外國人來台必吃的台式火鍋 | 台味十足 桌邊爆炒噴火秀！新北市中和排隊名店 狂一鍋 新莊區插旗



台潮火鍋的指標品牌「#狂一鍋」創立一年間，已陸續開出14家分店遍佈北中南。狂一鍋台菜翻玩的本事，菜單上面的湯底超過一半，在其他地方根本吃不到！！！最近特別推出，全台首創會點火燃燒的火焰香辣鍋，火焰秀效果超吸睛，點燃的火焰竟然可以 高達30cm ，享受 平價火鍋 還有火焰秀可以看，真的超讚的啊～！！！由於狂一鍋 不接受預約訂位 ，僅接受現場客，建議熱門時段，可以提前到場領號，以免等候太久。



而狂一鍋最大特色鍋物就是爆炒鍋，每一款鍋物，都會先製作出臺菜的原型，再行研發成可涮火鍋，新台式火鍋特別融入台灣台菜文化和在地小吃變成了火鍋湯頭，湯頭口味一次做足，一上鍋就是一般吃火鍋最後的味道，點餐率最高的就是由與名廚台菜王子黃景龍師傅，合作開發的 客家鹹湯圓鍋 以及 排骨酥鍋 ，是一般其他火鍋店幾乎看不到的超級特色。將經典台菜轉身變火鍋？真的好吃～！！！

台潮火鍋的指標品牌「」創立一年間，已陸續開出14家分店遍佈北中南。狂一鍋台菜翻玩的本事，菜單上面的湯底超過一半，在其他地方根本吃不到！！！最近特別推出，全台首創會點火燃燒的火焰香辣鍋，火焰秀效果超吸睛，點燃的火焰竟然可以，享受還有火焰秀可以看，真的超讚的啊～！！！由於狂一鍋，僅接受現場客，建議熱門時段，可以提前到場領號，以免等候太久。而狂一鍋最大特色鍋物就是爆炒鍋，每一款鍋物，都會先製作出臺菜的原型，再行研發成可涮火鍋，新台式火鍋特別融入台灣台菜文化和在地小吃變成了火鍋湯頭，湯頭口味一次做足，一上鍋就是一般吃火鍋最後的味道，點餐率最高的就是由與名廚台菜王子黃景龍師傅，合作開發的以及，是一般其他火鍋店幾乎看不到的超級特色。將經典台菜轉身變火鍋？真的好吃～！！！

鍋物講究爆炒的鑊氣，大部份的鍋物都是在桌邊現點現炒，像是為狂一鍋打下江山的鎮店之寶“功夫排骨酥鍋”，一年竟然可以銷售將近6座 101高度的量，真的超驚人～！！！



這個排骨酥是真功夫！必須先醃過，每日手工現炸，外皮炸的酥脆，肉質扎實卻不乾柴！ 建議先煮個10-15分鐘，讓排骨酥的味道可以好好的融入湯裡。將 台灣小吃排骨酥 融入湯底之中，加入整顆蒜頭、白蘿蔔，以柴魚高湯精心熬煮 湯頭胡椒香氣濃厚略帶一絲清甜，滋味相當迷人，吃鍋湯底是美味關鍵。湯頭口味一次做足，一上鍋就是一般吃火鍋最後的味道，讓涮過的鍋物、肉品，可以不用沾醬就很好吃～！！！



外國人來台必吃的台式火鍋 | 狂一鍋－新莊八德店 地理位置 交通資訊

狂一鍋－新莊八德店 座落於新莊八德街上，對面就是立體停車場，對於習慣開車出門的朋友來說，還蠻方便的。若是習慣搭乘大眾交通運輸的話，建議可以搭乘台北捷運，至捷運丹鳳站，出口出來步行約12分鐘腳程即可抵達。



平日午餐(非例假日)/每日宵夜時段 ，三款霸榜台味狂鍋(藥膳大雞腿、功夫排骨酥、剝皮辣椒蛤蠣雞) 限定體驗價只要299元起 ，跟原價相同，可以享受 蔬菜鍋料 自助吧 免費吃。另外，還有提供 宵夜場店別 為：新北中和店、新北三重店、淡水北新店、台中漢口店、新莊復興店、高雄台鋁店，愛吃宵夜的朋友，絕對不能錯過～！！！









新莊火鍋推薦 | 狂一鍋－新莊八德店 用餐環境介紹

提供一般傳統日式涮涮火鍋店常見的吧台座位，另外，還有提供多人用餐時的多人數座位設置，用餐環境寬敞舒適、乾淨明亮，復古的台式炒鍋，室內設計也走台式復古風格，結合現代與傳統的美學元素。









新莊平價火鍋推薦 | 狂一鍋－新莊八德店 蔬菜放題

提供 蔬菜鍋料自助吧 免費吃，季節時蔬、火鍋料、飲品、霜淇淋等，通通讓你吃多少、拿多少，完全不受限制，更棒的是 全省 狂一鍋 平日中午可以用餐180分鐘，（一般都是90分鐘），目前在全省已開14間分店，並持續擴店中，讓你能在各縣市吃到台式爆炒火鍋～！！！



▼蔬菜鍋料自助吧









▼飲品、霜淇淋無限量供應





▼西瓜牛奶口味





▼醬料自助區



▼蔬菜鍋料自助吧▼飲品、霜淇淋無限量供應▼西瓜牛奶口味▼醬料自助區



外國人來台必吃的台式火鍋 | 狂一鍋－新莊八德店 人氣菜單推薦

這次是特別慕名可以點火燃燒的火焰香辣鍋而來，因此特別點了主餐：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋、還有霸榜台味狂鍋 藥膳大雞腿，選配：板腱牛、翼板霜降牛，另外加點一份熟食：炸酥酥。



燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 (中藥食材溫和但孕婦仍須謹慎食用)

服務人員先將麻油倒入冷鍋，利用中小火煸香老薑，再加入烏骨雞煎至焦香，最後竟然毫不客氣的將整罐米酒咕嚕咕嚕的倒入鍋中，我跟老公頓時看傻眼～下手也未免太重了吧～！？



接著加入各式中藥材點火燃燒約2分鐘，立馬噴出30cm高的火焰，驚嘆聲開始，想不到吃火鍋還有火焰秀可以看，真是太享受了吧～！？











▼點火燃燒約2分鐘





▼噴出30cm高的熊熊烈火



▼點火燃燒約2分鐘▼噴出30cm高的熊熊烈火



經過2分鐘的燃燒後，燒酒烏骨雞蛤蜊鍋的湯底甘甜清爽，再加上蛤蜊高湯煨煮，充分吸收所有食材精華，慢慢激發出食材的天然原始風味，造就出清香順口、甘醇濃郁的湯頭。







藥膳大雞腿

重量級大胃王，不妨試試這個無敵點餐方式，可以享受一隻大大的雞腿，同時還可以享受選配的頂級肉品，湯底呈現清爽的藥膳風味，喝起來清香鮮甜，沒有過分調味，輕涮過的肉品、煮出的鍋物，建議沾調味醬，雞腿肉質鮮嫩多汁，超滿足的吃法。













板腱牛、翼板霜降牛

板腱牛的油脂分佈較少，適合喜歡吃肉質軟嫩、少油脂的朋友，由於油脂不是很多，建議大火輕涮2下就可以起鍋，吃起來的口感才不至於過分乾柴。



翼板霜降牛的油脂分佈均勻，比牛五花少一些，不會過分油膩，推薦給喜歡吃肉質軟嫩的細緻口感的朋友。







▼翼板霜降牛





▼板腱牛





▼翼板霜降牛▼板腱牛



炸酥酥

狂一鍋自家特製的魚板，經過酥炸之後，吃起來有點像淡水魚酥的風味，差別在於炸酥酥的扁長條狀，吃起來的口感比較爽脆，搭配香蔥、胡椒鹽，風味更佳，不會有過多的油膩感。











「樂多多會員限定」新會員有專屬見面禮

軟嫩雞腿 or 活力梅花豬。(二選一)，用餐還能累積點數。

點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！



【要爆要炒才夠狂】（限定活動）

即日起至門店錄炒鍋影片發IG限時動態，即免費招待軟嫩雞腿或梅花豬一份＊詳情請洽門店服務人員。









店家資訊 ：



狂一鍋－新莊八德店

地址：

新北市新莊區八德街23號

電話：02 2202 5202

營業時間：

12:00–15:00 地址：新北市新莊區八德街23號電話：02 2202 5202營業時間：12:00–15:00

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。