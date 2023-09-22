桃園美食 仙紅麵線羹｜桃園在地人都愛的「大腸麵線」飄香逾20年　佛心銅板價「整碗盛滿滿」高CP值先收藏！

說到台式小吃，我可以列出一拖拉庫喜歡的清單，臭豆腐、大腸麵線、肉燥飯、炸雞排….等，十根手指數都數不完。那擇日不如撞日，今天就來分享一間位於桃園南華街上，好～～吃到不行的大腸麵線。這間「仙紅麵線羹」，雖然只是一間小小的路邊攤販，但已經飄香超過20年，真材實料美味有保證，就連在地人也都很愛吃這間，喜歡大腸麵線的你，可是千萬不能錯過捏！

位於桃園南門市場周邊，營業至今已經超過20年的「仙紅麵線羹」，美味程度可是有口皆碑，吃過的人都會豎起大拇指稱讚，已經征服許多在地居民挑剔的味蕾。

仙紅麵線羹的菜單相當簡單，四種麵線羹的品項分別為：大腸麵線、綜合麵線、肉羹麵線、清麵線。每個品項都有大小碗可以選擇，這點很貼心。

當天簡單點了大腸麵線品嚐，一吃有被驚艷到！勾芡跟調味恰到好處的麵線羹，加上大腸跟肉羹等配料，以及幾匙蒜泥，均勻拌在一起就十分美味。每一口都真材實料，吃得到老闆娘的一身好手藝～

滿滿一碗大腸麵線，只要區區銅板價就可以吃到，份量也很夠，是會有飽足感的！聽說加辣會更好吃，先把小秘訣記下來啊你各位，接著就快快準備出發桃園，朝聖這間超好吃的小店吧！

【仙紅麵線羹】

地址：桃園市桃園區南華街116號

營業時間：6:00-12:45

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