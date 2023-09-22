為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 中正區義式餐廳-------全台第一家獲得義大利 APN比薩職人認證的喜來登 Pizza House

中正區義式餐廳-------全台第一家獲得義大利 APN比薩職人認證的喜來登 Pizza House

2023-09-22 14:35:04 挖ㄟ目啾與芭荳 人氣：103
share
窩客好文

挖ㄟ目啾與芭荳

發表篇數：161篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：台北喜來登大飯店 - 比薩屋 Pizza Pub
place台北市中正區忠孝東路一段12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

一年一度的花少爺生日,在日期改來改去之後,他少爺很沒創意的在紅豆食府跟老牌飯店喜來登中選擇了Pizza House.小瞜摟三人就是一個說好的份…

姑姑回台灣特別喜歡住在這,以前叫做來來飯店,小時候好多照片都在這邊拍,印象中Pizza House也開了十幾二十年了吧!

店裡空間很方正,周圍是沙發的4~6人座圍繞,中間就是一般的木方桌.週四的晚上,三四桌客人…非常冷清.裝潢風格很復古,有種美國鄉村老式餐館的氛圍.

賽然諾火腿無花果沙拉搭櫻桃莫札瑞拉.松露油醋 NT620

西班牙Serrano火腿是一種平價又很好入門的火腿,味道濃厚度中等和大部分的食材都很和諧,新鮮的無花果甜度很高,整體風味很協調卻具有層次.

海鮮炸物佐蒜味美乃滋 NT620

原本這份炸物是生蠔跟花枝個半,因為我們不吃生蠔,所以改成全花枝.跟大家分享一下判斷是新鮮現切還是冷凍花枝圈的方式:如果整份餐點是無鬚大部分的是切好圈解凍的花枝喔.

魔鬼雙味臘腸PIZZA NT680

Pizza house是全台灣第一間拿到義大利APN拿坡里PIZZA職人協會認證的飯店,從餅皮麵粉酵母的選用(只能使用Caputo 00號麵粉),製作的工法時間的掌控,的確做出了有別於連鎖PIZZA店的獨特口感.窯烤的餅皮香氣特殊,外層酥脆裂紋迷人,底部的餅皮介於博脆與鬆厚之間,上桌前還會撒上滿滿的現磨起司

伐木人手工寬麵搭香腸蘑菇松露醬 NT680

菜單上有這麼寬的寬麵的餐廳並不多,麵體新鮮有嚼勁,醬汁是濃厚奶味比較重的,不過香腸的香氣和醬汁沒有融合再一起.

香辣明蝦干貝海鮮義大利麵 NT880

海鮮的個頭都很大,也非常新鮮,以義式餐點來說算是辣度比較高的.

爐烤豬牛肉醬千層麵 NT720

以上餐廳四個人分享NT5000….星級餐廳的價位真的讓人不敢領教…而且份量都很少.除了沙拉口味真的無可挑剔之外,三款義大利麵口味都有種樂器音高不到,搔不到癢處的感覺.就是初初入口味道很誘人,但是要嚥下時又覺得少了甚麼…口中也沒有餘韻回味…尤其是千層麵,不知道是不是使用鐵製容器而非常用陶瓷,番茄醬汁入喉後會有一點點的金屬味道…

第一次來用餐,也不清楚不管是氣泡水或是一般水都是要點選,也沒有服務人員告知…在等待朋友到來的15分鐘就乾坐在座位連杯水的沒有…..

這個價位在台北市絕對有很多更好更棒的選擇,而且座位環境也很一般,應該是僅此一次地拜訪吧.

不過如果特別愛吃"拿坡里"PIZZA的朋友,又希望有安靜的用餐環境, Pizza House的餅皮還是很扛的住的

 

Pizza House

地址: 台北市中正區忠孝東路一段12號

電話:02-2321-1818

營業時間: 11:30~2:00, 18:00~21:30

    檢舉
    share
    chevron_left

    中正區美食-----集四川百味於一身的上膳若川

    信義區美食-----都市中的老宅漢堡,青春漢堡Aohu

    chevron_right
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    挖ㄟ目啾與芭荳

    發表篇數：161篇

    眼睛看到,肚子品嘗,俯拾的美景,美味的菜餚,組成所謂的生活
    作者的其它文章
    同類據點
    帕斯塔義麵所 照片

    帕斯塔義麵所

    4.55 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區
    Pasta à Pepe 佩佩奶奶的大份量義大利便當 照片

    Pasta à Pepe 佩佩奶奶的大份量義大利便當

    4.68 (2人評鑑)

    區域：台北市內湖區
    Antichi Sapori 邊緣食堂 照片

    Antichi Sapori 邊緣食堂

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區
    Flag只見生義大利麵 照片

    Flag只見生義大利麵

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區
    戀焗複合式焗烤屋 照片

    戀焗複合式焗烤屋

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up