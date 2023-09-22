金峰魯肉飯｜中正紀念堂周邊小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🔥人氣超高的傳統小吃！樸實簡單的料理～

店家資訊

🔸金峰魯肉飯

🔸#捷運中正紀念堂站｜台北市中正區羅斯福路一段10號

🔸11:00–01:00、一公休

🔸Google評論分數3.9顆星(13,552則評論)

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人氣超高的金峰魯肉飯這天周日下午五點就要排隊稍微等候了！

好在店家安排速度都很快😋

魯肉飯 $45/中｜焢肉飯 $80｜蛤蜊雞湯 $65｜滷鴨蛋 $20｜燙青菜 $30｜油豆腐 $10/塊

🔸不收服務費

傳統的臺式小吃魯肉飯跟焢肉飯都樸實好吃！

焢肉很大一塊但也要價不斐🤣再點個湯跟小菜就是滿足的一餐～

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