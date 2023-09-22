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【桃園】 大溪 三合院手工蛋黃酥｜期間限定 田中央老宅古厝三合院 每年只賣三個月的傳統古早味 人氣排隊手

2023-09-22 14:55:08 mika 人氣：119
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窩客好文

mika

發表篇數：387篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：三合院手工蛋黃酥
phone-0988-148707
place桃園市大溪區浮筧街150巷49號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家隱藏版手工蛋黃酥在桃園很有名，即使偏僻不好找，一到中秋節一樣排到爆炸！聰明一點的會提早先買好，不然真的有夠難買，畢竟人家一年也只賣三個月，是期間限定，一年一會的手工蛋黃酥來著。

店內主要是賣傳統糕餅，尤其是口味多樣化的蛋黃酥，每天現點現做，當日售完就沒有了。還有賣其他多達17種的傳統中式月餅，像是招牌烏豆沙蛋黃酥、黃金月娘、鳳梨蛋黃酥、芋頭蛋黃酥、菜脯月餅、鴛鴦餅、芋Q餅、咖哩酥等等，想買中秋禮盒的，來這裡可以一次搞定多種需求。

三合院手工蛋黃酥｜交通位置

位於偏僻產業道路旁，建議開google地圖比較準確
離霄裡池僅1分鐘車程，距離忠貞市場5分鐘車程，建議停外圍走進去
因為三合院位於田中央，單向狹小的產業道路會車不容易。

路旁可以停車，但千萬別堵住路口即可。

走路約3分鐘左右就可以看到熱鬧的人潮。
其實沿途也有指標，以免看到路旁三合院闖錯別人家。

真的是位於田中央的古宅老厝三合院

趁著中秋節過後人潮少的時候我來過一次
有機會跟老闆聊聊天，原來他們是一對兄弟在老家經營的手工蛋黃酥
因為只有中秋節 傳統糕餅會比較好賣，平常日都在外面打工這樣。

確實，過了中秋節，大家對傳統糕餅不太有需求。
加上這裡位處偏僻，除非專程前來，不然少有過路客群。

多達17種的傳統中式月餅，像是招牌烏豆沙蛋黃酥、黃金月娘、鳳梨蛋黃酥、芋頭蛋黃酥、菜脯月餅、鴛鴦餅、芋Q餅、咖哩酥等等，任君挑選。

還有賣現採的青菜，自己種自己賣。

中秋節過後，架上準備的量就少很多了。

這裡的蛋黃酥主打口味多樣化就是了。
還有其他傳統糕餅也可以參考順買，有些還真的是很久沒吃了。
通常都是現場有什麼就買什麼，畢竟當日現做 每日限量 賣完就沒了。

老闆有請我們吃剛烤出爐的蛋塔，很香。

老人家最愛的地瓜餅、芋頭餅也很受歡迎。

芋Q餅

這個好吃，裡面有芋頭、肉鬆、碎蛋黃、麻糬
都是我喜歡的四大元素，可惜的是麻糬有點少，吃不夠啦。

芋頭千層酥

主打一個滿滿芋頭餡料搭配多層次餅皮
鬆軟綿密細緻還保有濕潤感的芋頭餡很香甜好吃。

地瓜餅

跟芋頭千層酥的內餡差不多，
只是一個是渾圓飽滿，一個是壓扁的，哈哈。
沒啦，其實餅皮也不同，是採用傳統油酥皮製作。

是說蛋黃酥現場吃真的很讚
剛烤完帶點溫潤口感，餅皮也更酥，總之各方面會更完美。
所以買回去也建議可以用氣炸鍋稍微回烤過，口感更佳。

第一次到訪時，我買了蛋黃酥跟芋頭千層酥回家吃
我對芋頭千層酥會比較喜歡，蛋黃酥就記憶點不是很高。
但最愛的是芋Q餅，有點後悔買太少。

如果現場買的話，剛烤出爐的現場吃真的不一樣，餅皮比較酥喔。
因為純手工製，沒有添加防腐劑添加物等，常溫最多也只能放3天，冷藏可以放7天。

今年我們又去了一趟
因為中秋節前，現場提供了多種口味鳳梨酥可以挑選。
最後挑選了六種不同口味各一顆，打算來做個評比。

黃金月娘/鳳梨蛋黃酥/綠豆蛋黃酥/芋頭蛋黃酥/鹹蛋黃酥
其中鹹蛋黃酥最是特別，是鹹豬肉搭配上鹹蛋黃，這很值得吃吃看。
我們最喜歡的是鳳梨蛋黃酥，因為酸酸甜甜還有鹹香滋味，整體層次豐富飽滿。
其他就是沒有太過讓人印象深刻的部分，算中規中矩。

總之要吃多種口味蛋黃酥的話，這裡鹹甜都有
而且是期間限定  一年一會， 專程來買也很可以。

但我真不建議中秋節當天或前幾天來買
因為這人潮真的會嚇死你XDDDD

三合院手工蛋黃酥

地址：桃園市大溪區浮筧街150巷49號
電話：0988-148707
時間：8:00–20:00
粉絲團：Facebook

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mika

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喜歡旅行 喜歡出走 出走是為了更深刻回到原來的位置^^

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