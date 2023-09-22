台中人氣老宅咖啡館，招牌法式舒芙蕾必點，還有早午餐、義大利麵、燉飯也很推！不限時、無服務費更優～

台中人氣老宅咖啡館，招牌法式舒芙蕾必點，還有早午餐、義大利麵、燉飯也很推！不限時、無服務費更優～

這是一家在小涼家附近開了兩年我才插旗的咖啡館，當時一開幕好多人都來訪這有著招牌法式舒芙蕾與咖啡的午茶，到底為啥我到現在才來呢? 來過之後有點相見恨晚，但一見如故的FU，直跟身邊姊妹好友說下次來找我，舊約這邊，除了不限時是個優勢以外，店內也超好拍，餐點美味也是重點啦!!

法希諾位在大智路與建成路上，鄰近台中後火車站、lalaport購物中心。是一家以老屋改造的咖啡館，店內以現金消費、不收服務費、不限用餐時間，除了招牌法式舒芙蕾以外，還有提供早午餐、義大利麵、燉飯等主餐，就算跟姊妹從午餐吃到下午茶去也沒問題。

一進入首選映入眼前的就是這甜點飲料櫃檯區，第一眼就給人很清新的視覺效應呢

甜點櫃，除了菜單上固定款，還會不定時推出每日限定甜點唷!

這裡帶喜歡拍照的姊妹來絕對可以拍了不少美照，因為法希諾的每一區都很好拍照，造景或是獨特的設計都讓人拍不停耶!

尤其店內挑高的天井設計，從1樓貫穿上去，並且還裝飾了不少雕塑作品，讓整個老屋空間更增添了許多設計感呢

除了老宅風格，要往二樓的空間設計又有點工業風，這邊很值得你好好的一逛XD

二樓的每一區都很愜意，難怪每次經過人潮都不少。

由上往下拍也很有意境。

法希諾菜單

以法式舒芙蕾為主(但這款只能內用)，還有不少咖啡飲料，主餐以早午餐拼盤或義大利麵、燉飯為主，還有不少輕食沙拉、墨西哥脆餅等等可選擇!

像花一樣的煙燻鮭魚，早午餐系列除了主菜以外，還有手作麵包、時蔬沙拉、水煮蛋以及一杯柳橙汁(亦可更換其他飲品折10元)，沙拉醬有胡麻、巴薩米克醋選一

煙燻鮭魚滿嫩口的，獨特的煙燻味兒挺明顯，不管是搭上麵包或水煮蛋一起吃，滋味嘟嘟好~~

鮮脆的時蔬搭配了色彩繽紛的彩椒以及麵包塊，加上巴薩米克醋、不只是將生菜的甜味更提升、吃起來也更佳的爽口，就算沒有搭醬吃，也能吃到食材的原始風味~

麵包裹上自製的麵包醬小涼特愛，尤其麵包的鬆軟正是我愛的口感!

咬了噴汁的兩條帶骨香腸，小涼看到友人點的這一款後，著實有覺得我點錯了! 因為這個帶骨的香腸真的很酷，在視覺上又特別威!

帶骨香腸的外觀很驚人，吃起來彈牙又帶湯汁真的很不錯，搭上麵包吃更有味呢

用香料舒肥的左邊雞胸肉，顧名思義就是想要增肌的可以選這款，然後澱粉再丟給朋友吃XD

櫻桃鴨胸青醬義大利麵，朋友說這一道粉好吃，尤其濃郁的青醬完美的扒附麵條上，喜歡吃青醬的朋友可以來試試唷~

厚切培根燉飯，不得不說這一道相當好吃，很威的厚切培根直接給了一大片，吃起來帶點紮實口感，加上燉飯的美味，讓我下一次想要點這款。

原味舒芙蕾，隨餐附一球冰淇淋(口味不一定唷)另一是柚子口味醬料。法希諾家的舒芙蕾均是現點現做，製作時間約15~20分鐘左右，所以你如果有吃正餐後，想要上甜點時，記得提早跟店家說唷!

法希諾家的舒芙蕾相當的可愛又蓬鬆高挺，一上桌想要拍照的動作可是要快一點，阿某一下子舒芙蕾就會開始往下塌陷了!!

朋友們是淋上店家附的柚子醬一起吃，多了一層味道，小凉則挖了旁邊一大塊吃，舒芙蕾外層微微的酥鬆加上裡面濕潤又綿密的口感，其實這原味不要淋醬就很好吃了說!

不管從哪個角度往上拍都好美又有特色，這邊讓我們拍不停；加上不限時更能讓姊妹們暢快聊天沒壓力呢～

法希諾 Fascino Cafe

電話：0422803990

地址：台中市東區建成路658號

營業時間：10:00~20:30

臉書粉絲頁：法希諾

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