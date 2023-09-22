新莊美食 硬氣哥鈑烤吐司｜新莊質感早午餐「鈑烤吐司」澎湃欠吃　邪惡牽絲「地瓜起司蛋餅」補滿早餐能量！

某天路過新莊時，在巷弄內發現這間質感好店，馬上安排時間踩點try try～隱身在滿是民宅的巷弄裡，質感又溫馨的「硬氣哥鈑烤吐司」販售簡單又美味的早午餐，招牌的鐵板吐司有多種豐富口味可以選擇，聽說還有超邪惡的地瓜起司蛋餅，天啊！光聽名字就知道這蛋餅絕對謀甘單。啾～竟這小小的店舖裡還藏有多少好料，趕快來一探究竟吧！

「硬氣哥鈑烤吐司」名字跟LOGO都設計得文青可愛～蠻吸眼球的！有種日風手繪感，如果LOGO的圖案有出周邊，我可能會不小心手滑買下去辣種～

內用區的部分簡單明亮乾淨，雖然座位數不多、空間沒有到很大，但舒舒服服的度過美味的早餐時間，完全是沒有問題滴！

好料上桌！因為什麼都想吃就通通都點了哈哈。一樣一樣來詳細介紹，第一位選手就是我最想吃的「地瓜起司蛋餅」。歐買尬蛋餅裡的料超飽滿，綿密的黃金地瓜泥，尬上會刊西的起司，通通包進鹹香的蛋餅皮裡，讓人大讚好吃，這道絕對要點起來！

本業發揮，鐵板吐司的部分也不遑多讓。在鐵板上烤過的吐司，增添了一個香香的鐵板氣，配上肉排、煎蛋、高麗菜絲，層層疊疊交織出美妙滋味。雖然製作的過程很簡單，但每項食材都條理的恰到好處，味道跟口感都十分平衡，非常實在的好吃。

還有這個酷東東「醬燒豬肉蘿蔔糕」。將蘿蔔糕尬上豬肉片、洋蔥絲，用超～～級夠味的醬去拌炒到入味，一端上桌就屬這個東東香到沒天理。整體吃起來比較鹹香一點，適合跟朋朋分食，邊搭配早餐們做享用。

不只鐵板吐司可口，其他品項也是可圈可點，吃膩傳統早餐店的東東，想來點謀港款的捧油們，可以將這間收進待訪小口袋，找時間去吃吃。

【硬氣哥鈑烤吐司】

地址：新北市新莊區建安街76巷1弄1號

營業時間：7:00-14:00，週一公休

電話：02-2204-9397

粉絲專頁：https://reurl.cc/8N4o8g

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary