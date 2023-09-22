新百祿燕窩觀光工廠 五感體驗 魅力無限

新百祿燕窩觀光工廠，遊客透過導覽解說進行五感體驗，了解金絲燕的生長環境與燕窩的採集方式，學習分辨燕窩優劣跟等級。「燕窩、水、冰糖」是新百祿燕窩僅有的三個成份，冰糖燕窩 DIY，親手將燕窩中的雜質挑出，並分別裝罐、加糖水，然候再交給工作人員進行蒸煮，親手製作兩瓶冰糖燕窩帶回家品嚐，適合闔家同樂的室內親子旅遊。



新百祿燕窩觀光工廠，位於台南市安平工業區內，是全台唯一以燕窩為主題的觀光工廠。母公司「順傑生技」為專注於從事保健食品的製造及包裝業務的食品 GMP 認證工廠，以「新百祿」品牌，用品質最好的燕窩，嚴格的品管製程，生產最高品質的養生燕窩。



[看得到：模型燕屋體驗，尋找燕窩的家，走進金絲燕的家，感受燕窩的珍貴魅力]

我們平常吃的燕窩，是生長於馬來西亞、印尼、越南一帶的金絲燕哺育幼燕的鳥巢，新百祿的燕窩來自馬來西亞自有燕戶，自蓋燕屋用生態友善的方法採收燕窩，從乾燕盞的挑選、分級、洗淨、挑毛，皆以最高標準嚴格控管。



金絲燕築巢的時間一般都在 45天左右，其中以 7天的時間下蛋、15天左右進行孵蛋，初生的幼燕大概要 40 ~ 50天的時間才會離巢，因此前後時間最少需要 110天，用過的燕窩就不再使用，如果下一次要哺育新生的寶寶，會再築一次新巢，因此每年約只能採收 3 ~ 5次，數量相當有限。



燕窩的生態有善採集，一定要等幼燕飛走後才能進行，並用鏡子觀察燕窩內部，確認幼燕已飛走。



[聽得到、摸得到：導覽員解說燕窩如何分級？燕窩的營養成份]

燕窩在採摘下來後，經過層層搬運、挑毛、清洗過程中，不免造成破損或碎散，因此有燕盞 (燕窩採摘下來後，保留形狀最完整的燕窩)、燕條 (燕窩採摘過程中不慎裂開，或是在挑毛、清洗時造成破裂，產生長條形的燕窩)、燕角 (金絲燕用於固定燕窩的三角部分)、燕碎 (燕盞在挑毛、清洗或是在搬運過程中碎裂特別嚴重的燕窩) 與燕餅 (將弄碎不完整的燕碎，加工壓實製成) 等分級，各分級的賣相與食用口感不同，產生價格的差異，三指寬的燕盞形狀是最完美。



如何從外觀上判別燕窩品質的優劣：燕窩係燕子以其富含蛋白質的唾液 (黏膠性分泌物)，以條狀不斷重壘構築而成，築巢過程難免會有脫落的燕毛或其他雜質夾雜於燕條縫隙間，經洗燕之後，有部份燕盞無法恢復平整而有縫隙產生，而部份不肖業者用海藻、魚骨粉或其他物提煉之膠，遍塗於燕窩表面，而使之看來平整，燕窩以秤兩計價，膠塗得厚，相對顧客購買到的燕窩量越少。品質好的燕窩光照下呈半透明狀態 (照片：左)，狀呈絲條狀，長短粗細不一或結塊狀且不規則，劣等燕窩對光照呈不透明狀、糊狀 (照片：右)。



燕窩以秤兩計價，燕窩由工作人員仔細秤重後放入瓶中。



導覽老師表示，血燕 (照片：左一) 不是燕子築巢過多吐血，燕子吃了含鐵質較多的食物 (穀類或小蟲)，或洞穴岩壁含有較多的礦物質，築巢過程中與唾液混合，鐵質經氧化變成血褐色，跟我們吃紅色火龍果，尿液呈現紅色是相同道理。



燕窩含有 60 ～ 65％以上的蛋白質，所含蛋白質中約 9％含有一種特殊的營養成分 - 燕窩酸 (唾液酸，Sialic Acid)，是燕窩最主要的保健成分，燕窩中的燕窩酸含量是蜂王乳的 200倍之多。



[吃得到、聞得到：冰糖燕窩 DIY，親手製作兩瓶冰糖燕窩]

「燕窩、水、冰糖」是新百祿燕窩僅有的三個成份，冰糖燕窩 DIY，親手將燕窩中的雜質挑出，並分別裝罐、加糖水，然候再交給工作人員進行蒸煮，親手製作兩瓶冰糖燕窩帶回家品嚐。



貼心小提醒：冰糖燕窩 DIY，請於開課前 3天完成報名及繳費。



[健康商品販售專區 送者大方、自用實惠的伴手禮]

健康商品販售專區，販售各式燕窩商品，有燕盞禮盒、即飲燕窩 (原味、紅棗、西洋蔘三種口味)，也有養生保健商品，膠原蛋白粉、益生菌、葉黃素、Q10、維他命等，非常值得參觀選購，是送者大方、自用實惠的伴手禮。



新百祿燕窩觀光工廠

地址：台南市南區新和路38號

電話：06 265 0924

營業時間：週二至週五 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00，週六至週日 9:00 ~ 17:00 (週一休館)

官網：https://www.sblbio.com.tw/

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