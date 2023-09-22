[竹北美食] 漢神Legacy鐵板燒 活體龍蝦 海陸鐵板燒套餐好超值！#新竹美食 @蛋寶趴趴go

竹北體育場週邊美食

【漢神legacy鐵板燒】

食材新鮮，師傅烹調用心，調味也很好，

吃在地、食當季、品原味，

$1,380起，享用9道海陸套餐，

是高cp值，視覺與味覺的雙重享受！

#新竹美食 竹北美食

【漢神legacy鐵板燒】

漢神鐵板燒門口以綠色森林為主題，

內部高挑、工業風用餐空間，

加上玻璃、燈飾等元素，簡約有型。

【漢神鐵板燒】

漢神主廚，1993年開始接觸鐵板燒料理至今以30年，

於2005年成立漢神餐飲集團，創立了第一家「漢神鐵板燒」，

2019年以不同風格創立第二家-竹北「漢神legacy鉄板焼き」，

已累積18年的餐飲服務產業為基底，不斷精進與突破，

竹北店以全新、創意、獨特的鐵板料理作為區分，

帶來更豐富多元的創新菜色及舒適的用餐環境，

堅持選用最新鮮的食材、最簡單的烹調、保留食材原本的風味。

在地深耕十來年，成長為現今有口碑的老字號鐵板燒。

【漢神鐵板燒菜單】

除主廚套餐外，提供海鮮無菜單料理，

需三天前預訂，$2,000起/人。

竹北店 為中高價位，一樓共有48位，

企業/團體訂位 包場二樓VIP包廂 12位，

VIP包廂低消$20,000元 (不含10％)

▶️ (漢神鐵板燒 菜單)

【神作沙拉】

爽脆生菜佐主廚特調醬汁，

爽口開胃，但呈現力度稍弱

。

【精緻湯品】

有鮮甜清湯、香醇濃湯可供選擇，

我們吃的是南瓜濃湯，濃郁可口。

【深海鮮魚】

選用時令鮮魚，肉質甜美柔嫩，

魚皮表層煎得金黃香酥，

沾上椒鹽很提味~

【鮮鮑佐松露醬】

鮑魚清甜飽滿口感讓人好滿足，

松露獨特香氣更是襯托出鮑魚的鮮美~

來，你乾杯，我隨意！

【鮮活龍蝦】

漢神招牌-龍蝦海陸餐

龍蝦原產地直送，放入店內水族箱養殖，

橘澄澄的龍蝦色澤誘人，

緊實的蝦肉吃起來可口，

煎的脆脆蝦尾巴格外鮮香，

鮮美至極，就是店家最自豪。

【季節時蔬】

吃完龍蝦來一份時蔬，清爽又水潤~

【老饕上蓋肉】$1980/限量

漢神鐵板燒必吃夢幻肉品！

老饕肉是肋眼牛排的精華部位，珍重稀有，

油脂豐富、肉汁滿溢，肉感香嫩，

三重完美比例，吃過就回不去！🤤

【嚴選Prime菲力牛排】$1380

厚實的菲力，嫩度是有口皆碑的，

五分熟最能激發香氣，口感細緻柔嫩，

還有玫瑰鹽、黑胡椒、蒜酥三款沾料做搭配，

是cp值很高的選擇！

【什錦飯餅】

煎飯餅，吃起來有點像烤飯糰，

外表像是鍋巴那種乾酥，

咬開卻是香鬆可口，粒粒分明。

【麻油麵線】

麵線是用煎的，很有特色👍

【創意手工甜點】

今天就用銅鑼燒完美落幕~

【飲品】

《蛋寶543》

竹北體育館附近有一間

【漢神legacy鐵板燒】

食材在傅高溫料理的技術下，還原了鮮甜，

$1380起享有9道式海陸套餐，非常超值，

最後的附餐麵線、飯餅很有特色，讓人印象深刻，

環境設計不錯，用餐過程無油煙味，

硬要說缺點的話就是附近車位少不好停車😅，

約會、慶生、聚餐的好選擇，

推薦給大家~！❤️

▼吃飽再去吃冰淇淋，

這隻抹茶冰淇淋就是招牌！

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