下班小酌好去處！大啖海王大生蠔、烤物串燒、炸物、海產生魚片 完全無雷絕對讓人再回訪｜akinoyo秋夜串燒居

新北中和串燒居酒屋推薦！景平路居酒屋推薦、捷運中和站必吃美食

新北市中和區必吃美食「akinoyo秋夜串燒居酒屋」

下班後想找個地方放鬆 與閨蜜、三五好友聊聊、痛快暢飲一番

卻找不到交通便利、地理位置好找的居酒屋嗎？

分享一家距離捷運中和站步行只要4分鐘的新北居酒屋推薦

akinoyo秋夜串燒提供的餐點品項相當豐富

多種日式串燒、烤物、炸物、熱炒、湯品、生魚片、風味開胃菜及主食、啤酒等…等餐點

歡樂的用餐氣氛，非常合適小週末、下班後來個短暫微醺的歡愉

營業至凌晨1點 不論是來吃晚餐、宵夜 或是下班想小酌一下 這間「akinoyo秋夜串燒居酒屋」相當推薦

原文:akinoyo秋夜串燒居酒屋｜下班小酌好去處！大啖海王大生蠔、烤物串燒、炸物、海產生魚片 完全無雷絕對讓人再回訪（捷運中和站）

akinoyo秋夜串燒居酒屋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



餐廳名稱:akinoyo秋夜串燒居酒屋

akinoyo秋夜串燒居酒屋電話:0976-268-707

akinoyo秋夜串燒居酒屋營業時間:17:30–01:00 周二公休

akinoyo秋夜串燒居酒屋地址:新北市中和區景平路676號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以akinoyo秋夜串燒居酒屋為主

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秋夜串燒居酒屋位在新北中和區景平路上 距離台北捷運中和站步行只要4分鐘即可到達

有想來秋夜串燒喝一杯的小夥伴們的人 也可以直接搭捷運過來 超方便的啦！

營業時間晚上五點半點到凌晨一點 生意不錯 建議大家提早訂位避免久候

一進入店內 akinoyo秋夜串燒居酒屋的日式風格裝潢氛圍相當的不錯 以懷舊感的木質調為主

搭配許多的日本浮世繪畫作 濃郁的日式風格 服務也挺親切 在這裡用餐相當的愜意又放鬆

一個人來用餐也很可以 整體用餐座位不算多 且akinoyo秋夜串燒居酒屋生意不錯

建議大家一定要提早訂位 避免久候 主廚烤台經驗十足、烤功一流

所以來到秋夜串燒當然不能錯過烤物類的餐點 享受美食、暢飲一番

akinoyo秋夜串燒提供的餐點品項相當豐富

多種日式串燒、烤物、炸物、熱炒、湯品、生魚片、風味開胃菜及主食、啤酒等…等餐點

價格也很合理 各式私房料理 都讓人印象深刻 是一間可常來的優質居酒屋

身為小資一族的ＹＵＮＯ 要跟大家分享一個省錢小技技

使用 平台買餐卷還可以享折扣 點我

現場500元折抵 可打95折 只要475元

現場1000元折抵 只要950元 (再送大生蠔、炸蝦、沙瓦 三選一)

真的超划算的 而且現在還加碼推出折扣活動 強烈建議大家線上先買個優惠餐券來使用

akinoyo秋夜串燒酒類品項眾多 不僅酒精飲品齊全 也有不少無酒精飲品

清爽氣泡、水果風味口感的沙瓦 讓不能飲酒的顧客們也能同樂

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜生啤酒

啤酒杯都有冰鎮過能讓啤酒口感更好

讓生啤的清爽香氣更加帶出

非常適合搭配串燒、日本料理一起享用

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒

喝酒不開車開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

這天跟朋友品嚐akinoyo秋夜串燒居酒屋多道料理 我們都覺得好吃

不論是串燒、烤物、熱炒、炸物 還是各種小菜、海鮮、生魚片…等

口感都頗到位 食材又新鮮 價格我們也覺得很合理 而且餐點選擇夠多

ＹＵＮＯ個人偏愛串燒 秋夜串燒的師傅烤功真的很不錯

不管是刷醬的比例、火侯的控制都掌握的恰到好處

好吃不單調 再搭配生啤酒一起吃也很享受！喜歡日式串燒的人 這間秋夜串燒真的很可以

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜松阪豬炒水蓮

每次來到居酒屋必點的 也最能考驗主廚炒功的一道料理

水蓮炒的清脆可口 搭配上Ｑ彈的松阪豬、薑絲以及香菇片

增添風味 非常清爽的一道菜 一上桌就被秒殺

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜雞腿肉串

炭火燒烤的方式來料理各式串燒，每一種串燒都是現點現烤

雞腿肉塊上加以炭燒火烤 將香氣逼出 肉質軟嫩多汁 經典的日式串燒料理

用木炭炙燒過的串燒香氣十足 刷上特調鹹甜烤醬配合師傅火侯的掌控 食材美味完全表現

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜剝皮辣椒牛肉串

有著碳烤香的牛肉加上剝皮辣椒 柔軟帶油花的肉質夾帶的剝皮辣椒香氣在口裡漸漸化開

吃起來鹹香十足 剝皮辣椒的微辣風味讓滋味爽口不膩嘴 牛肉相當扎實又有濕潤口感 真是好享受啊

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜昆布鹽豬肉串

師傅精確的掌握火侯 讓豬肉串有彈Q的嚼勁

刷上醬汁後 再撒上昆布鹽 嚐起來美味無比

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜海王生蠔

生蠔有夠新鮮 而且夠肥嫩又滑口 上面還有搭配蒜泥、青蔥、檸檬及鹹甜的醬汁

朋友是直接一口吃進嘴裡超有爽度！大生蠔會有大爆漿的口感在嘴裡流竄 宛如身在海洋世界般 海鮮控必點

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜綜合生魚片

這天的綜合生魚片內有鮭魚、鮪魚、旗魚、花枝及干貝

建議從顏色淡的開始吃起 生魚片都以厚切的方式增添口感

入口那甘甜肥腴的滋味 在嘴巴內每一處都能充分感受到魚肉柔軟的肉質

且一口生魚片、一口生啤酒還挺享受的

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜花魚一夜干

這道花魚一夜乾我好喜歡 而且主廚烤功真的很不錯 將魚肉烤至金黃色

光看就覺得好吃 肉質鮮嫩且還帶有濕潤的肉汁在裡面 烤後的油脂香氣也較為濃香



建議可以先吃個原味之後 再擠上一些金桔汁搭配著吃更涮嘴

而且份量頗大一尾 2~3人分著吃都很可以 也是一道優秀的下酒菜哦

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜軟殼蟹

想吃鮮甜蟹肉 卻又不想弄髒手 這次不需用到工具人

秋夜串燒讓你動口不動手 整隻螃蟹連殼吃 滿滿海味全部吃下肚

吃起來酥香脆 可是秋夜的強打私房菜 好適合搭配啤酒啊

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜魟魚翅

這魟魚可是來自於澎湖的特產 在地又稱做「燕仔乾」或「魟仔乾」

是道膠質很豐富的美食 獨特的味道 鹹鹹甜甜 口感類似魷魚絲 不錯的下酒菜

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜黃金特製泡菜

店家招待的 黃金般色澤醬汁 吃起來口感清脆爽 微酸微甜 一愛就愛上

不知道以後會不會有販賣呢 敬請期待

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜蒜香松阪烏龍麵

Q彈滑口的烏龍麵條搭配上鮮嫩彈牙的松阪豬肉 和鮮甜脆口的高麗菜

最後加上蒜泥再炙燒 在口中綻放出鮮美香氣 真的是一絕啊！

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜鹽烤大白蝦

大白蝦熟度烤的很剛好 且肉質扎實且又彈牙 而且還相當有肉

大口吃進嘴裡超爽的 滋味完全不輸龍蝦 更鮮甜唷！

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜阿根廷魷魚

燒烤的魷魚香與特製醬燒醬汁結合出的香氣四溢 阿根廷肉質軟嫩

吃起來好甜脆 真的是讓人愛不釋口啊

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akinoyo秋夜串燒居酒屋｜鮭魚下巴

整塊鮭魚下巴有炙燒過 表層吃起來是酥脆的口感 裡面的肉質嫩香又鮮甜

油脂噴香 而且很有肉 ＹＵＮＯ超愛配著七味粉跟椒鹽一起吃 鹹香滋味真是涮嘴！

不過小心魚肉有細刺 吃的時候要稍微注意一下 吃的時候也可以擠上旁邊的金桔超涮嘴

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜南方澳白帶魚捲

白帶魚捕撈上岸後，整尾去骨去刺，再以人工慢慢捲起 透過急速冷凍鎖住鮮甜海味

略帶酥脆的表面 仍看得出白帶魚的銀白色澤 肉質則似是一夜干的濃郁香氣

肉質柔嫩 是下飯或下酒皆可完美搭配的料理

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜鹽酥東北小卷

東北角近海捕撈上船後隨即採低溫急凍 產地到餐桌漁港活凍直送

保留小卷的新鮮海味與鮮甜口感 現點現做香噴噴 小卷肉質扎實鮮甜 吃起來鹹香涮嘴

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜帶殼玉米筍

帶殼玉米筍非常鮮美 跟一般已經剝好殼的吃起來滋味明顯不同

帶殼烤保住新鮮美味 品嚐的到玉米筍的甜味、很有飽水度 鮮甜無比

akinoyo秋夜串燒居酒屋｜明太子山藥

鬆軟的山藥上層鋪滿明太子醬 新鮮海味與山產的結合

山藥的爽脆以及鬆軟的口感非常推薦

秋夜串燒居酒屋果然是實力派！不論是串燒、炸物、烤物…等餐點都好吃

整體餐點頗有水準 而且海鮮類食材也挺威的 尤其是海王生蠔 不論是新鮮度、好吃度都是一極棒

店員親切也專業 來這裡用餐超享受的啦！一定要推薦給大家

最後 還是要建議大家提早訂位就對了！以上與大家分享囉

經過附近時不妨也來akinoyo秋夜串燒居酒屋嘗嘗看吧!!