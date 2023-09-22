【台灣，台南市，西區】江水號，台南90年老字號，「八寶冰」台南人從小吃到大的好味道。（台南美食/台南冰

台南 江水號

台南，家鄉變異鄉；

還好有當地朋友，所以有機會能吃到一些好吃店，

那日，跟朋友聊天時，她說：在地人都吃「江水號」......

江水號

我羞愧的說，我....沒吃過，

大家都訝異極了！說：怎麼可能......

啊～～真是這樣，

我.....真的沒吃過這間臺南人口中的老店，好吃店「江水號」

江水號

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地址：700臺南市中西區國華街三段27號

「西門淺草青春新天地」對面的臨時貨櫃屋

營業時間：12:00–20:40

來不及參與江水號在西市場的時間，

不過，從不少台南朋友口中，不難感受到這是間多受在地人歡迎的老店；

去年，江水號暫時遷移離開了舊址，

到了「西門淺草青春新天地」對面的臨時貨櫃屋；

嗯，招牌挺清楚的，很好找的，

走進去之後，老闆娘挺熱情又客氣的，

我點了大家口傳的「八寶冰」。

江水號

老闆娘在櫃檯內忙了會後，一碗冰就出現在眼前；

說真的，初看江水號的八寶冰，似乎與一般的台式冰店無異，

一顆顆的紅豆入口軟綿，

大花豆也是煮得剛剛好，還有糖水蜜的滋味，

吃得出來手洗的愛玉與彈牙的粉角，

與那手工湯圓也是有嚼勁，

入口也是有著古早老滋味；

其中自己最喜歡的是江水號的「芋頭」跟「鳳梨」。

嗯，真的好好吃呦！！

江水號

「芋頭」是芋頭泥的方式，

雖不知道是用啥芋頭所製作的，

但這也太....好吃了......

讓我想起了蜜芋頭，不過是泥的模樣與口感；

這....超美味，讓我眼睛為之一亮呀！！！

鳳梨，聞得到鳳梨香氣，

入口的鳳梨滋味，吃得到水甜，但又不會太甜，真是清爽又好吃；

入口之後，自己就這樣愛上了這裡的「芋頭」跟「鳳梨」；

天呀！這.....真是有點太慢發現了這美味，

江水號

以後要把這裡列為台南必吃的美食，

且這碗冰冰涼涼的八寶冰，超適合這炎熱的台南。

離開之前，我聽著櫃檯後唰唰聲的刨冰聲，

好想再來一碗冰哦！！

明天，再來吃一碗嚕（笑）

江水號

那天還遇到有人直接說要吃「米糕粥」，

老闆娘說要冬天才有，

嗯，我下次也想試試看！

「江水號」從第一代傳到第三代黃東堯夫婦手上，

一直堅持手工製作配料，

九十多年來，一直維持不變的好味道，

讓我一試成主顧，有去台南，去國華街的朋友們，

可千萬別錯過哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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