員林秋蕾義法餐酒館︱員林餐酒館推薦Bistro Chillax，享受獨特佳餚義大利麵.燉飯.莓果法式吐司.調酒～高質

員林秋蕾義法餐酒館︱員林餐酒館推薦Bistro Chillax，享受獨特佳餚義大利麵.燉飯.莓果法式吐司.調酒～高質感餐酒館推一枚

彰化員林餐酒館推薦員林秋蕾義法餐酒館，員林在地隱藏版秋蕾餐酒館太具有特色，也是員林巷弄美食，秋蕾義法餐酒館，除了空間感令人著迷，以新鮮食材為主軸，結合季節時蔬，打造輕盈的味覺體驗，揉和台灣味創意料理的自然系餐飲，連我們都很推薦！我們陸續點選舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒），每樣餐點都好好吃，如今餐酒館當道，無論節慶或是家庭聚會、週末放鬆小酌都很適合！

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Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館在哪？

秋蕾義法餐酒館位在彰化縣員林市新義街237號，是員林人氣高餐酒館，建議來訪要事先訂位呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館低調於巷弄中的美食

員林網美卡打餐廳推薦Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館，太隱藏在巷弄的餐酒館真的挺不錯的，秋蕾位在彰化縣員林市新義街237號，距離員林火車站也不遠，鄰近好停車，是員林巷弄裡的低調人氣餐酒館中藏著好吃的法義料理，店家的生意很好，用餐時刻總是不少人來此用餐、聚會，想吃建議提早預約座位呦！

員林秋蕾義法餐酒館設計上很有質感，推開門後工作人員就笑臉迎人詢問是否有訂位，與帶位、推薦餐點等等之類，整個服務流程滿意100分。

秋蕾義法餐酒館空間設計分為三處，吧台則為一處，另外兩處可以選擇沙發空間或是另外一區落地窗鏡面設計的位置呦！

秋蕾義法餐酒館在員林小有名氣，也是超人氣餐酒館，每到用餐時間人潮就會陸續湧入，想吃建議提早訂位～

吧台上的酒看起來都好誘人呀！吧台前不時都會看見調酒師為客人調上一杯專屬的調飲，優美的旋律下讓你會想要來杯飲品放鬆一下。

打造療癒綠意空間的秋蕾義法餐酒館，整片落地窗結合自然風，滿滿溫馨感，殊不知秋蕾是餐酒館呢！

秋蕾有個特殊的設計就是半開放式的廚房，可以近距離看見主廚製作食材的樣子，廚房也是很乾淨的喔！

走進這區域，我想很多人都會喜愛這樣的空間，創意料理在佐上杯調酒，放鬆感隨即而來～太chill了！

秋蕾義法餐酒館菜單

快來看看秋蕾義法餐酒館更換菜單品項囉，每一季季的餐食上會稍微做調整，透過主廚嚴選的創意料理才入單的唷！客人總愛創意義大利麵、燉飯、前菜跟其他餐點，多點變化就可以常常來訪用餐～太幸福囉！

菜單上的飲品有軟性飲料、氣泡水、茶飲、甜點、例湯都可以做選擇。

酒單有好幾款可以都點來試試看，工作人員介紹我們餐點後，很快下決定要吃什麼，我們點的有舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）。

秋蕾義法餐酒館餐點分享

整桌滿滿的餐點，一定在想說雙人用餐吃得完嗎？秋蕾義法餐酒館真的好吃，我們完嗑，就曉得有多讚了吧！陸續送上的餐點就讓我們推薦給你們啦！

每日例湯，馬鈴薯濃湯

鮮度有加的例湯熱騰騰的上桌，喝碗暖湯也很暖心。

濃湯十分的濃郁，喝得到濃稠的顆粒感，光聞味道就很香，除了馬鈴薯、香料還有蘑菇淡淡的氣味，感覺很適合搭配麵包耶！

舒肥雞肉凱撒沙拉

如果喜愛輕食的朋友，必點舒肥雞肉凱撒沙拉，份量多就連舒肥雞很大一塊，主廚也太霸氣了。

雞胸肉質感很細膩，吃得過程中很柔軟又帶汁，炙燒過的表層，一口咬下咀嚼在齒間不斷散發出很棒的香氣，整份雞肉會想一直吃下去，即使我們以分食概念用餐，很迅速的將這盤吃完啊！

主廚特製的凱薩醬拌勻後淋在青翠的生菜上，刨上乳酪絲同時也增添了沙拉的風味。

辣麻味噌伊比利豬

辣麻味噌伊比利豬麵，主廚的創意料理變化度令人喜愛不已！

伊比利豬的等級很高，咀嚼中讓你猶如在吃牛肉般的口感，好嫩又能吃出伊比利豬的獨特香氣。

辣麻味噌入義大利麵顛覆了你的想像，無違和的創意料理結合伊比利豬肉充盈又飽滿的特有香味，搭起辣麻味噌也是主廚使用高等級的味噌醬來製作獨家的特調醬，那微微辣辣的口感吸附在麵條上，口味偏重卻不自覺也會想要多吃一口，為了這道佳餚更提升了一個層次。

韓味辣牛起司燉飯

韓味辣牛起司燉飯也是店裡招牌之一，我們點選的餐點皆為微辣，不過以辣度來說這道會比辣麻味噌伊比利豬麵更加的有感。

米心適中的義大利燉飯，若不加點辣牛單吃的話，這一顆顆彈跳的米粒都包覆著起司好柔軟的口感，新鮮蔬菜入佳餚很棒。

辣牛肉的濃稠度很到位，軟嫩的牛肉在火候的催情下讓牛肉不柴又好吃，連燉肉的馬鈴薯跟胡蘿蔔塊也都入味，兩者搭成一起的風味十足，也是店裡客人很推薦的一道佳餚。

瓜葛（調酒）

開車不喝酒、喝酒不開車

秋蕾餐酒館提供了一個深夜去處，優質酒館中也精心調配屬於自家的隱藏版私房菜單，讓沁心於品酒的你享受這意想不到的香醇酒品～放鬆感隨即而來。

調酒師展現起調飲的身影，我們也在旁邊聊天邊等待我們的飲品到來，這次我們點的是北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）。

北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒）

在餐後來個餐酒小食與音樂，舒適空間環境又隱密的氛圍下，喝起瓜葛調酒，那哈密瓜的口味風味滿溢在口腔之中，淡淡的香氣入喉越顯甘甜味，雖然是酒，卻是很清爽又讓人意猶未盡。

北歐野莓氣泡水，野莓醬是自家手做的醬搭著氣泡水，是不喝酒的好選擇，爽口的令人想再續杯！

莓果法式吐司

來個飯後甜點的合影，如果你跟我一樣有個甜點胃，就點個超人氣美食莓果法式吐司啦！

光看莓果法式吐司，就好吸睛，連我這甜點控都想要尖叫一下了！整個擺盤超豐富！

淋上楓糖跟自製鹹奶油讓風味變得更多元，加點自製莓果口感更是一絕呀！

吐司浸泡蛋液後再入烤箱內烤，口感上會有點像布丁還挺滑嫩，搭配楓糖變得更滑口，綜合莓果也添不少水果風味，是來秋蕾必點的甜點呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館評價

員林在地隱藏版秋蕾義法餐酒館在彰化員林很具有特色的餐廳之一，環境很具有自家的個性與色調，綠意空間讓環境更有放鬆感，主廚將中西美食合併成獨特的創意料理讓不少老饕成主顧，揉和台灣味創意料理的自然系餐飲，連我們都很推薦！我們陸續點選舒肥雞肉凱撒沙拉、每日例湯、韓味辣牛起司燉飯、辣麻味噌伊比利豬、莓果法式吐司、北歐野莓氣泡水、瓜葛（調酒），喜愛來點不同的義大利麵、燉飯、法式甜點或者下班後想要找個舒心的氛圍與環境坐下來休憩，都是很棒的地方呦！

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館-員林網美打卡餐廳

住址：彰化縣員林市新義街237號

電話：0975 869 868

營業時間：11:30–15:30, 17:30–22:00週二週三休息

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