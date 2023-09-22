為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 外國人來台必吃的台式火鍋 | 台味十足 桌邊爆炒噴火秀！新北市中和排隊名店 狂一鍋 新莊區插旗

外國人來台必吃的台式火鍋 | 台味十足 桌邊爆炒噴火秀！新北市中和排隊名店 狂一鍋 新莊區插旗

2023-09-22 14:30:00 Lulu~愛分享 人氣：103
share
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：狂一鍋 新台式火鍋（新莊八德店）
phone02-2202-5202
place新北市新莊區八德街23號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業


台潮火鍋的指標品牌「#狂一鍋」創立一年間，已陸續開出14家分店遍佈北中南。狂一鍋台菜翻玩的本事，菜單上面的湯底超過一半，在其他地方根本吃不到！！！最近特別推出，全台首創會點火燃燒的火焰香辣鍋，火焰秀效果超吸睛，點燃的火焰竟然可以高達30cm，享受平價火鍋還有火焰秀可以看，真的超讚的啊～！！！由於狂一鍋不接受預約訂位，僅接受現場客，建議熱門時段，可以提前到場領號，以免等候太久。

而狂一鍋最大特色鍋物就是爆炒鍋，每一款鍋物，都會先製作出臺菜的原型，再行研發成可涮火鍋，新台式火鍋特別融入台灣台菜文化和在地小吃變成了火鍋湯頭，湯頭口味一次做足，一上鍋就是一般吃火鍋最後的味道，點餐率最高的就是由與名廚台菜王子黃景龍師傅，合作開發的客家鹹湯圓鍋以及排骨酥鍋，是一般其他火鍋店幾乎看不到的超級特色。將經典台菜轉身變火鍋？真的好吃～！！！
 
鍋物講究爆炒的鑊氣，大部份的鍋物都是在桌邊現點現炒，像是為狂一鍋打下江山的鎮店之寶“功夫排骨酥鍋”，一年竟然可以銷售將近6座 101高度的量，真的超驚人～！！！

這個排骨酥是真功夫！必須先醃過，每日手工現炸，外皮炸的酥脆，肉質扎實卻不乾柴！ 建議先煮個10-15分鐘，讓排骨酥的味道可以好好的融入湯裡。將台灣小吃排骨酥融入湯底之中，加入整顆蒜頭、白蘿蔔，以柴魚高湯精心熬煮 湯頭胡椒香氣濃厚略帶一絲清甜，滋味相當迷人，吃鍋湯底是美味關鍵。湯頭口味一次做足，一上鍋就是一般吃火鍋最後的味道，讓涮過的鍋物、肉品，可以不用沾醬就很好吃～！！！

外國人來台必吃的台式火鍋 | 狂一鍋－新莊八德店 地理位置 交通資訊 
狂一鍋－新莊八德店 座落於新莊八德街上，對面就是立體停車場，對於習慣開車出門的朋友來說，還蠻方便的。若是習慣搭乘大眾交通運輸的話，建議可以搭乘台北捷運，至捷運丹鳳站，出口出來步行約12分鐘腳程即可抵達。

平日午餐(非例假日)/每日宵夜時段 ，三款霸榜台味狂鍋(藥膳大雞腿、功夫排骨酥、剝皮辣椒蛤蠣雞)限定體驗價只要299元起，跟原價相同，可以享受 蔬菜鍋料 自助吧 免費吃。另外，還有提供宵夜場店別為：新北中和店、新北三重店、淡水北新店、台中漢口店、新莊復興店、高雄台鋁店，愛吃宵夜的朋友，絕對不能錯過～！！！


 
 

新莊火鍋推薦 | 狂一鍋－新莊八德店 用餐環境介紹 
提供一般傳統日式涮涮火鍋店常見的吧台座位，另外，還有提供多人用餐時的多人數座位設置，用餐環境寬敞舒適、乾淨明亮，復古的台式炒鍋，室內設計也走台式復古風格，結合現代與傳統的美學元素。


 
 

新莊平價火鍋推薦 | 狂一鍋－新莊八德店 蔬菜放題 
提供 蔬菜鍋料自助吧 免費吃，季節時蔬、火鍋料、飲品、霜淇淋等，通通讓你吃多少、拿多少，完全不受限制，更棒的是 全省 狂一鍋 平日中午可以用餐180分鐘，（一般都是90分鐘），目前在全省已開14間分店，並持續擴店中，讓你能在各縣市吃到台式爆炒火鍋～！！！

▼蔬菜鍋料自助吧




▼飲品、霜淇淋無限量供應


▼西瓜牛奶口味


▼醬料自助區
 



外國人來台必吃的台式火鍋 | 狂一鍋－新莊八德店 人氣菜單推薦 
這次是特別慕名可以點火燃燒的火焰香辣鍋而來，因此特別點了主餐：燒酒烏骨雞蛤蜊鍋、還有霸榜台味狂鍋 藥膳大雞腿，選配：板腱牛、翼板霜降牛，另外加點一份熟食：炸酥酥。

燒酒烏骨雞蛤蜊鍋(中藥食材溫和但孕婦仍須謹慎食用)
服務人員先將麻油倒入冷鍋，利用中小火煸香老薑，再加入烏骨雞煎至焦香，最後竟然毫不客氣的將整罐米酒咕嚕咕嚕的倒入鍋中，我跟老公頓時看傻眼～下手也未免太重了吧～！？

接著加入各式中藥材點火燃燒約2分鐘，立馬噴出30cm高的火焰，驚嘆聲開始，想不到吃火鍋還有火焰秀可以看，真是太享受了吧～！？





▼點火燃燒約2分鐘


▼噴出30cm高的熊熊烈火
 



經過2分鐘的燃燒後，燒酒烏骨雞蛤蜊鍋的湯底甘甜清爽，再加上蛤蜊高湯煨煮，充分吸收所有食材精華，慢慢激發出食材的天然原始風味，造就出清香順口、甘醇濃郁的湯頭。


藥膳大雞腿
重量級大胃王，不妨試試這個無敵點餐方式，可以享受一隻大大的雞腿，同時還可以享受選配的頂級肉品，湯底呈現清爽的藥膳風味，喝起來清香鮮甜，沒有過分調味，輕涮過的肉品、煮出的鍋物，建議沾調味醬，雞腿肉質鮮嫩多汁，超滿足的吃法。




 
 

板腱牛、翼板霜降牛
板腱牛的油脂分佈較少，適合喜歡吃肉質軟嫩、少油脂的朋友，由於油脂不是很多，建議大火輕涮2下就可以起鍋，吃起來的口感才不至於過分乾柴。

翼板霜降牛的油脂分佈均勻，比牛五花少一些，不會過分油膩，推薦給喜歡吃肉質軟嫩的細緻口感的朋友。



▼翼板霜降牛


▼板腱牛



炸酥酥
狂一鍋自家特製的魚板，經過酥炸之後，吃起來有點像淡水魚酥的風味，差別在於炸酥酥的扁長條狀，吃起來的口感比較爽脆，搭配香蔥、胡椒鹽，風味更佳，不會有過多的油膩感。




「樂多多會員限定」新會員有專屬見面禮
軟嫩雞腿 or 活力梅花豬。(二選一)，用餐還能累積點數。
點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！
 
 
【要爆要炒才夠狂】（限定活動）
即日起至門店錄炒鍋影片發IG限時動態，即免費招待軟嫩雞腿或梅花豬一份＊詳情請洽門店服務人員。


 
 

店家資訊

狂一鍋－新莊八德店
地址：
新北市新莊區八德街23號
電話：02 2202 5202
營業時間：
12:00–15:00
17:30–22:00

FB：
https://www.facebook.com/twfondueretro
IG:
@twfondueretro





●感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！




 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



檢舉
share
chevron_left

彌月禮盒推薦|coco.Brownies可可布朗5入彌月綜

外送首選！全台唯一豆乳奶蓋專賣店|侍茶匠（天

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：234篇

哈囉~這裡分享的都是Lulu的日常，美妝保養，吃喝玩樂，生活居家，寵物好物……等。 不定期的抽獎活動，希望你們喜歡，有事沒事常來晃晃喔！ 歡迎邀稿 email:n_eason2002@yahoo.com.tw
作者的其它文章
同類據點
大魔大滿足鍋物 三峽北大店 照片

大魔大滿足鍋物 三峽北大店

4.40 (1人評鑑)

區域：新北市樹林區
採色鍋 照片

採色鍋

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市林口區
狂一鍋 北大學成店 照片

狂一鍋 北大學成店

4.05 (1人評鑑)

區域：新北市樹林區
樂錢嘟日式涮涮鍋(新莊幸福店) 照片

樂錢嘟日式涮涮鍋(新莊幸福店)

3.80 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
六扇門時尚湯鍋 鶯歌建國店 照片

六扇門時尚湯鍋 鶯歌建國店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市鶯歌區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up