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集英會牛肉麵館 桃園國際店-湯濃肉厚麵Q彈！推薦升級肉量加倍爽爽吃

2023-09-22 15:20:03 潔絲蜜 人氣：118
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：集英會牛肉麵 桃園國際店
place桃園市桃園區國際路一段1063號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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我們又久違的來吃這間受歡迎的牛肉麵了😆😆！擁有高人氣的 集英會牛肉麵館 以濃郁湯頭及厚實牛肉聞名，我們之前吃的是中壢的中原店，當時一吃就有驚豔到XD，這次來吃的是位在桃園的國際店，來到集英會牛肉麵館強烈建議要升級加倍肉量，好多肉肉吃得超爽快😂，而且現在還有推出冷凍調理包，即使零廚藝，在家裡也能輕鬆享受原汁原味的好吃牛肉麵。

集英會牛肉麵館 | 位置

集英會牛肉麵館桃園國際店就在中山國小的對面，蠻好找的，開車來的話，可以停在附近的宏昌六街收費停車場，走路約5分鐘。

店家名稱：集英會牛肉麵館 桃園國際店
電話：0906373838
地址：桃園市桃園區國際路一段1063號一樓
營業時間：11:00-21:00

集英會牛肉麵館 | 環境

集英會牛肉麵館的營業時間是11:00-21:00，中午不休息很棒，想避開尖峰時刻可以晚點再過來吃XD，或在下午茶時間想吃碗熱呼呼的麵也沒有問題，不會有找不到餐廳吃飯的囧境。

簡約明亮的乾淨用餐空間，明明現在時刻已是午後時段，客人還是絡繹不絕！還不包括中間還有外帶的客人，受歡迎程度可見一般。

這裡採半自助式，櫃台旁層架上有餐具／水杯／調味料／紙巾等自己來。

其中店家特製手炒辣椒超過癮！可以加在小菜或乾拌麵上很搭，不僅香氣十足，後勁也很強XD。
剛入口還只覺得微辣，隨後而來的辣度直逼而上，會讓人驚呼有點小看它了😂😂，不擅吃辣者請小心服用。

小菜及飲料都放在冰箱自取，這當然是一定要拿的呀！我們家就得了不點小菜就會死的病😂😂。
底下飲料是罐裝茶飲及玻璃瓶果汁汽水，一人一瓶的份量剛好。

櫃台旁角落處設有回收區，用完餐後記得自己將餐盤／垃圾等拿到這裡來分類回收哦！
記得當時去中壢店吃，竟然完全忘記要回收餐這件事～結果吃完就離開了😂😂，想起來時已經隔了很久以後….現在回想起這件事還是覺得很拍謝XD，不小心當了奧客🙊。

集英會牛肉麵館 | 菜單MENU

集英會牛肉麵湯頭有四種，此外還有乾拌麵系列也很不錯，很貼心的是若不加蔥／麵條硬度／湯頭濃度都能調整。
一般正常的麵體都是刀削麵，想更換成細麵也OＫ，此外還能再加麵或肉量加倍，在菜單空白註明或在點餐時告知即可。
強烈建議要升級肉量加倍！真的可以爽吃一波牛肉好過癮😂😂。

餐點介紹

今天的午餐：老甕酸菜牛肉麵／招牌川味牛肉麵／養生藥膳牛肉麵／酢醬麵／小菜／燙青菜。
擺滿一桌很幸福XD，以我們家食量，光是普通沒有加麵的份量就已經可以吃很飽了。

老甕酸菜牛肉麵

如果你是酸菜控，絕對會喜歡這醇香又帶著微微酸辣的酸菜湯頭。
一碗的正常份量是有五大片手切牛腱肉，片片厚實又軟嫩不柴不卡牙縫，滷得相當入味又不會軟爛，超級好吃！

刀削麵口感Ｑ彈，吸附了湯汁滑嫩順口，這我喜歡。

正常濃度的湯頭真的很濃郁哦！每一口都是濃濃的酸菜香，愛這味的絕對要點起來～
若是吃清淡口味的，可以請店員加熱湯調整濃度沒問題。

酢醬麵

不吃牛肉者，也有乾拌麵系列可選，集英會的酢醬麵裡還加了小黃瓜絲／蔥花，以及兩片可愛的小魚板。
酢醬看起來顏色偏深，但完全不會死鹹，肉末醬香濃郁也美味~
少爺上次來點了酢醬，這回來吃又是一樣的酢醬😂😂。

乍見酢醬覺得好像不多，擔心不夠拌？其實並不會哦！趁熱時快速拌開，就讓麵條能均勻混合醬汁，每一口都濃郁美味。
無辣不歡者推薦店家的自製辣椒，後勁頗強😆，加在麵裡更夠味，吃起來超過癮！

招牌川味牛肉麵

招牌川味牛肉麵升級肉量加倍（+80元），讓原本的5大片牛肉變成10片！
瞧這肉片浮誇鋪滿滿的樣子，都快看不到麵了😂😂，連原本的青江菜都無容身之處啦~肉肉控真的要點起來，大口吃肉真的很爽快。

每一碗／每一片的牛腱心都是這麼厚，絕對不是火鍋薄肉片之流XD，好大塊又好軟嫩，但吃起來仍略帶有嚼勁真的太美味——
明明吃著酢醬麵的少爺，筷子卻一直往我們碗裡夾牛肉😂😂。

名曰川味，但其實辣度很溫和無負擔，覺得是香氣反而更加突顯，是帶著微微辣的紅燒湯頭。
正常濃度一樣超濃郁香醇，讓人一口接一口停不下來。

小菜

小菜選擇有好幾種，均一價40元，雖然很想全制霸XD，但其實牛肉麵的份量蠻多的，我們都吃得太飽😆😆，只拿了豆干和韓式泡菜。

本來對一般豆干沒有特別喜好的，但集英會的黑豆干讓人很驚豔耶！大大孔洞超入味，咬下會爆汁，不乾硬好唰嘴～我們家一致超好評XD。

韓式泡菜則偏酸，也非常酸辣夠味，搭配濃厚牛肉湯頭一起吃蠻不錯的。

燙青菜

我們家向來鍾愛大陸妹，不過不擅廚藝的我，平常在家只會加蒜頭清炒😂😂。
這大陸妹脆口新鮮，吃起來有股蔥油香氣，醬香濃郁也夠味好吃，不會如外頭常吃到的燙青菜都很稀沒味道XD。

養生藥膳牛肉麵

這是後來新推出的藥膳口味，覺得特別～一開始還在想，藥膳和牛肉湯會有搭嗎？😂😂

結果一試之下竟然毫不違和啊XD，帶著濃濃的藥膳香氣，而不是厚重的中藥味，沒想到藥膳湯混搭紅燒牛肉湯頭也這麼順口。

這碗搭配的是細麵，滑溜順口~不過上桌後就得快點食用哦！細麵不能泡在湯裡太久，否則吸附湯汁後口感會偏軟。

集英會牛肉麵館 | 冷凍調理包

若嫌吃不過癮的，集英會也推出冷凍調理包，讓你在家也能美味輕鬆上桌！最適合我這種上班忙碌又沒廚藝的媽媽了😂😂。
懶人煮法是只要隔水加熱就行，也可以隨意加自己喜歡的料，變成料多更澎湃的牛肉麵了。

像我這次就加了一點火鍋料進去，完全就是食材丟下去煮熟而已，比下水餃還要簡單😂😂，再燙個麵和青菜也毫無難度，最後加上蔥花就完全完美復刻店裡的牛肉麵XD。

濃厚醇香的湯頭完全和店裡吃到的完全一模模一樣樣，差別在可以更自由的加想吃的料，根本超方便有夠簡單的啊。

冷凍包裝一樣有5大片肉塊，一個也不會少，同樣是厚切的迷人厚度，我真的好愛這牛肉，超好吃的！

如果沒有空到現場吃或購買也沒關係，網上也可以買得到哦～還可以選擇要不要加麵條。

線上賣場：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2304287864954?fbclid=IwAR26Xym62MAXisNiC0eHOr_TpuBJbmziNXoAnc47B06fER7mK6iqtAD-J-0

餐後心得

前後吃過集英會的中壢中原店和桃園國際店，品質水準都一樣美味，他們家大塊軟嫩的牛肉和濃郁湯頭真的是經典不敗。
聽店長說大約十月中旬在中壢市區又要開設第三家分店囉～同樣是直營分店，不用擔心餐點品質不均問題，大家可以就近挑選最適合的😆，以後想吃就更方便了。
這間好吃的集英會牛肉麵館，真心推薦給大家務必要來嚐一嚐！

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停車資訊

附近比較近的停車場是在宏昌六街的宏昌公有停車場，距離350公尺，走路約5分鐘。宏昌公有停車場按我導航

店家資訊

店家名稱：集英會牛肉麵館 桃園國際店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063628998401
電話：0906373838
地址：桃園市桃園區國際路一段1063號一樓
營業時間：11:00-21:00

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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