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員林秋蕾義法餐酒館︱員林餐酒館推薦Bistro Chillax，享受獨特佳餚義大利麵.燉飯.莓果法式吐司.調酒～高質

2023-09-22 14:25:05 Kiwi 人氣：103
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 員林市

造訪商家：Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館
phone09-1254-6929
place彰化縣員林市新義街237號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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員林秋蕾義法餐酒館︱員林餐酒館推薦Bistro Chillax，享受獨特佳餚義大利麵.燉飯.莓果法式吐司.調酒～高質感餐酒館推一枚

彰化員林餐酒館推薦員林秋蕾義法餐酒館員林在地隱藏版秋蕾餐酒館太具有特色，也是員林巷弄美食，秋蕾義法餐酒館，除了空間感令人著迷，以新鮮食材為主軸，結合季節時蔬，打造輕盈的味覺體驗，揉和台灣味創意料理的自然系餐飲，連我們都很推薦！我們陸續點選舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒），每樣餐點都好好吃，如今餐酒館當道，無論節慶或是家庭聚會、週末放鬆小酌都很適合！

內容目錄

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館在哪？

秋蕾義法餐酒館位在彰化縣員林市新義街237號，是員林人氣高餐酒館，建議來訪要事先訂位呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館低調於巷弄中的美食

員林網美卡打餐廳推薦Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館，太隱藏在巷弄的餐酒館真的挺不錯的，秋蕾位在彰化縣員林市新義街237號，距離員林火車站也不遠，鄰近好停車，是員林巷弄裡的低調人氣餐酒館中藏著好吃的法義料理，店家的生意很好，用餐時刻總是不少人來此用餐、聚會，想吃建議提早預約座位呦！

員林秋蕾義法餐酒館設計上很有質感，推開門後工作人員就笑臉迎人詢問是否有訂位，與帶位、推薦餐點等等之類，整個服務流程滿意100分。

秋蕾義法餐酒館空間設計分為三處，吧台則為一處，另外兩處可以選擇沙發空間或是另外一區落地窗鏡面設計的位置呦！

秋蕾義法餐酒館在員林小有名氣，也是超人氣餐酒館，每到用餐時間人潮就會陸續湧入，想吃建議提早訂位～

吧台上的酒看起來都好誘人呀！吧台前不時都會看見調酒師為客人調上一杯專屬的調飲，優美的旋律下讓你會想要來杯飲品放鬆一下。

打造療癒綠意空間的秋蕾義法餐酒館，整片落地窗結合自然風，滿滿溫馨感，殊不知秋蕾是餐酒館呢！

秋蕾有個特殊的設計就是半開放式的廚房，可以近距離看見主廚製作食材的樣子，廚房也是很乾淨的喔！

走進這區域，我想很多人都會喜愛這樣的空間，創意料理在佐上杯調酒，放鬆感隨即而來～太chill了！

秋蕾義法餐酒館菜單

快來看看秋蕾義法餐酒館更換菜單品項囉，每一季季的餐食上會稍微做調整，透過主廚嚴選的創意料理才入單的唷！客人總愛創意義大利麵、燉飯、前菜跟其他餐點，多點變化就可以常常來訪用餐～太幸福囉！

菜單上的飲品有軟性飲料、氣泡水、茶飲、甜點、例湯都可以做選擇。

酒單有好幾款可以都點來試試看，工作人員介紹我們餐點後，很快下決定要吃什麼，我們點的有舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）。

秋蕾義法餐酒館餐點分享

整桌滿滿的餐點，一定在想說雙人用餐吃得完嗎？秋蕾義法餐酒館真的好吃，我們完嗑，就曉得有多讚了吧！陸續送上的餐點就讓我們推薦給你們啦！

每日例湯，馬鈴薯濃湯

鮮度有加的例湯熱騰騰的上桌，喝碗暖湯也很暖心。

濃湯十分的濃郁，喝得到濃稠的顆粒感，光聞味道就很香，除了馬鈴薯、香料還有蘑菇淡淡的氣味，感覺很適合搭配麵包耶！

舒肥雞肉凱撒沙拉

如果喜愛輕食的朋友，必點舒肥雞肉凱撒沙拉，份量多就連舒肥雞很大一塊，主廚也太霸氣了。

雞胸肉質感很細膩，吃得過程中很柔軟又帶汁，炙燒過的表層，一口咬下咀嚼在齒間不斷散發出很棒的香氣，整份雞肉會想一直吃下去，即使我們以分食概念用餐，很迅速的將這盤吃完啊！

主廚特製的凱薩醬拌勻後淋在青翠的生菜上，刨上乳酪絲同時也增添了沙拉的風味。

辣麻味噌伊比利豬

辣麻味噌伊比利豬麵，主廚的創意料理變化度令人喜愛不已！

伊比利豬的等級很高，咀嚼中讓你猶如在吃牛肉般的口感，好嫩又能吃出伊比利豬的獨特香氣。

辣麻味噌入義大利麵顛覆了你的想像，無違和的創意料理結合伊比利豬肉充盈又飽滿的特有香味，搭起辣麻味噌也是主廚使用高等級的味噌醬來製作獨家的特調醬，那微微辣辣的口感吸附在麵條上，口味偏重卻不自覺也會想要多吃一口，為了這道佳餚更提升了一個層次。

韓味辣牛起司燉飯

韓味辣牛起司燉飯也是店裡招牌之一，我們點選的餐點皆為微辣，不過以辣度來說這道會比辣麻味噌伊比利豬麵更加的有感。

米心適中的義大利燉飯，若不加點辣牛單吃的話，這一顆顆彈跳的米粒都包覆著起司好柔軟的口感，新鮮蔬菜入佳餚很棒。

辣牛肉的濃稠度很到位，軟嫩的牛肉在火候的催情下讓牛肉不柴又好吃，連燉肉的馬鈴薯跟胡蘿蔔塊也都入味，兩者搭成一起的風味十足，也是店裡客人很推薦的一道佳餚。

瓜葛（調酒）

開車不喝酒、喝酒不開車

秋蕾餐酒館提供了一個深夜去處，優質酒館中也精心調配屬於自家的隱藏版私房菜單，讓沁心於品酒的你享受這意想不到的香醇酒品～放鬆感隨即而來。

調酒師展現起調飲的身影，我們也在旁邊聊天邊等待我們的飲品到來，這次我們點的是北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）。

北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）

在餐後來個餐酒小食與音樂，舒適空間環境又隱密的氛圍下，喝起瓜葛調酒，那哈密瓜的口味風味滿溢在口腔之中，淡淡的香氣入喉越顯甘甜味，雖然是酒，卻是很清爽又讓人意猶未盡。

北歐野莓氣泡水，野莓醬是自家手做的醬搭著氣泡水，是不喝酒的好選擇，爽口的令人想再續杯！

莓果法式吐司

來個飯後甜點的合影，如果你跟我一樣有個甜點胃，就點個超人氣美食莓果法式吐司啦！

光看莓果法式吐司，就好吸睛，連我這甜點控都想要尖叫一下了！整個擺盤超豐富！

淋上楓糖跟自製鹹奶油讓風味變得更多元，加點自製莓果口感更是一絕呀！

吐司浸泡蛋液後再入烤箱內烤，口感上會有點像布丁還挺滑嫩，搭配楓糖變得更滑口，綜合莓果也添不少水果風味，是來秋蕾必點的甜點呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館評價

員林在地隱藏版秋蕾義法餐酒館在彰化員林很具有特色的餐廳之一，環境很具有自家的個性與色調，綠意空間讓環境更有放鬆感，主廚將中西美食合併成獨特的創意料理讓不少老饕成主顧，揉和台灣味創意料理的自然系餐飲，連我們都很推薦！我們陸續點選舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒），喜愛來點不同的義大利麵、燉飯、法式甜點或者下班後想要找個舒心的氛圍與環境坐下來休憩，都是很棒的地方呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館-員林網美打卡餐廳

住址：彰化縣員林市新義街237號

電話：0975 869 868

營業時間：11:30–15:30, 17:30–22:00週二週三休息

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