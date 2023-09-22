[大直美食] 燒肉紳士 Yaki Gentle 台北頂級燒肉 米其林燒肉主廚限定17道套餐 #中山區劍南路站美食 @蛋寶趴
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中山區
燒肉一級戰區-台北大直，
又多了一間頂級燒肉餐廳，
【燒肉紳士 Yaki Gentle】
走高檔燒肉品牌路線，追求燒肉新高度，
菜單出色、主題性完整，
全程有專人服務，服務一流，價格公道！
取名「燒肉紳士」，
就是要用最溫柔細緻的服務打動人心！
台北燒肉推薦 大直美食
【燒肉紳士 Yaki Gentle】
- 地址：台北市中山區樂群三路299號2樓
- 捷運：劍南路站3號出口，步行7分鐘
- 電話：0937-802869
- 營業時間：17:30-00:00
- 官網：燒肉紳士 Yaki Gentle
- 訂位：燒肉紳士訂位
【燒肉紳士 Yaki Gentle】
去年12月開幕的燒肉店 - 燒肉紳士，
就位於著名的RAW隔壁棟的二樓，
【燒肉紳士主廚】
主廚石原 良(Ishihara Ryo)來自福岡，有著「和牛魔法師」的稱號，
曾是全球第一間米其林燒肉餐廳的主廚(上海老乾杯)，
有著將近30年的日本料理經驗，
在東京五星酒店日式料理與鐵板料理服務多年，
被網羅到上海老乾杯做主廚，現被邀請來燒肉•紳士做主廚。
這家燒肉•紳士的主廚與股東，大部分和上海乾杯有關係，
另位主廚阿亮Chuck也是老板之一，在上海也經營了自已的燒肉品牌，
而經理Willy也在乾杯集團也服務很多年，非常優秀！
燒肉紳士的開放用餐空間
大量的石材、拉扣皮革沙拉裝飾，
給人奢華大器卻沉穩的感覺，，
共有3間包廂，低消2萬~3萬5。
【燒肉紳士 菜單】
✔️米其林主廚夏季限定套餐 $4,999/雙人(17道)
✔️主廚限定鮮活松葉蟹四吃+4,000 (21道)，需提前2天預訂
主廚選用各式食材和牛肉部位，
搭配不同的醬料或菜單，
不同的吃法讓人不會膩口。
📍需加10%服務費
▶️ (燒肉紳士 菜單)
【TKLAB膠原蛋白冰茶】
這不是小S代言的膠原蛋白嗎？
滿滿一包倒入調酒內，
酸酸甜甜，越喝越美！
【前菜】
前菜三樣是有學問的，
主廚花了心思設計，讓客人打開味蕾。
- 槍烏賊烏魚子佐檸檬酒果凍
- 炸角煮五花肉佐波本威士忌醬
- 紅酒慢煮鴨胸佐豆腐乳醬
【鮮蝦雙筍酪梨沙拉】$480
單點這樣的呈現是有很大進步空間…😥
因為這是讓客人解膩很重要的關鍵。
【季節海鮮】
鹽麴台灣現流鮮魚佐牛蒡醬，
魚肉細膩甜美，沾醬和配菜也拉高了層次感，
料理的精緻感讓人差點忘了自已在燒肉餐廳！
【生牛肉三種】
三款開胃菜都蠻有巧思，精緻感也足！
- 日本生和牛海膽炸天使髮手捲
- 炙燒日本和牛甜蝦佐濃縮蝦醬
- 日本生和綷松露干貝漢堡
【和牛燒物】
打開木盒蓋，乾冰呈現超吸睛，很有仙氣的和牛😍！
終於要開始吃燒肉了！🤤
- 15MM超厚切牛舌佐檸檬晶凍
- 特選日本A5和綷佐蕃茄橘醋
- 日本A5老饕佐主廚特製蔬菜醬
一、15MM超厚切牛舌佐檸檬晶凍
牛舌就是要夠厚切才好吃！
烤得外焦裡脆的，脆口度很精采，
搭昆布鹽更是對味！👍
二、特選日本A5和綷佐蕃茄橘醋
油花很棒，吃起來油潤嫩度極佳，
配上蕃茄橘醋的酸爽正好平衡了油膩度。
三、日本A5老饕佐主廚特製蔬菜醬
看看那焱熱炙火烤的和牛火紅通透，
香氣撲鼻真要饞死我了，
入口太纏綿，高潮不斷😋！
【紅心芭樂青檸檬冰沙】
給味蕾refresh一下用！
燒物一、【日本A5和牛青花椒壽喜涮涮鍋】
主廚親自在桌邊替我們涮煮，
讓我們有著第一手的視覺和嗅覺享受，
涮煮至五分熟的和牛沾上黃澄澄的蛋液，
幾近入口即化的滑順感，超滑溜！😋
燒物二、【台灣究好豬里肌條肉佐醋】
豬肉也準備了兩式不同的沾醬，
讓人覺得吃起來不會無聊，
包著生菜品嚐有層次也清爽~
【酢物-蝦仁山藥素麵】
長相精緻，吃起來冰涼好吃，
正好也做一下味覺轉換。
【黑松露和牛月見燒】$520/份
現在「和牛月見燒」已成為燒肉店標配，
烤後的和牛沾上獨家的月見醬，
軟香油潤中帶有鹹甜交織的滑順口感，
焦香、脂香、蛋香、醬香，
全部交融在一起，真的超級好吃！
▼日籍主廚石原 良(Ishihara Ryo)，
親自來桌邊為我們製作和牛月見燒，
看著他輕涮著肉片來控制熟度，都是功夫啊！
▼幾近入口即化的和牛，
下面還藏有日本寶藏越光米，
混合著讓人無法抗拒的松露蛋液，
一口吃，最能體現出層次口感。
【松露玉子燒和牛三明治】$580
這道也是頂級燒肉店標配，
松露玉子燒、和牛、吐司、沾醬
一同登場，感覺有厲害到…
可惜三明治的吐司皮焦掉了，
影響風味和視覺感受有些可惜…
【主食】
整鍋端出場氣勢100😍！
- 和牛松露玉子燒釜飯
- 剝皮辣椒牛肉清湯
▼這個和牛松露玉子燒飯有兩種吃法：
第一吃是拌著玉子燒+和牛一塊吃，
讓人有種滿足又享受的感覺~~
▼第二吃是加入黑胡椒/蔥花/蒜片/芥末，再到入醬汁拌著吃，
是以日本天津飯作為發想，換一種型式來呈現，
我喜歡這概念，就是勾欠的滋味比較不對我胃…
【剝皮辣椒牛肉清湯】
最後來一碗熱湯最是暖心❤️
【提拉米蘇+水果】
在燒肉店能吃到這樣的甜點
算是相當有水準！
【狹山紅茶梅酒】$250/杯
吃燒肉當然也要來杯酒啊，好喝！
《蛋寶543》
台北是燒肉店的一級戰區，
好像每個月都有新開的燒肉店。
▶️ 梵燒肉的ㄧ些創意吃法，帶動了台北燒肉新的競爭，
▶️ 和牛47、八和燒肉也在那時間裡，也快速打響了高端燒肉名聲，
這次來到【燒肉紳士】也是走類似的套餐型式，
優點是：$4999的雙人套餐，可以吃到份量精巧、道數多的料理，cp值很高，
店家對於和牛沾醬、調料很專研用心，吃起來有變化，
但如果特別「肉食系」的話，就建議單點燒肉才過癮！
我對燒肉的研究，食材最重要，然後是用餐環境與設施、燒烤料理與手法、
整體配餐設計、有無具創意的燒肉吃法、與服務態度。
品嚐了非常多家，到頭來其實好的燒肉店，內容差距都不大，
能否留住回頭客就是看服務與用餐環境，
有無法複製又好吃的創意燒肉就是贏家，
推薦給大家~~！❤️
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