台南．新營區．滋養軒Tzu Yang Hsuan中秋綜合禮盒．一次品嘗新營在地七十年老店經典美味糕點組合



每逢佳節就是送禮送到心坎裡的時候了…

中秋節送禮一般想到都是月餅或是蛋黃酥了，新營在地的七十年老店滋養軒推出了中秋綜合禮盒，

一次網羅了最經典的美味糕點，而且價位平易近人，送禮自用兩相宜！！

傳承古法製作糕點手藝的滋養軒，以生產好吃、美味&營養為創店宗旨，其店名的由來正是源於此。

手工製作，每一顆糕點獨立包裝，甚至保留傳統包裝，

雖數量上無法跟機器製作比擬，但講究美味跟要求品質上的堅持，是不落人後的！！



滋養軒-中秋綜合禮盒

內容物為：烏豆沙蛋黃酥3顆、清餡綠豆椪1顆、蒜頭酥1顆、鳳梨酥5個、鳳黃酥3個

收到這種綜合的秋節禮盒就很開心，鵝拔喜歡蛋黃酥&綠豆椪，我跟小企鵝就喜歡鳳梨酥這類的，

這樣都可以各自吃到想吃的甜點。

外盒包裝也一目了然就能看出是秋節禮盒的概念設計，簡單大方。



烏豆沙蛋黃酥，內餡的烏豆沙餡料超豐富的，切面有著飽滿一整顆的鹹鴨蛋黃，

餅皮的層次層層分明，微微地濕潤，不會吃起來很乾癟，

豆沙的甜跟鹹蛋黃兩者融合的鹹甜味很涮嘴，鵝拔說整顆吃起來的飽足感很夠，甜度適宜。



綠豆椪&蒜頭酥

第一次看見蒜頭酥覺得特別，打開透明塑膠袋包裝就一陣蒜香撲鼻，

當下就說出了：好蒜唷！！XD

蒜頭酥採古法製作，以新鮮的蒜泥現切揉製而成，

餅皮有點像千層酥的口感，微微地甜香跟豬油香氣，

味蕾盈滿蒜頭獨特的風味，男女朋友要親親的話，吃蒜頭酥要三思啊哈哈哈XD

綠豆椪是純綠豆餡料製成，吃素的朋友可以放心食用^^

跟蒜頭酥比，綠豆椪相對的清爽，但兩種的餅皮的濕潤度都很剛好，

入口清新的豆香跟適中的甜度，綿細的豆餡口感極好。



鳳梨酥＆鳳凰酥

滋養軒的鳳梨酥有兩種，有口感較酸的土鳳梨酥跟古早味拌入冬瓜醬鳳梨酥兩種，

這次禮盒的是古早味鳳梨酥，口感是外皮酥軟，內餡香甜，

尾韻帶點鳳梨特有的果香，我很喜歡。

而鳳凰酥則是傳統的鳳梨酥內多包了鹹鴨蛋，

鳳梨果香跟冬瓜醬的甜，再迸出鹹鴨蛋的鹹香，滋味十分獨特且豐富。

逢年過節～送一盒在地台南美味的古早味糕點禮盒聊表心意吧！！

禮盒的搭配還蠻多樣化的^^

可以上滋養軒官網參考唷~

滋養軒Tzu Yang Hsuan

電話：06-6322322

地址：台南市新營區中山路254號

營業時間：09：00-21：00

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