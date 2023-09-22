【台灣，台南市，西區】江水號，台南90年老字號，「八寶冰」台南人從小吃到大的好味道。（台南美食/台南冰
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台南市 > 中西區
|台南 江水號
台南，家鄉變異鄉；
還好有當地朋友，所以有機會能吃到一些好吃店，
那日，跟朋友聊天時，她說：在地人都吃「江水號」......
|江水號
我羞愧的說，我....沒吃過，
大家都訝異極了！說：怎麼可能......
啊～～真是這樣，
我.....真的沒吃過這間臺南人口中的老店，好吃店「江水號」
江水號
粉絲頁：https://www.facebook.com/JiangShuiHao
地址：700臺南市中西區國華街三段27號
「西門淺草青春新天地」對面的臨時貨櫃屋
營業時間：12:00–20:40
來不及參與江水號在西市場的時間，
不過，從不少台南朋友口中，不難感受到這是間多受在地人歡迎的老店；
去年，江水號暫時遷移離開了舊址，
到了「西門淺草青春新天地」對面的臨時貨櫃屋；
嗯，招牌挺清楚的，很好找的，
走進去之後，老闆娘挺熱情又客氣的，
我點了大家口傳的「八寶冰」。
|江水號
老闆娘在櫃檯內忙了會後，一碗冰就出現在眼前；
說真的，初看江水號的八寶冰，似乎與一般的台式冰店無異，
一顆顆的紅豆入口軟綿，
大花豆也是煮得剛剛好，還有糖水蜜的滋味，
吃得出來手洗的愛玉與彈牙的粉角，
與那手工湯圓也是有嚼勁，
入口也是有著古早老滋味；
其中自己最喜歡的是江水號的「芋頭」跟「鳳梨」。
嗯，真的好好吃呦！！
|江水號
「芋頭」是芋頭泥的方式，
雖不知道是用啥芋頭所製作的，
但這也太....好吃了......
讓我想起了蜜芋頭，不過是泥的模樣與口感；
這....超美味，讓我眼睛為之一亮呀！！！
鳳梨，聞得到鳳梨香氣，
入口的鳳梨滋味，吃得到水甜，但又不會太甜，真是清爽又好吃；
入口之後，自己就這樣愛上了這裡的「芋頭」跟「鳳梨」；
天呀！這.....真是有點太慢發現了這美味，
|江水號
以後要把這裡列為台南必吃的美食，
且這碗冰冰涼涼的八寶冰，超適合這炎熱的台南。
離開之前，我聽著櫃檯後唰唰聲的刨冰聲，
好想再來一碗冰哦！！
明天，再來吃一碗嚕（笑）
|江水號
那天還遇到有人直接說要吃「米糕粥」，
老闆娘說要冬天才有，
嗯，我下次也想試試看！
「江水號」從第一代傳到第三代黃東堯夫婦手上，
一直堅持手工製作配料，
九十多年來，一直維持不變的好味道，
讓我一試成主顧，有去台南，去國華街的朋友們，
可千萬別錯過哦！！
...............................吃喝玩樂，沒有終點
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