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> 圖文創作 > 金峰魯肉飯｜中正紀念堂周邊小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

金峰魯肉飯｜中正紀念堂周邊小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-22 15:15:14 neru.foodie 人氣：105
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：801篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：金峰魯肉飯
phone02-2396-0808
place台北市中正區羅斯福路一段10號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🔥人氣超高的傳統小吃！樸實簡單的料理～

店家資訊

🔸金峰魯肉飯

🔸#捷運中正紀念堂站｜台北市中正區羅斯福路一段10號

🔸11:00–01:00、一公休

🔸Google評論分數3.9顆星(13,552則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

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人氣超高的金峰魯肉飯這天周日下午五點就要排隊稍微等候了！

好在店家安排速度都很快😋

 

魯肉飯 $45/中｜焢肉飯 $80｜蛤蜊雞湯 $65｜滷鴨蛋 $20｜燙青菜 $30｜油豆腐 $10/塊
🔸不收服務費

傳統的臺式小吃魯肉飯跟焢肉飯都樸實好吃！

焢肉很大一塊但也要價不斐🤣再點個湯跟小菜就是滿足的一餐～

這次金峰魯肉飯｜中正紀念堂周邊小食推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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