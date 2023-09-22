【屏東-竹田餐廳】天使花園休閒農場.屏東在地在材歐風教堂餐廳.挑戰全台最可愛土地公.全台最大最美文心蘭休

天使花園休閒農場(官網):屏東縣竹田鄉福安路120巷101號，電話:08 780 1699，營業時間:09:00-21:00(星期二休)

認識一座城市之於吃貨，永遠都是從「美食」入口最快，上一回介紹了令人驚豔的醬油、橄欖油、茶豆義式冰淇淋後，這一篇帶大家去竹田很紅的教堂花園餐廳，認識全台最可愛的土地公、欣賞全台最美最多的文心蘭，並在絕美的草地教堂餐廳中，品嚐屏東竹田在地食材的歐風料理。走，我們到屏東竹田去吃一頓浪漫的南台灣料理。

天使花園休閒農場位於竹田及潮州之間，以紅豆聞名萬丹也不遠。就帶路友人的說法，這裡的前身是以熱帶蘭花出口而著名的「竹田の文心蘭驛站」2015年初後20多年的蘭花經驗為基礎，打造這片兼具美感體驗與知識傳遞的休閒農場，也為竹田這片美麗的鄉土留下屬於南台灣的美好。



穿過一片綠地後是生態池，池中有許多錦鯉，從清晨到黃昏，蟲鳴蛙叫正是城市人難得的寧靜。

生態池畔是一片綠地，或中午、或下午，可於樹下享受餐廳、野餐、又或是下午茶，小朋友、毛小孩都可以在這片草地上盡情奔跑。時不時，也有屏東鄉親、甚至是外地的新人在此舉辦婚禮。

草地綠蔭下有一座，號稱全台最可愛的土地公廟，這突發其想的創意真是可愛爆了。

一旁是蘭心的溫室，就愛花如痴的友人說法，這裡曾是全台最大的蘭花培育中心，尤其是文心蘭其數量、種類更是冠於全台。

如數家珍的農場主人，帶我們參歡了其中一個較大的溫室，即便不是蘭心的盛產期，也盛開著各種顏色的美麗蘭心。官網可以預約蘭花的導覽。 預約天使花園網美花田體驗行程

除了導覽外，也有一些簡單的蘭花diy課程。

這裡的教堂餐廳在竹田、甚至是整個屏東都算是相當有名，更有不少北台灣，甚至是國外的客人慕名而來，純白的教堂餐廳，搭配陣陣淡淡花香，真心使人放鬆。

餐廳的內外滿是自家栽種的蘭花，淡淡的幽花就像一道無形的視覺前菜，無疑增加了用餐前的期待和樂趣。

當天屏東友人為我們預訂的季節套餐600元+10%(最好先預訂)，也有單點、人多也可以客製化。詳細菜單請參考官網。

百香檸檬氣泡飲，酸v開胃，特別值得一提的是，這裡的食材幾乎都是使用屏東在地、當季，保證新鮮美味。

洛神水果沙拉，生菜、水果擺盤如一座花園，搭配的是洛神花調成的醬汁，簡單不落俗套，健康、美味兼具。

主廚特製湯佐麵包，麵包多了一點鹹乳酪般的滋味，湯是海鮮濃湯，卻又帶點清爽的奶油風，裡面蝦子、蟹肉、培根、磨菇等食材頗豐，灑了一點香料增香提味。

素干貝筊白佐檸檬醬，這素干貝吃起來還真有七八成像干貝，多了一點姑類的鮮脆，灑了一點點黑胡椒提味，筊白筍好像是屏東的，多汁甜嫩微烤到剛好出水，真心好吃得亂七八糟，酸到微皺眉卻帶著討喜後甜的檸檬醬好喜歡。

梅干肉丸鍋巴，這道很是特別，把竹田(客家人)的料理融入其中，感覺半煎、烤的肉丸鹹香又不失咀嚼端的軟糯，搭上莓菜干和起司這一台一洋，不管是視覺、口感還是味覺，都舞出全新的台菜靈魂，肉香、梅菜鹹甜、起司的半化滋與味，和底下咬來霹靂叭啦作響的鍋巴當真天作之合，好吃得亂七八糟。

上一盤是餐廳為吃素友人準備的菇菇燉飯，下面則是雙主餐的萬丹羅勃青醬燉飯。這燉飯煮得好，粒粒分明又帶點高湯的濕潤，青醬的風韻不重卻很綿長，這也讓食材端在嘴裡可以佔有的空間多了一些，咀嚼端除了米飯香外，各種食材都可以透過每一口清楚的傳遞給消費者，鴨肉吃起來有一點像台式的鴨賞但抽離了鹹度，咀嚼的水嫩又有一點熟成鴨肉的風味。

神農戰斧豬，用的是屏東神農等級的豬排，脆甜多汁，煎到油焦鹹香真心覺得好吃，搭配的烤食蔬也吃得出用心，搭的醬有一點像客家的桔醬，又帶了一點洋化洋風的底蘊，風味頗為獨特。

最後的甜點居然來個楊枝甘露，要說有何不同?大概是芒果太多太鮮太甜吧xd

天使花園休閒農場(官網):屏東縣竹田鄉福安路120巷101號，電話:08 780 1699，營業時間:09:00-21:00(星期二休)

更多屏東 (32)

歡迎加入台灣美食旅遊地圖，分享你的台灣美食旅遊

小虎食夢網fb粉絲團:https://www.facebook.com/rabbit38844/

小虎食夢網line@:https://admin-official.line.me/12182741/

小虎食夢網ig:https://www.instagram.com/rabbit38844/?hl=zh-tw

更多以台北捷運美食分類的食記(5000+)篇

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!