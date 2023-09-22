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> 圖文創作 > 在地人推薦吃這間，鼎泰豐師傅開的炒飯，炸排骨真的還不錯，用餐時間生意超好！

在地人推薦吃這間，鼎泰豐師傅開的炒飯，炸排骨真的還不錯，用餐時間生意超好！

2023-09-22 15:10:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：116
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：520篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：四木欣福
place新北市蘆洲區民族170號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蘆洲美食「四木欣福」是民族路的人氣餐廳，外觀超像鼎泰豐的排骨蛋炒飯，看別人推薦才知道老闆曾經在鼎泰豐工作，也就是現在很常見的『鼎泰豐師傅開的平價炒飯』。

「四木欣福」菜單很多都跟鼎泰豐相似，營業時間以午餐、晚餐為主，下午有空班，用餐時間生意很好的蘆洲美食推薦。

蘆洲美食 四木欣福 在哪裡

四木欣福」位於蘆洲區民族路，四木欣福離台北捷運徐匯中學站或三民高中站走路過來都要10分鐘左右，建議騎機車來比較方便，門口停車格就可以停機車，開車要找一下附近有沒有停車場。

四木欣福
地址：新北市蘆洲區民族路170號一樓
電話：(02)82821680
捷運站：徐匯中學站、三民高中站
營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30(週一公休)
食記：【蘆洲美食】四木欣福，鼎泰豐師傅開的炒飯店！

蘆洲美食 四木欣福 內用點餐

之前來的時候是晚餐時間，店門口滿滿候位人潮，因為要等很久，就約朋友平日中午來吃炒飯。

門口外的柱子上寫著「幸福就該吃得飽」，我每天都好飽喔！ＸＤ

裝潢有點文青，門口的外帶區用毛玻璃裝飾，一旁的小黑板上還有主廚推薦的菜色。

我們開店前10分鐘就來等，所以是第一組進來的客人，沒多久之後就客滿了。

櫃檯前的小木櫃放著小菜。

包好的辣油跟餛飩醬，提供給外帶的人拿取。

冰箱裡也有多樣小菜跟飲品。

冷藏冰箱裡的小菜選擇也不少。

餐具放在自助區，內用的醬料也在這邊可自取。

四木欣福」需掃描QRcode點餐，網路點餐平台上有菜單可以參考。

蘆洲美食 四木欣福 餐點推薦

四木欣福餐點推薦

排骨蛋炒飯（$150)
鮮蝦紅油抄手麵($110)
鮮肉紅油抄手($100)
酸辣湯($60)
清燉雞盅($150元)
涼拌黃瓜($50)
涼拌干絲($40)
涼拌煙燻豆包($50)

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

排骨蛋炒飯($150）

蛋炒飯跟鼎泰豐真的很像，不過味道比較淡，蛋和蔥花看似完美結合，但是邊吃邊想到在鼎泰豐吃到蔥味很重的蛋炒飯，味道更香。

米飯粒粒分明口感不錯，若是價格來說，算是很厲害的炒飯，排骨醃製入味、略帶嚼勁，簡單的胡椒就很美味。

這盤排骨蛋炒飯價格150元，價格相當於鼎泰豐的一半。

蔥蛋炒飯的比例還不錯，而且頗有美感的。

表面炸得酥香的排骨，肉質軟嫩好入口。

鮮蝦紅油抄手麵($110)

鮮蝦紅油抄手麵也是四木欣福的招牌，紅油辣醬的部分還不錯，搭配麵條整體的味道很均勻。

辣醬帶有微微的酸度、開胃爽口，加上彈牙的麵體，整碗口感真的還不賴呢！而抄手皮薄內餡紮實，蝦子也是整隻的。

麵條Ｑ彈有嚼勁。

抄手包著整隻鮮蝦跟絞肉，沾著辣醬吃還算不錯。

鮮肉紅油抄手($100)

另外單點一盤鮮肉紅油抄手，皮薄的抄手內餡一樣扎實，一口咬下還有許多肉汁，伴著辣醬吃起來很過癮。

酸辣湯($60)

酸辣湯的口味溫和，裡面的配料還蠻多的，但胡椒味道比較不明顯，湯頭溫順，不過酸度較為清淡，喜歡重口味的人可以自行添加胡椒粉或辣椒醬。

清燉雞盅($150元)

相較於酸辣湯，這碗清燉雞盅就真的在水準之上，濃郁香甜的湯頭喝起來很順口，加上軟嫩入口的雞肉，相當推薦的湯品，不過價位稍高一點喔！

涼拌黃瓜($50)、涼拌干絲($40)、涼拌煙燻豆包($50)

除了涼拌干絲，其他小菜中規中矩。
涼拌干絲好像忘了調味，就在我們討論的時候，店家好像也發現問題，趕緊把每桌的的涼拌干絲收回並退掉，店員的警覺心很夠，這服務很可以！

吃完出來，外面已經不少人在等候內用的位置，整體來說「四木欣福」的餐點表現相當滿意，在蘆洲也能吃到類似鼎泰豐的餐點，而且價格只要一半相當划算，但炒飯若要真的和鼎泰豐一樣的味道，還是有些差別喔！

四木欣福
地址：新北市蘆洲區民族路170號一樓
電話：(02)82821680
捷運站：徐匯中學站、三民高中站
營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30(週一公休)
食記：【蘆洲美食】四木欣福，鼎泰豐師傅開的炒飯店！

海伯胡椒餅
地址：新北市蘆洲區民族路167巷1弄1號
營業時間：12:00–18:30（星期日休息）
電話： 0922 189 686
粉絲團：海伯胡椒餅
食記：【蘆洲小吃推薦】海伯胡椒餅，在地人推薦好吃胡椒餅名單

弘記胡椒餅。小酥餅
電話：0911-276241
LINE：@a0911276241（LINE要前一天晚上19:00前下單，店家會給取餐號碼）
地址：新北市蘆洲區中正路43號
營業時間：15:00~19:00 (週日、週一公休)
粉絲團：https://www.facebook.com/hongji2015/

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
新北市蘆洲區長安街172巷16號
營業時間：週二休息
週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00
週六至週日 11:00–22:00
粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦

葉 蘆洲手工小籠包
地址：新北市蘆洲區信義路306號
電話：0935723311
捷運站：三民高中站
營業時間：06:30~12:30(週一公休)
葉蘆洲手工小籠包 粉絲團
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四木欣福
地址：新北市蘆洲區民族路170號一樓
電話：(02)82821680
捷運站：徐匯中學站、三民高中站
營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30(週一公休)
食記：【蘆洲美食】四木欣福，鼎泰豐師傅開的炒飯店！

三色豆花
地址：新北市蘆洲區成功路126巷
營業時間：10:30–20:30
食記：【蘆洲美食】三色豆花，大碗公剉冰30元
粉絲團：無

無名麵線臭豆腐
地址：新北市蘆洲區成功路207號
營業時間：沒有問（週一公休）
電話： 無
粉絲團：無
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雪釀餅-蘆洲店
地址：新北市蘆洲區復興路88號（民權路與復興路交叉口號旁）
捷運：三民高中站
營業時間：14:00–19:00（週一休息）
電話：0987 229 482
食記：蘆洲銅板美食雪釀餅，好吃滷味推薦
粉絲團：雪釀餅

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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