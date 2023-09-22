中正區義式餐廳-------全台第一家獲得義大利 APN比薩職人認證的喜來登 Pizza House

一年一度的花少爺生日,在日期改來改去之後,他少爺很沒創意的在紅豆食府跟老牌飯店喜來登中選擇了Pizza House.小瞜摟三人就是一個說好的份…

姑姑回台灣特別喜歡住在這,以前叫做來來飯店,小時候好多照片都在這邊拍,印象中Pizza House也開了十幾二十年了吧!

店裡空間很方正,周圍是沙發的4~6人座圍繞,中間就是一般的木方桌.週四的晚上,三四桌客人…非常冷清.裝潢風格很復古,有種美國鄉村老式餐館的氛圍.

賽然諾火腿無花果沙拉搭櫻桃莫札瑞拉.松露油醋 NT620

西班牙Serrano火腿是一種平價又很好入門的火腿,味道濃厚度中等和大部分的食材都很和諧,新鮮的無花果甜度很高,整體風味很協調卻具有層次.

海鮮炸物佐蒜味美乃滋 NT620

原本這份炸物是生蠔跟花枝個半,因為我們不吃生蠔,所以改成全花枝.跟大家分享一下判斷是新鮮現切還是冷凍花枝圈的方式:如果整份餐點是無鬚大部分的是切好圈解凍的花枝喔.

魔鬼雙味臘腸PIZZA NT680

Pizza house是全台灣第一間拿到義大利APN拿坡里PIZZA職人協會認證的飯店,從餅皮麵粉酵母的選用(只能使用Caputo 00號麵粉),製作的工法時間的掌控,的確做出了有別於連鎖PIZZA店的獨特口感.窯烤的餅皮香氣特殊,外層酥脆裂紋迷人,底部的餅皮介於博脆與鬆厚之間,上桌前還會撒上滿滿的現磨起司

伐木人手工寬麵搭香腸蘑菇松露醬 NT680

菜單上有這麼寬的寬麵的餐廳並不多,麵體新鮮有嚼勁,醬汁是濃厚奶味比較重的,不過香腸的香氣和醬汁沒有融合再一起.

香辣明蝦干貝海鮮義大利麵 NT880

海鮮的個頭都很大,也非常新鮮,以義式餐點來說算是辣度比較高的.

爐烤豬牛肉醬千層麵 NT720

以上餐廳四個人分享NT5000….星級餐廳的價位真的讓人不敢領教…而且份量都很少.除了沙拉口味真的無可挑剔之外,三款義大利麵口味都有種樂器音高不到,搔不到癢處的感覺.就是初初入口味道很誘人,但是要嚥下時又覺得少了甚麼…口中也沒有餘韻回味…尤其是千層麵,不知道是不是使用鐵製容器而非常用陶瓷,番茄醬汁入喉後會有一點點的金屬味道…

第一次來用餐,也不清楚不管是氣泡水或是一般水都是要點選,也沒有服務人員告知…在等待朋友到來的15分鐘就乾坐在座位連杯水的沒有…..

這個價位在台北市絕對有很多更好更棒的選擇,而且座位環境也很一般,應該是僅此一次地拜訪吧.

不過如果特別愛吃"拿坡里"PIZZA的朋友,又希望有安靜的用餐環境, Pizza House的餅皮還是很扛的住的

Pizza House

地址: 台北市中正區忠孝東路一段12號

電話:02-2321-1818

營業時間: 11:30~2:00, 18:00~21:30