【台中西屯區咖啡廳】湮云 Lostcloud Cafe ⎪精品咖啡⎪手作甜點⎪英式甜點⎪以復古收音機為主題的咖啡廳，幽靜的氛圍，不管是個人獨享下午茶、還是公司聚餐也都很合適，超推必點超可愛的雲朵系列

















結婚前，艾琳曾在中科工作了將近2年多，為了取得更高的學位，艾琳揮別了工作夥伴，求學去了！



前陣子許久不見的工作夥伴，透過其他的朋友找到了艾琳，經過聯繫，打算利用一個下午來場『老友的聚會』。



由於有些夥伴今晚要上上夜班，為了讓他們來得及趕在7點前進入公司，聚餐的地方就選在中科（台中科學園區）附近。



















經過夥伴的推薦，聚餐的地點就選在離『台中科學園區』約10分鐘車程、『承安國小』約2分鐘車程的『 湮云 Lostcloud Cafe 』。





















位於台中西屯區福科路上的『 湮云 Lostcloud Cafe 』，以黑白兩色為裝潢主體，簡約風的設計搭配，讓咖啡廳顯得精緻又時髦！





咖啡廳前就有停車格，附近也有大型的停車場，來到這裡，不用擔心停車的問題。





一進門，艾琳就看見滿滿的整面牆上都是復古收音機，說真的，從小聽收音機長大的艾琳，對於復古收音機真的是有著滿滿的回憶。





















一樓靠窗的座位，真的很適合在孩子下課前的午後，點上一杯咖啡搭配一份店家手作甜點，靜靜的享受屬於自己的『me time』。



















一樓的吧檯前也有2人座位區，雖然空間不大，寧靜的氛圍，真的很適合來這裡放空或是靜靜地品嚐精品咖啡。

















步下擺著可愛小電視和收音機的樓梯，才發現原來地下室還有這麼大的休憩空間，真的很適合當成公司聚餐的場所。



















和一樓黑白裝潢色調相呼應的地下室，超寬廣的空間，舒適的環境，簡約的風格，剛好適合艾琳和夥伴們在這裡享用下午茶和開心聊天的好去處。

















安靜的氛圍，也很適合帶一本小說，點一杯精品咖啡，享受沈浸在書海的時刻！

















小核桃：媽麻～你看，這個燈飾用錄音帶做出來的，好特別喔！



原來這座『錄音帶氛圍燈』是『 湮云 Lostcloud Cafe 』的BOSS和工作人員純手作出來的。





















『 湮云 Lostcloud Cafe 』裡販售各式精品咖啡、手工蛋捲和英式甜點，店內的招牌～『超可愛雲朵系列飲品』絕對是必點的品項。







































好不容易等到全員到齊，終於要點餐了！





飲品：焦糖瑪奇朵（+雲朵）、黑糖歐蕾（+雲朵）、紅茶拿鐵和蜜桃泡泡飲。



手作甜點：橙香法芙娜生巧塔、義式檸檬塔、伯爵奶茶慕斯塔、芝麻豆腐乳酪塔、火腿起司熱壓吐司、蒜香雜糧餐包、提拉米蘇和綜合生巧克力。























焦糖瑪奇朵（+雲朵）





其實這杯焦糖瑪奇朵是艾琳的，喝起來滑順濃郁，還帶著迷人奶香和焦糖香的焦糖瑪奇朵，想不到搭上了雲朵，當熱氣將可愛的棉花糖雲朵融化的當下，那一絲絲的甜蜜，早已融入了甜蜜的滋味。







黑糖歐蕾（+雲朵）





這杯黑糖歐蕾是小核桃點的，偷舔一口棉花糖，那一絲甜蜜的滋味，讓孩子眉開眼笑，喝一口黑糖歐蕾，淡淡的奶香和濃郁的黑糖香，搭配棉花糖雲朵，那絕妙的甜香滋味，讓孩子愛不釋口！









































紅茶拿鐵



蒨蒨點了一杯有奶泡的紅茶拿鐵，厚實的紅茶香氣和奶香味十足的鮮奶，好喝順口不甜膩。



















蜜桃泡泡飲





才一上桌，艾琳隱約就聞到清甜的蜜桃香味，搭配無糖氣泡水，加入清爽的水蜜桃果肉，夏天就是要來一杯消暑又解渴的蜜桃泡泡飲。

























橙香法芙娜生巧塔





吃一口橙香法芙娜生巧塔，加入柑橘和帶有花果香氣的法芙娜巧克力，除了有絲滑濃郁的口感外，帶點微苦的生巧塔，是屬於成熟大人的口味。





























義式檸檬塔



哇！這個法式甜點也太美了吧！



吃起來酥脆的塔皮，包裹著酸溜溜的檸檬餡，真的會讓不嗜酸的人，皺起了眉頭。



上頭的檸檬蛋奶醬和蛋白霜，吃起來清爽不膩口，超有層次感，對於喜歡檸檬香氣的人，一定會愛上！























伯爵奶茶慕斯塔





聞起來有濃郁香醇的伯爵奶茶慕斯塔，吃一口彷彿喝了一口伯爵奶茶，濃郁的奶茶香，在嘴裡久久不散，是奶茶控必點的英式甜點。



























芝麻豆腐乳酪塔





吃一口，芝麻的香氣搭配酥脆的塔皮，清爽不膩口，尤其是喜歡芝麻香氣又不喜歡吃太甜的人，艾琳超推！























火腿起司熱壓吐司

















天啊！這不僅僅是爆漿這麼簡單，這牽絲的起司，簡直讓人口水流滿地！



吃一口熱壓過的『火腿起司熱壓吐司』，外酥內軟的完美口感，加上濃郁的起司香氣，艾琳早已等不及要趕緊嚐一口。





















提拉米蘇





層層疊疊的口感，吃起來超有層次感。



口感細緻飽滿，奶香味十足，上頭的可可粉不僅僅是香氣，口感也十分迷人，微苦甜的口感，是輕熟女搭配咖啡系飲品必搭的甜點。























蒜香雜糧餐包





加熱過的香蒜奶油醬超香的啦！



烤的超酥脆的雜糧餐包，用雙手剝成兩半，抹上一層厚厚的主廚特製香蒜奶油醬，一口咬下，酥脆的雜糧餐包因為有了加熱過的香蒜奶油醬滋潤，口感層次變得相當豐富，超香的口感絕對會讓喜歡吃香蒜奶油醬的人停不下來！

























綜合生巧克力





粉色：莓果口味



咖啡色：巧克力原味



綠色：抹茶口味





入口濃郁苦甜、入口即化的絲滑柔順口感，是巧克力控不可錯過的濃厚系甜點！



吃上一口抹茶生巧克力，屬於大人味的濃厚略苦的感覺首當其衝，刺激著味蕾神經，不久抹茶芬芳在口中迅速蔓延開來， 接著隨著口腔中溫度的升高，抹茶的微苦和嘴裡的滑順口感，還有尾韻的回甘，這完美的雙人協奏曲悄悄的在嘴中落幕，叫人回味無窮！





吃起來有著酸甜口感的莓果口味，搭配絲滑柔順的口感，是身為女生無法抗拒的美妙滋味！

























湮云 Lostcloud Cafe



電話：04-24630666



營業時間：週一～週日 9:00~19:00



地址：台中市西屯區福科路328號



官網：https://parg.co/URzO



粉絲專頁：https://www.facebook.com/lostcloudcafe/

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