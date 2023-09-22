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> 圖文創作 > Soka壽司 x 高雄平價壽司的最佳選擇 | 隱藏在巷弄中的美味壽司

Soka壽司 x 高雄平價壽司的最佳選擇 | 隱藏在巷弄中的美味壽司

2023-09-22 14:25:06 高雄旅遊王 人氣：105
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：Soka壽司
place高雄市苓雅區文橫二2巷5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 27 分鐘 ago 在〈Soka壽司 x 高雄平價壽司的最佳選擇 | 隱藏在巷弄中的美味壽司〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於Soka壽司

Soka壽司是一家位於高雄市苓雅區的文橫商圈的壽司店，主打各式各樣的握壽司及海鮮丼飯。店內裝潢簡約，以木質調為主，營造出舒適的用餐環境。



Soka壽司店內外環境


▲▼店家在文橫二路的巷子內，是內行人才找的到的美食店家。


▲店內有提供約十多人的座位。

Soka壽司菜單


▲品項目多的，請慢慢研究。

Soka壽司餐點介紹

Soka壽司的握壽司食材新鮮，價格實惠，有賣生魚片、手捲、炙燒系列壽司、丼飯、握壽司、茶碗蒸，餐點皆現點現做，新鮮美味。

蒲燒鰻魚丼320元


▲▼蒲燒鰻魚丼是日本料理中非常受歡迎的一道菜餚，鰻魚經過特殊的蒲燒處理，口感軟嫩，香氣十足。搭配著醋飯、小菜，非常美味。

炙燒五虎將丼480元


▲裡面有雪花牛、干貝、鮭魚、比目魚、星鰻等五虎將，雪花牛肉質鮮嫩，干貝香氣十足，鮭魚油脂豐富，比目魚肉質細膩，星鰻口感Q彈，配著醋飯享用，份量十足。

加60元丼飯套餐升級

有明蝦手捲、龍蝦手捲、松葉蟹手捲三選一，鮮魚味噌湯、茶碗蒸二選一

Soka壽司評價

Soka壽司是高雄平價壽司的優質選擇，如果您想在高雄享用美味的壽司，Soka壽司是不錯的選擇。

Soka壽司小檔案


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