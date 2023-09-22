文慶雞｜中正新加坡小吃推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍗餐點不錯吃！但略貴+實在太太太吵我真的無法💦

店家資訊

🔸文慶雞

🔸#捷運忠孝新生站｜台北市中正區忠孝東路二段33號

🔸10:00–20:30、六公休

🔸Google評論分數4.2顆星(3,733則評論)

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在忠孝新生華山文創園區附近的新加坡料理文慶雞經過好多次終於進來吃看看！

這天是坐在二樓的位置我認真要被吵瘋...好像菜市場

(雖然這不全然是店家的問題但真的很影響用餐品質)

薄皮脆雞快餐 $175｜海南腿肉套餐升級巴生肉骨茶 $430

🔸不收服務費

餐點本身海南雞跟脆雞都是好吃的～

但份量略小尤其是快餐看起來有點可憐🤣

整體cp值頗低XD

肉骨茶是馬來西亞的中藥底🙌我只會吃這一次

這次 文慶雞｜中正新加坡小吃推薦 分享就到這裡啦！

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