【雙連站美食】饃饃噠心動肉夾饃 台北雙連店，手工製作現點現烤，外皮香酥脆，口味創意多變，很推巴蜀麻辣

想吃一點平常在台灣很難得吃到的的美食嗎？

趕快搭捷運來到雙連站1號出口，這一家沿襲自陝西潼關肉夾饃的口感與製作方式，

以皮脆肉香出名的，餡料塞好塞滿，絕對讓你驚艷不已。

【饃饃噠心動肉夾饃】老闆特別跑到中國陝西學習製作肉夾饃的口感與技術，帶回來台灣，推出各種創新口味，網路口碑滿滿喔。

除了最經典的〈原味剁剁肉〉、還有創意的〈巴蜀麻辣剁剁肉〉，異國風味的〈法式塔塔黃金蝦〉、〈黑松露野菇牛肉〉、

泰式〈蔗味泰泰打啵豬〉、〈紫禁城秘醬肉絲〉口味也很受歡迎喔！

他們家的肉夾饃是以皮脆肉香出名的潼關肉夾饃為主，外型就像美國的漢堡、台灣的刈包（虎咬豬）一樣，

只是肉夾饃的外皮相當的酥脆，口感完全不一樣，當作正餐、下午茶都很適合。

趕快追蹤魔力獅子王的IG：magicleo666【美食不漏拍 旅行一起來】

饃饃噠心動肉夾饃 台北雙連店

地址：台北市中山區民生西路58-1號

電話：02-2523-0286

點餐: oddle.me,

IG：饃饃噠

雙連站也是台北美食的集散地之一，

【饃饃噠心動肉夾饃】雙連店就位在捷運雙連站旁1號出口步行1分鐘即可抵達，

小小店面卻相當明亮整潔，藍色霓虹燈「饃饃噠」特別醒目。

​ ​

〈菜單〉 【饃饃噠心動肉夾饃】目前已經推出7種口味，從基本款的〈經典原味剁剁肉〉，一直到四川風味、泰式、法式、韓式、北京京醬都有， 還有台式的芋泥鹹蛋黃口味（下次要去試試），餅皮也有波菜口味 有選擇障礙的朋友，勸你每次都買不一樣的吃吃，其實都不錯吃。

餅皮的製作過程非常搞工，要壓到像燒餅皮一樣的薄，還要切成盤絲一樣，再捲在一起，抹上豬油。 已經在中央廚房製作好的餅皮，現場人員再一片片放入煎台上，兩面煎至微微金黃後， 再送進專門的烤爐裡，不時的拉出來翻面，直到餅皮呈現膨脹，餅皮一壓可以聽到非常的清脆的聲音。 外皮吃起來會香脆掉渣，即使是冷掉了還是保有酥脆感。

接著就是包入餡料，一般傳統作法是「熱饃冷料」，

配合台灣人愛吃熱食，所以餡料也是加到溫熱感。

餡料很多，包好包滿，感覺非常有誠意。

搭配飲料、點心，也是可以當作是一餐正餐來吃喔。

出餐的速度非常的快喔，可以線上點餐，外帶、ubereats外送都非常方便。

〈經典原味剁剁肉〉

如果你跟獅子王一樣，是第一次吃肉夾饃的朋友，一定先來基本款的〈經典原味剁剁肉〉。

饃餅皮就是給它香、酥、脆，絲絲入口，還會掉渣。

餡料則是以五花肉加入30多種香料下去細火慢滷至軟爛，再用刀子剁成一塊塊、一絲絲的碎肉，

最後再加上我愛吃的香菜，香而不油膩，完全是台灣人會喜歡的口味。

豬肉吃起來肥瘦交織，不會乾乾柴柴的，還有陝北特有的孜然香氣。

〈巴蜀麻辣剁剁肉〉

愛吃辣的朋友們，店家推薦的「巴蜀麻辣剁剁肉」，一定要試試看，

肉餡裡邊加入手炒椒麻醬，多了一股香辣、香麻的滋味，吃起來更有層次！

光想就要讓人流汗了。

外皮酥脆、內餡麻辣，非常的有層次感，搭配可樂套餐，一點也沒有違和感。

〈法式塔塔黃金蝦〉

這一款肉夾饃，則是中西合併，裡面有高麗菜絲、擠上酸甜的塔塔醬、還有一片滿滿鮮蝦的可麗餅，

喜歡清爽、開胃的朋友，特別推薦這一款〈法式塔塔黃金蝦〉。

〈黑松露野菇牛肉〉

這算是奢華版的肉夾饃了。

有滿滿的起司，剛出爐的時候，還會牽絲喔。

牛肉非常的鮮嫩，加上黑松露的味道，吃的時候，腦海裡充滿一種異國的風情感。

〈魔力大點評〉

當你吃膩了西式漢、便當、紅豆餅，真的可以來試試比較貼近我們東方口味的肉夾饃。

但是又有點跳出台灣常吃到的東西。

陝西潼關風味口感的肉夾饃，精緻手工撖出來的外皮香、酥、脆，

餡料是熟悉的各地風土的口味，

餡料滿滿，要當作正餐吃、要當作下午茶也可以。

辦公室一起點，大家可以分著吃，一次可以吃到不同口味。

饃饃噠心動肉夾饃 台北雙連店

地址：台北市中山區民生西路58-1號

電話：02-2523-0286

點餐: oddle.me,

IG：饃饃噠

臺北永康店：北市金山南路二段25號

內湖港墘店：北市港墘路159號

大安信義店：北市信義路三段196號

臺北站前店：北市信陽街5號

臺北雙連站：北市民生西路58號

臺北天母店：北市忠誠路二段78號

版權所有 © 魔力獅子王 ，感謝粉絲轉分享，全篇圖文如欲轉載請先來信詢問，謝謝您。

※以上評論均為魔力獅子王個人意見，因每個人口味喜好不同，感受可能不同，僅提供參考。

想要最快知道旅遊、美食資訊，歡迎加入魔力獅子王旅行美食FB粉絲團、魔力獅子王INSTAGRAM