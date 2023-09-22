集英會牛肉麵館 桃園國際店-湯濃肉厚麵Q彈！推薦升級肉量加倍爽爽吃
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
我們又久違的來吃這間受歡迎的牛肉麵了😆😆！擁有高人氣的 集英會牛肉麵館 以濃郁湯頭及厚實牛肉聞名，我們之前吃的是中壢的中原店，當時一吃就有驚豔到XD，這次來吃的是位在桃園的國際店，來到集英會牛肉麵館強烈建議要升級加倍肉量，好多肉肉吃得超爽快😂，而且現在還有推出冷凍調理包，即使零廚藝，在家裡也能輕鬆享受原汁原味的好吃牛肉麵。
集英會牛肉麵館 | 位置
集英會牛肉麵館桃園國際店就在中山國小的對面，蠻好找的，開車來的話，可以停在附近的宏昌六街收費停車場，走路約5分鐘。
店家名稱：集英會牛肉麵館 桃園國際店
電話：0906373838
地址：桃園市桃園區國際路一段1063號一樓
營業時間：11:00-21:00
集英會牛肉麵館 | 環境
集英會牛肉麵館的營業時間是11:00-21:00，中午不休息很棒，想避開尖峰時刻可以晚點再過來吃XD，或在下午茶時間想吃碗熱呼呼的麵也沒有問題，不會有找不到餐廳吃飯的囧境。
簡約明亮的乾淨用餐空間，明明現在時刻已是午後時段，客人還是絡繹不絕！還不包括中間還有外帶的客人，受歡迎程度可見一般。
這裡採半自助式，櫃台旁層架上有餐具／水杯／調味料／紙巾等自己來。
其中店家特製手炒辣椒超過癮！可以加在小菜或乾拌麵上很搭，不僅香氣十足，後勁也很強XD。
剛入口還只覺得微辣，隨後而來的辣度直逼而上，會讓人驚呼有點小看它了😂😂，不擅吃辣者請小心服用。
小菜及飲料都放在冰箱自取，這當然是一定要拿的呀！我們家就得了不點小菜就會死的病😂😂。
底下飲料是罐裝茶飲及玻璃瓶果汁汽水，一人一瓶的份量剛好。
櫃台旁角落處設有回收區，用完餐後記得自己將餐盤／垃圾等拿到這裡來分類回收哦！
記得當時去中壢店吃，竟然完全忘記要回收餐這件事～結果吃完就離開了😂😂，想起來時已經隔了很久以後….現在回想起這件事還是覺得很拍謝XD，不小心當了奧客🙊。
集英會牛肉麵館 | 菜單MENU
集英會牛肉麵湯頭有四種，此外還有乾拌麵系列也很不錯，很貼心的是若不加蔥／麵條硬度／湯頭濃度都能調整。
一般正常的麵體都是刀削麵，想更換成細麵也OＫ，此外還能再加麵或肉量加倍，在菜單空白註明或在點餐時告知即可。
強烈建議要升級肉量加倍！真的可以爽吃一波牛肉好過癮😂😂。
餐點介紹
今天的午餐：老甕酸菜牛肉麵／招牌川味牛肉麵／養生藥膳牛肉麵／酢醬麵／小菜／燙青菜。
擺滿一桌很幸福XD，以我們家食量，光是普通沒有加麵的份量就已經可以吃很飽了。
老甕酸菜牛肉麵
如果你是酸菜控，絕對會喜歡這醇香又帶著微微酸辣的酸菜湯頭。
一碗的正常份量是有五大片手切牛腱肉，片片厚實又軟嫩不柴不卡牙縫，滷得相當入味又不會軟爛，超級好吃！
刀削麵口感Ｑ彈，吸附了湯汁滑嫩順口，這我喜歡。
正常濃度的湯頭真的很濃郁哦！每一口都是濃濃的酸菜香，愛這味的絕對要點起來～
若是吃清淡口味的，可以請店員加熱湯調整濃度沒問題。
酢醬麵
不吃牛肉者，也有乾拌麵系列可選，集英會的酢醬麵裡還加了小黃瓜絲／蔥花，以及兩片可愛的小魚板。
酢醬看起來顏色偏深，但完全不會死鹹，肉末醬香濃郁也美味~
少爺上次來點了酢醬，這回來吃又是一樣的酢醬😂😂。
乍見酢醬覺得好像不多，擔心不夠拌？其實並不會哦！趁熱時快速拌開，就讓麵條能均勻混合醬汁，每一口都濃郁美味。
無辣不歡者推薦店家的自製辣椒，後勁頗強😆，加在麵裡更夠味，吃起來超過癮！
招牌川味牛肉麵
招牌川味牛肉麵升級肉量加倍（+80元），讓原本的5大片牛肉變成10片！
瞧這肉片浮誇鋪滿滿的樣子，都快看不到麵了😂😂，連原本的青江菜都無容身之處啦~肉肉控真的要點起來，大口吃肉真的很爽快。
每一碗／每一片的牛腱心都是這麼厚，絕對不是火鍋薄肉片之流XD，好大塊又好軟嫩，但吃起來仍略帶有嚼勁真的太美味——
明明吃著酢醬麵的少爺，筷子卻一直往我們碗裡夾牛肉😂😂。
名曰川味，但其實辣度很溫和無負擔，覺得是香氣反而更加突顯，是帶著微微辣的紅燒湯頭。
正常濃度一樣超濃郁香醇，讓人一口接一口停不下來。
小菜
小菜選擇有好幾種，均一價40元，雖然很想全制霸XD，但其實牛肉麵的份量蠻多的，我們都吃得太飽😆😆，只拿了豆干和韓式泡菜。
本來對一般豆干沒有特別喜好的，但集英會的黑豆干讓人很驚豔耶！大大孔洞超入味，咬下會爆汁，不乾硬好唰嘴～我們家一致超好評XD。
韓式泡菜則偏酸，也非常酸辣夠味，搭配濃厚牛肉湯頭一起吃蠻不錯的。
燙青菜
我們家向來鍾愛大陸妹，不過不擅廚藝的我，平常在家只會加蒜頭清炒😂😂。
這大陸妹脆口新鮮，吃起來有股蔥油香氣，醬香濃郁也夠味好吃，不會如外頭常吃到的燙青菜都很稀沒味道XD。
養生藥膳牛肉麵
這是後來新推出的藥膳口味，覺得特別～一開始還在想，藥膳和牛肉湯會有搭嗎？😂😂
結果一試之下竟然毫不違和啊XD，帶著濃濃的藥膳香氣，而不是厚重的中藥味，沒想到藥膳湯混搭紅燒牛肉湯頭也這麼順口。
這碗搭配的是細麵，滑溜順口~不過上桌後就得快點食用哦！細麵不能泡在湯裡太久，否則吸附湯汁後口感會偏軟。
集英會牛肉麵館 | 冷凍調理包
若嫌吃不過癮的，集英會也推出冷凍調理包，讓你在家也能美味輕鬆上桌！最適合我這種上班忙碌又沒廚藝的媽媽了😂😂。
懶人煮法是只要隔水加熱就行，也可以隨意加自己喜歡的料，變成料多更澎湃的牛肉麵了。
像我這次就加了一點火鍋料進去，完全就是食材丟下去煮熟而已，比下水餃還要簡單😂😂，再燙個麵和青菜也毫無難度，最後加上蔥花就完全完美復刻店裡的牛肉麵XD。
濃厚醇香的湯頭完全和店裡吃到的完全一模模一樣樣，差別在可以更自由的加想吃的料，根本超方便有夠簡單的啊。
冷凍包裝一樣有5大片肉塊，一個也不會少，同樣是厚切的迷人厚度，我真的好愛這牛肉，超好吃的！
如果沒有空到現場吃或購買也沒關係，網上也可以買得到哦～還可以選擇要不要加麵條。
線上賣場：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2304287864954?fbclid=IwAR26Xym62MAXisNiC0eHOr_TpuBJbmziNXoAnc47B06fER7mK6iqtAD-J-0
餐後心得
前後吃過集英會的中壢中原店和桃園國際店，品質水準都一樣美味，他們家大塊軟嫩的牛肉和濃郁湯頭真的是經典不敗。
聽店長說大約十月中旬在中壢市區又要開設第三家分店囉～同樣是直營分店，不用擔心餐點品質不均問題，大家可以就近挑選最適合的😆，以後想吃就更方便了。
這間好吃的集英會牛肉麵館，真心推薦給大家務必要來嚐一嚐！
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停車資訊
附近比較近的停車場是在宏昌六街的宏昌公有停車場，距離350公尺，走路約5分鐘。宏昌公有停車場按我導航
店家資訊
店家名稱：集英會牛肉麵館 桃園國際店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063628998401
電話：0906373838
地址：桃園市桃園區國際路一段1063號一樓
營業時間：11:00-21:00
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