參考唷~

滋養軒Tzu Yang Hsuan
電話：06-6322322
地址：台南市新營區中山路254號
營業時間：09：00-21：00
官網連結：點我
粉絲專頁：點我

 
評分者：naichennai
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評論分數
4.5

 




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中秋人氣禮盒推薦 伴手禮台南 滋養軒
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肥鵝桌上肥鵝油 鵝去桌空油自流 肥鵝配飯能度日 有飯沒鵝使人愁
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