中和火鍋推薦【肉老大頂級肉品涮涮鍋中和永安店】美國菲瑞牛雲霧肉塔100盎司等你來挑戰！



肉老大頂級肉品涮涮鍋和美國在台協會合作新推出了美國頂級菲瑞牛的活動推廣，瑪姬很有口福來到【肉老大頂級肉品涮涮鍋中和永安店】，先來品嚐美味的美國菲瑞牛；菲瑞牛的部位是牛肉的後腿外側，油脂較低蛋白質高，肉質有彈性但又不失軟嫩度，在很多人吃過後都給予高度評價，這又讓我好奇美國菲瑞牛到底有什麼魔力，快看看瑪姬的親自體驗分享，GO！

【肉老大頂級肉品涮涮鍋中和永安店】

地 址：新北市中和區中和路380號2樓

電 話：02-29281300

營業時間：週一~週日11:30-凌晨01:30 (最後點餐時間 24:00)

官方網站：肉老大頂級肉品涮涮鍋(內有菜單)

官方臉書：肉老大頂級肉品涮涮鍋中和永安店



【肉老大頂級肉品涮涮鍋中和永安店】位在捷運永安市場站出口的左側，步行十秒鐘就到了，搭捷運吃火鍋，吃完火鍋可以去四號公園散步消食，超完美的行程。肉老大頂級肉品涮涮鍋在雙北共有六家店，擁有Google平均4.8分高評價，還榮獲2020痞客邦百大火鍋評比於新興鍋物第一名，這個老大當得實至名歸！

用餐的區域是開放式的，但有隔板做區隔，桌面的空間大，上面有肉品架讓空間有更大的彈性可運用。



觀景第一排有很棒的採光和視野，就算一個人來嗑鍋也很自在，我們今天就選擇坐這裡來享受一頓頂級肉品饗宴。

肉老大的自助吧有飲料和冰沙無限享用，除了有蜜桃沙瓦外，還有夏天消暑的冬瓜檸檬冰沙。

他們家的醬料區有特別的泰式青醬，還有專為老餓麵特製的胡麻醬和椒麻醬，瑪姬網路爬文一直都被老餓麵燒到，這回可以來吃，準備把天堂麵和地獄麵都一網打盡才過癮！

火鍋店少有的研磨咖啡和爆米花這裡居然出現，大小朋友都可以滿足到。

他們家的爆米花是甜口味，香甜脆口很好吃哦！

瑪姬來火鍋店必吃的就是冰淇淋，他們家選用聖堤亞冰淇淋以前沒吃過，裡面有六種口味，像是南洋風的椰子、榴槤口味都在其中，瑪姬先鎖定，等吃完火鍋再來享用。

肉老大有提供餐卷優惠，等於直接打九折，購買日除了加碼送蝦外，還可以集點換好料，對常來的朋友是親民的優惠。

肉老大的肉塔挑戰一直都是無肉不歡的朋友所喜愛，四人份的雲霧肉塔有100盎司的重量，肉片有166片之多，只要在90分內挑戰成功者可以優惠價格品嚐，還可以獲得老大卡（1年）、老三卡（3個月）、老六卡（6個月），消費享9折的優惠哦！

如金字塔般的雲霧肉塔堆高高真的讓人忍不住吞了吞口水，這樣兩座肉塔四人份會讓人吃得不要不要的，有實力的朋友不妨來挑戰，看看100盎司的肉塔能不能在90分內完食！

肉老大的食材都是選擇頂級的，無論是肉品或海鮮，湯頭的部份有八大冠軍湯底，包括牛奶鍋、麻辣鍋、紹興雞醉鍋、泰式酸辣湯鍋、麻油燒酒鍋、蒙古鍋、酸白菜蕃茄鍋和昆布鍋；也都是由主廚團隊親自熬煮，他們家梁主廚曾在星級飯店服務，難怪呈現出的美食特別不凡。

麻辣果凍鴨血豆腐是店內的招牌，主廚用獨家的SOP來製作這道美食，使用新鮮鴨血製成果凍狀，搭配濃郁湯底和香料去滷製，雖然工序多又耗時但呈現出來的美味度讓人驚艷；無論有沒有點麻辣鍋，都建議單點一份來品嚐，真心推薦！

獨家的老餓麵只有這裡才吃得到，強調彈性和Q勁的特製生麵是業界的創舉，想吃天堂麵就選胡麻醬，品嚐地獄麵就選椒麻醬，各有特色各取所需，滿足各種口味的朋友，這也是肉老大和其它品牌火鍋店不同之處。

在推廣美國菲瑞牛活動期間，四人或更多的團隊參加「美國菲瑞牛雲霧肉塔100盎司」挑戰，即可獲得一份期間限定的禮物；用一只神秘的盤子，通過火焰的桌邊秀，展示由廚師精心烤製的美國菲瑞牛肉片，在享用美食之餘也見到藝術的高度。另外，在活動期間（自2023年9月15日至10月15日），挑戰「美國菲瑞牛雲霧肉塔100盎司」的隊伍都將享受優惠價格：兩人份肉塔50盎司原價1600元，挑戰價1439元起；四人份肉塔100盎司原價2700元，挑戰價2399元起。肉塔肉品有美國牛小排、美國雪花牛、美國低脂牛等，立馬來肉老大，品嚐期間限定的美食盛宴！

炙燒牛肉

用炙燒的方式先將肉片的香氣逼出來，再將肉片涮入湯底，有一秒分不清是在吃火鍋還是燒肉的感覺，這是肉老大的創意展現，到目前為止瑪姬還沒在火鍋店吃過先炙燒肉片再加入火鍋煮食的方式。

美國菲瑞牛(低脂牛)7盎司$395

這就是今天的主角美國菲瑞牛，在菜單上是美國低脂牛。從肉品鮮紅色澤和細微油花的分佈，感受到肉品的新鮮；在店裡使用的肉品皆是原塊肉，沒有使用重組肉哦！

看看每一片肉片比起一般火鍋肉片是略有厚度的，但也不能太厚，否則下鍋煮食吃起來的口感就會有差異。

美國頂級肩胛里肌牛7盎司$405

比起油脂多的雪花牛，肩胛里肌這個部位又比低脂牛的油脂來得豐富一些，可以說是介於中間值，很適合大眾的肉品部位。

麻辣鍋$119

由梁主廚精心研發的麻辣鍋，使用多種中藥材和辣椒及香料去熬煮，它的味道麻而不辣，濃厚的香氣且沒有過多的油脂，我第一次看到湯頭把香料集中在一起，讓食材在煮食中不會和香料混在一起，吃起來可以更直接且優雅。

他們家的果凍鴨血和豆腐超級滑嫩可口又入味，對平時也會滷鴨血的我來說，這美味等級實在太高，我望塵莫及，好想知道怎麼做可以把鴨血弄得像果凍般的口感哦！

昆布鍋$10

用日本厚岸昆布加上柴魚和蔬菜，簡單純粹的食材經過長時間低溫熬煮出湯頭的清爽甘甜，喜歡簡單味道的朋友可以點上它。

套餐均附季節菜盤，還有附餐、冰沙、自助飲料、研磨咖啡、冰淇淋、綠豆湯無限供應；肉老大的菜盤全部都是蔬菜，沒有加工的丸餃火鍋料，對吃了很多肉和海鮮的主食，搭配纖維質高的蔬菜，吃得健康又美味。

把菜盤丟進鍋裡煮的同時，我也夾起美國菲瑞牛來品嚐它的好味道，肉品的好壞從色澤上可判定，也因為是原塊肉品夾起來不會四散分裂。

在鍋裡煮約5-7分鐘還帶有微微的粉色是最佳口感，美國菲瑞牛的彈性夠，不會因為低脂就會乾柴，在咀嚼中牛肉的甜味釋放出來，在吃過很多產地的牛肉後，我個人還是偏愛美國牛，因為吃玉米長大的美國牛，甜味出眾，是吃牧草牛長大的牛肉在甜度上就有明顯差異。

美國肩胛里肌牛的口感和菲瑞牛差別在嫩度，因為里肌牛的油脂比起低脂牛來得更多一些些，嫩度又更高，香甜滋味是差不多的，不太能放在一起評比，差別只在於個人喜好，有人喜歡Ｑ彈一點可選擇菲瑞牛，喜歡嫩一點的肉品就選里肌牛，一樣都好吃。

泰式青醬是店裡一個特別的醬料，由主廚團隊調配的泰式青醬，有著濃厚的檸檬酸香，清爽可口，沾肉品、海鮮或蔬菜都好好吃，我很喜歡！

老餓麵是特製生麵，在湯滾後下鍋煮約90秒或2分鐘就可撈起，再依照個人的口味去調配喜歡的醬料，喜歡香一點的就選胡麻醬，喜歡又香又辣的就選椒麻醬，店裡有完美配方的醬汁比例參考，可依照自己的喜好去調整。

這碗地獄麵用椒麻醬去拌勻後，整個花椒的香氣是迷人的來源，雖是椒麻但它算溫合小辣，是很順口的香辣，不會讓人辣到痛哭流涕，若喜歡辣一點的朋友可自行加辣也很可以。

天堂麵則以胡麻醬為基底，瑪姬很喜歡胡麻的香氣，和麵條拌勻後，吃進嘴裡的每一口都彌漫著迷人香氣，滑順的胡麻醬加上Q彈有勁的麵條真的好吃，我覺得他們有出伴麵的話應該也會大賣！今天可以一起品嚐天堂和地獄拉麵真的很滿足！

飯後甜點來碗熱呼呼的綠豆湯，煮得鬆綿的綠豆湯甜度適中，味道好極了，喜歡的朋友可多吃一點。

瑪姬最愛的飯後甜點非冰淇淋莫屬，除了巧克力沒吃外，其它五種口味都嚐看看，這個品牌的冰淇淋口感是有Q度的，我喜歡這種口感的冰淇淋，不會太快融化，其中我最愛的居然是椰子口味，椰子的香氣夠，甜度適中，會想讓人再多吃一些，可惜我已經吃五球了，為了不讓身材走樣還是見好就收。

趕快揪朋友一起去吃肉老大，挑戰雲霧肉塔100盎司，即日起到10/15止，享受優惠價格吃到爽，挑戰成功還可以抽老大卡，有機會一整年享鍋物9折的優惠哦！

這次瑪姬第一次來肉老大享用美國頂級肉品，除了肉質好食材棒外，湯頭也都是親自熬煮，最讓我印象深刻的就是他們的服務，親切的笑容，不急不徐的態度，還有許多貼心的服務，雖然只是幾百元的鍋物，但卻有飯店等級的服務享受，難怪會獲得Google高達4.8分的評價，親自感受到才瞭解評價的真實性，很推薦喜歡吃火鍋的朋友來肉老大品嚐頂級鍋物。

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