丹尼船長米米花多啦A夢糸列》池上米做成的爆米花，清爽不膩口 哆啦A夢系列包裝好可愛

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丹尼船長米米花已經是非常受歡迎的團購美食點心之一了!! 用米做的爆米花，非油炸，零香料、100%純米餅體！獨家技術，多樣口味，自從上市以來真的擄獲不少人的心了，現在又推出了丹尼船長哆啦A夢限定收藏款，四種不同的包裝都很可愛，同時四種不同的口味，又要來征服大家的味蕾了，一起來看看有那些全新的口味吧!?

丹尼船長多啦A夢產品介紹

丹尼船長米米花又有新包裝、新產品了

這次的多啦A夢糸列，帶來了春耕、夏耘、秋收、冬藏，四種不同的包裝及口味，模樣超可愛

四種背景分別是的池上鄉村景觀，到過池上的朋友一定會很有熟悉感

這次多啦A夢的結合，充滿了童趣與大家的兒時回憶，新口味也讓人充滿期待啊

上次我們也曾介紹過哦!!

丹尼船長米米花!! 全球首創用米做的爆米花，新鮮口感超涮嘴、口味多樣好好吃，送禮自吃兩相宜 (bjsmile.tw)

春耕-岩燒海苔味(植物五辛素)100g/包

夏耘-鹹奶油吐司味(奶素) 100g/包

秋收-可可焦糖味(奶素)100g/包

冬藏-日式醬油味(全素)100g/包

目前丹尼船長米米花，已經有超過30種以上的口味了，吃上一輪要也花上一些時間，真的百吃不膩啊

包裝背面標明了三大特點，100%池上好米簡單無負擔、獨創花形餅體，酥脆不卡牙、健康的椰子油配方，讓吃零食更沒有負擔

這也是我們覺得買來給家人吃會安心的特點!!! 不要說小孩喜歡，我們大人也愛不釋手呢

丹尼船長米米花好吃的秘訣來自選用來自台灣東部池上的冠軍品種，高雄 147 號池上米

這款池上米具有蛋白質、水分含量高的特性，吃得出香甜米香氣息，米香層次豐富、口感更酥脆。

品嚐米米花，同時也是支持國產稻米與農民哦!

吃著零食，也能品嚐台灣在地的優質池上米的好味道!!

不過，除了前包裝，四種多啦A夢的不同風貌，包裝後方也有小亮點哦

四種代表多啦A夢卡通中最令人想要的神奇法寶，任意門、時光機、竹蜻蜓、時光布，讓人充滿無限想像啊

春耕-岩燒海苔味

春耕-岩燒海苔味

原以為應該是像海苔一樣是淡綠色的，不過，放入口中，確實可以感受淡淡的海苔味，鹹鹹的醬香

清爽不膩口，也不會油油的

夏耘-鹹奶油吐司味

夏耘-鹹奶油吐司味

如果吃過鹹味的奶油玉米爆米花的朋友，一定會對這味道很熟悉

一入口中，奶油香氣就在口中久久散之不去，原來是加入紐西蘭乳源，所以更有香醇的牛奶風味

加上鹹味的來源是來自智利沙漠湖鹽，少鈉更健康，更能將奶油的風味提升的更明顯

秋收-可可焦糖味

秋收-可可焦糖味

這口味選用了公平貿易可可粉，濃濃的巧克力香，同時又融合了焦糖的香氣，兩者搭配，相得益彰

我們可是一吃就愛上了，巧克力控的朋友一定要吃這款!

冬藏-日式醬油味

冬藏-日式醬油味

這口味選用古法手工粹釀醬油，所以飄散著那種清新淡雅的日式醬油風味，很像在吃日本高級仙貝!!

鹹鹹甜甜的也很討人喜歡

這樣的精緻又可愛的小點心，最適合郊外踏青的點心了

嘿嘿，拿著我們家的四喜貓咪盤，剛好四格都可以裝上不同的口味

也很適合當小朋友來家聚會的小點心或是自家的下午茶點心哦

最後，這四種新口味中，還是私心的投可可焦糖味一票啦，因為這是我們家妹妹最喜歡的

開箱後帶去學校跟同學一起分享，雖然它的外表黑嚕嚕的，不怎麼起眼，但大家都超喜歡的，一下子就分食光了!!

當然啦，這麼好康的一定要和大家分享

以下是優惠購買連結代碼

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