烘焙筆記│西米露奶酪，自己做的降糖風味吃完一杯再一杯

奶酪有飽滿的奶香味是大多數餐廳喜歡搭配的餐後甜點，我想是因為奶酪好看好做成本不高的原因吧

外面賣的奶酪甜度高吃幾口就膩了，自己做的減糖風味可以一杯接一杯~

這種附蓋的布丁杯能耐高溫也可以清洗再利用

做好的奶酪蓋上蓋子放冰箱冷藏放三天也不會走味，隨時想吃或跟朋友分享都很方便

這是我試過吉利丁片兌水的最佳凝結比例，奶酪比豆花多一點彈性咀嚼上比較有感覺

西米露奶酪的材料(可做140ml*11杯)

牛奶500cc

鮮奶油500cc

吉利丁片6片(約15g)

細砂糖90g

西米露30g

PS.糖用白色系，煮好的色調不會偏黃

泡吉利丁片

一片吉利丁片剪成三小片，分散放進冰水盆裡浸泡到完全軟化膨漲

吉利丁片遇濕就會揪黏在一起，分散入水是確保每一片都充分的吸飽水分

泡軟後的吉利丁片要馬上使用避免跟空氣結合會結塊，也要確實把浸泡的吉利丁小片撈出使用

煮西米露

從”西古椰樹”的樹莖提煉出來的澱粉就叫西谷米，把西谷米煮熟就是西米露

把西米露煮到粒粒分明而且口感Q彈的方法:

1.水量要多，水燒開再放西谷米，下鍋後要攪動避免沾黏鍋底

2.經過幾分鐘的攪動看到西谷米的白米芯週圍有半透明的程度就要熄火，用餘溫就能把西谷米燜熟

3.離火倒入小盆中自然降溫

煮奶酪

1.鍋中放糖和鮮奶開小火煮到糖粒融化就熄火

2.泡軟後的吉利丁片擠掉水分後放入微溫的奶鍋裡(吉利丁片一入鍋就融解了)並攪動確保吉利丁完全融化

3.加入鮮奶油繼續攪拌均勻，倒入有嘴的壺才方便填入布丁杯或其他容器

布丁杯裡平均分配放涼的西米露，倒入奶酪液，移入冰箱冷藏4小時以上

倒入奶酪液後杯上的小泡泡要撈乾淨(用湯匙撈或牙籤刺)再送進冰箱冷藏

因為沒有省略撈小氣泡的動作，成凍的奶酪表面光滑無坑非常好看

杯底下像小晶球一樣的西米露會提升入口的豐富指數

1片吉利丁搭配170cc的液體，成凍效果我非常滿意

把家裡的水果切小丁、堅果、果醬、煮一點焦糖水淋上去，還是不想動就直接開吃吧

畢竟奶酪的基底是甜的，冰鎮後搭配酸性水果，冰涼解渴也解膩~

一杯杯蓋好放冰箱，想吃隨時有消暑好吃的甜品點心

奶酪的烘焙筆記:

吉利丁片是動物膠質，吃素的要改用吉利丁粉

吉利丁片一定要泡水嗎?是的!吉利丁片要用冰水軟化到膨漲才可使用，吉利丁粉要先融水或和糖一起混拌才不會結粒

吉利丁片要如何泡水?剪成小片比較容易完全浸泡到，一定要用冰水浸泡

一片吉利丁要用多少水泡開?我的經驗是一片配170cc的水量最適合

吉利丁片跟吉利丁粉一樣嗎?吉利丁是動物膠質(葷的)，吉利粉是植物膠(素的)

吉利丁片和吉利丁粉可以互相取代嗎?可以的，兩者可等重取代

一片吉利丁等於多少吉利丁粉？一片吉利丁片大約2.5g四片吉利丁片就是10g換算成吉利丁粉也是10g的量。吉利丁粉在使前時要先用5倍量的水使其吸水膨脹後才能使用(材料配方中的液體量記得要扣除這5倍量的水)

吉利丁片要經過冷藏才能凝固也可以重複加熱再冷藏，例如成凍效果太硬或太軟，就重新加熱融化後再加吉利丁片或加液體去調整軟硬度

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