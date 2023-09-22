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[大直美食] 燒肉紳士 Yaki Gentle 台北頂級燒肉 米其林燒肉主廚限定17道套餐 #中山區劍南路站美食 @蛋寶趴

2023-09-22 15:02:16 蛋寶趴趴go 人氣：113
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：757篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：燒肉 • 紳士 Yaki Gentle
place台北市中山區樂群三299號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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燒肉一級戰區-台北大直

又多了一間頂級燒肉餐廳

燒肉紳士 Yaki Gentle

高檔燒肉品牌路線，追求燒肉新高度，

菜單出色、主題性完整，

全程有專人服務，服務一流，價格公道！

取名「燒肉紳士」，

就是要用最溫柔細緻的服務打動人心！

台北燒肉推薦 大直美食

 

燒肉紳士 Yaki Gentle

 

燒肉紳士 Yaki Gentle

去年12月開幕的燒肉店 - 燒肉紳士，

就位於著名的RAW隔壁棟的二樓，

 

燒肉紳士主廚

主廚石原 良(Ishihara Ryo)來自福岡，有著「和牛魔法師」的稱號，

曾是全球第一間米其林燒肉餐廳的主廚(上海老乾杯)，

有著將近30年的日本料理經驗，

在東京五星酒店日式料理與鐵板料理服務多年，

被網羅到上海老乾杯做主廚，現被邀請來燒肉•紳士做主廚。

這家燒肉•紳士的主廚與股東，大部分和上海乾杯有關係，

另位主廚阿亮Chuck也是老板之一，在上海也經營了自已的燒肉品牌，

而經理Willy也在乾杯集團也服務很多年，非常優秀！

 

燒肉紳士的開放用餐空間

大量的石材、拉扣皮革沙拉裝飾，

給人奢華大器卻沉穩的感覺，，

共有3間包廂，低消2萬~3萬5。

 

燒肉紳士 菜單

✔️米其林主廚夏季限定套餐 $4,999/雙人(17道)

✔️主廚限定鮮活松葉蟹四吃+4,000 (21道)，需提前2天預訂

主廚選用各式食材和牛肉部位，

搭配不同的醬料或菜單，

不同的吃法讓人不會膩口。

📍需加10%服務費

▶️ (燒肉紳士 菜單)

 

【TKLAB膠原蛋白冰茶】

這不是小S代言的膠原蛋白嗎？

滿滿一包倒入調酒內，

酸酸甜甜，越喝越美！

 

【前菜】

前菜三樣是有學問的，

主廚花了心思設計，讓客人打開味蕾。

  • 槍烏賊烏魚子佐檸檬酒果凍
  • 炸角煮五花肉佐波本威士忌醬
  • 紅酒慢煮鴨胸佐豆腐乳醬

 

【鮮蝦雙筍酪梨沙拉】$480

單點這樣的呈現是有很大進步空間…😥

因為這是讓客人解膩很重要的關鍵。

 

【季節海鮮】

鹽麴台灣現流鮮魚佐牛蒡醬，

魚肉細膩甜美，沾醬和配菜也拉高了層次感，

料理的精緻感讓人差點忘了自已在燒肉餐廳！

 

【生牛肉三種】

三款開胃菜都蠻有巧思，精緻感也足！

  • 日本生和牛海膽炸天使髮手捲
  • 炙燒日本和牛甜蝦佐濃縮蝦醬
  • 日本生和綷松露干貝漢堡

 

【和牛燒物】

打開木盒蓋，乾冰呈現超吸睛，很有仙氣的和牛😍！

終於要開始吃燒肉了！🤤

  • 15MM超厚切牛舌佐檸檬晶凍
  • 特選日本A5和綷佐蕃茄橘醋
  • 日本A5老饕佐主廚特製蔬菜醬

 

一、15MM超厚切牛舌佐檸檬晶凍

牛舌就是要夠厚切才好吃！

烤得外焦裡脆的，脆口度很精采，

搭昆布鹽更是對味！👍

 

二、特選日本A5和綷佐蕃茄橘醋

油花很棒，吃起來油潤嫩度極佳，

配上蕃茄橘醋的酸爽正好平衡了油膩度。

 

三、日本A5老饕佐主廚特製蔬菜醬

看看那焱熱炙火烤的和牛火紅通透，

香氣撲鼻真要饞死我了，

入口太纏綿，高潮不斷😋！

 

【紅心芭樂青檸檬冰沙】

給味蕾refresh一下用！

 

燒物一、【日本A5和牛青花椒壽喜涮涮鍋】

主廚親自在桌邊替我們涮煮，

讓我們有著第一手的視覺和嗅覺享受，

涮煮至五分熟的和牛沾上黃澄澄的蛋液，

幾近入口即化的滑順感，超滑溜！😋

 

燒物二、【台灣究好豬里肌條肉佐醋】

豬肉也準備了兩式不同的沾醬，

讓人覺得吃起來不會無聊，

包著生菜品嚐有層次也清爽~

 

【酢物-蝦仁山藥素麵】

長相精緻，吃起來冰涼好吃，

正好也做一下味覺轉換。

 

【黑松露和牛月見燒】$520/份

現在「和牛月見燒」已成為燒肉店標配，

烤後的和牛沾上獨家的月見醬，

軟香油潤中帶有鹹甜交織的滑順口感，

焦香、脂香、蛋香、醬香，

全部交融在一起，真的超級好吃！

▼日籍主廚石原 良(Ishihara Ryo)，

親自來桌邊為我們製作和牛月見燒，

看著他輕涮著肉片來控制熟度，都是功夫啊！

▼幾近入口即化的和牛，

下面還藏有日本寶藏越光米，

混合著讓人無法抗拒的松露蛋液，

一口吃，最能體現出層次口感。

 

【松露玉子燒和牛三明治】$580

這道也是頂級燒肉店標配，

松露玉子燒、和牛、吐司、沾醬

一同登場，感覺有厲害到…

可惜三明治的吐司皮焦掉了，

影響風味和視覺感受有些可惜…

 

【主食】

整鍋端出場氣勢100😍！

  • 和牛松露玉子燒釜飯
  • 剝皮辣椒牛肉清湯

▼這個和牛松露玉子燒飯有兩種吃法：

第一吃是拌著玉子燒+和牛一塊吃，

讓人有種滿足又享受的感覺~~

▼第二吃是加入黑胡椒/蔥花/蒜片/芥末，再到入醬汁拌著吃，

是以日本天津飯作為發想，換一種型式來呈現，

我喜歡這概念，就是勾欠的滋味比較不對我胃…

 

【剝皮辣椒牛肉清湯】

最後來一碗熱湯最是暖心❤️

 

【提拉米蘇+水果】

在燒肉店能吃到這樣的甜點

算是相當有水準！

 

【狹山紅茶梅酒】$250/杯

吃燒肉當然也要來杯酒啊，好喝！

 

蛋寶543》

台北燒肉店的一級戰區，

好像每個月都有新開的燒肉店。

▶️ 梵燒肉的ㄧ些創意吃法，帶動了台北燒肉新的競爭，

▶️ 和牛47八和燒肉也在那時間裡，也快速打響了高端燒肉名聲，

這次來到燒肉紳士也是走類似的套餐型式，

優點是：$4999的雙人套餐，可以吃到份量精巧、道數多的料理，cp值很高，

店家對於和牛沾醬、調料很專研用心，吃起來有變化，

但如果特別「肉食系」的話，就建議單點燒肉才過癮！

我對燒肉的研究，食材最重要，然後是用餐環境與設施、燒烤料理與手法、

整體配餐設計、有無具創意的燒肉吃法、與服務態度。

品嚐了非常多家，到頭來其實好的燒肉店，內容差距都不大，

能否留住回頭客就是看服務與用餐環境，

有無法複製又好吃的創意燒肉就是贏家，

推薦給大家~~！❤️

 

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