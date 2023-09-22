[竹北美食] 漢神Legacy鐵板燒 活體龍蝦 海陸鐵板燒套餐好超值！#新竹美食 @蛋寶趴趴go
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新竹縣 > 竹北市
竹北體育場週邊美食
【漢神legacy鐵板燒】
食材新鮮，師傅烹調用心，調味也很好，
吃在地、食當季、品原味，
$1,380起，享用9道海陸套餐，
是高cp值，視覺與味覺的雙重享受！
#新竹美食 竹北美食
【漢神legacy鐵板燒】
- 地址：新竹縣竹北市成功一街30號
- 停車：竹北國民運動中心地下停車場
- 電話：03-6688829
- 營業時間：11:30-14:00、17:30-21:30 (週二店休)
- 官網：漢神legacy鐵板燒
- FB：漢神Legacy鉄板焼き
漢神鐵板燒門口以綠色森林為主題，
內部高挑、工業風用餐空間，
加上玻璃、燈飾等元素，簡約有型。
【漢神鐵板燒】
漢神主廚，1993年開始接觸鐵板燒料理至今以30年，
於2005年成立漢神餐飲集團，創立了第一家「漢神鐵板燒」，
2019年以不同風格創立第二家-竹北「漢神legacy鉄板焼き」，
已累積18年的餐飲服務產業為基底，不斷精進與突破，
竹北店以全新、創意、獨特的鐵板料理作為區分，
帶來更豐富多元的創新菜色及舒適的用餐環境，
堅持選用最新鮮的食材、最簡單的烹調、保留食材原本的風味。
在地深耕十來年，成長為現今有口碑的老字號鐵板燒。
【漢神鐵板燒菜單】
除主廚套餐外，提供海鮮無菜單料理，
需三天前預訂，$2,000起/人。
竹北店 為中高價位，一樓共有48位，
企業/團體訂位 包場二樓VIP包廂 12位，
VIP包廂低消$20,000元 (不含10％)
▶️ (漢神鐵板燒 菜單)
【神作沙拉】
爽脆生菜佐主廚特調醬汁，
爽口開胃，但呈現力度稍弱
。
【精緻湯品】
有鮮甜清湯、香醇濃湯可供選擇，
我們吃的是南瓜濃湯，濃郁可口。
【深海鮮魚】
選用時令鮮魚，肉質甜美柔嫩，
魚皮表層煎得金黃香酥，
沾上椒鹽很提味~
【鮮鮑佐松露醬】
鮑魚清甜飽滿口感讓人好滿足，
松露獨特香氣更是襯托出鮑魚的鮮美~
來，你乾杯，我隨意！
【鮮活龍蝦】
漢神招牌-龍蝦海陸餐
龍蝦原產地直送，放入店內水族箱養殖，
橘澄澄的龍蝦色澤誘人，
緊實的蝦肉吃起來可口，
煎的脆脆蝦尾巴格外鮮香，
鮮美至極，就是店家最自豪。
【季節時蔬】
吃完龍蝦來一份時蔬，清爽又水潤~
【老饕上蓋肉】$1980/限量
漢神鐵板燒必吃夢幻肉品！
老饕肉是肋眼牛排的精華部位，珍重稀有，
油脂豐富、肉汁滿溢，肉感香嫩，
三重完美比例，吃過就回不去！🤤
【嚴選Prime菲力牛排】$1380
厚實的菲力，嫩度是有口皆碑的，
五分熟最能激發香氣，口感細緻柔嫩，
還有玫瑰鹽、黑胡椒、蒜酥三款沾料做搭配，
是cp值很高的選擇！
【什錦飯餅】
煎飯餅，吃起來有點像烤飯糰，
外表像是鍋巴那種乾酥，
咬開卻是香鬆可口，粒粒分明。
【麻油麵線】
麵線是用煎的，很有特色👍
【創意手工甜點】
今天就用銅鑼燒完美落幕~
【飲品】
《蛋寶543》
竹北體育館附近有一間
【漢神legacy鐵板燒】
食材在傅高溫料理的技術下，還原了鮮甜，
$1380起享有9道式海陸套餐，非常超值，
最後的附餐麵線、飯餅很有特色，讓人印象深刻，
環境設計不錯，用餐過程無油煙味，
硬要說缺點的話就是附近車位少不好停車😅，
約會、慶生、聚餐的好選擇，
推薦給大家~！❤️
▼吃飽再去吃冰淇淋，
這隻抹茶冰淇淋就是招牌！
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