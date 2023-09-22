終於吃到了！每次經過都大排長龍的小吃，網友評論這攤滷肉飯是台北最強

「蔘源藥頭排骨」是台北大橋頭延三夜市的熱門小吃，會注意到這間「蔘源藥頭排骨」是因為有次騎車經過看到攤位排隊人潮而引起興趣，回家上網查才知道滷肉飯和藥頭排骨在IG超紅的。

網路上很多人推薦參源藥頭排骨的滷肉飯，甚至有網友評論這裡的滷肉飯是台北最強。

延三夜市美食 蔘源藥頭排骨 在哪裡

蔘源藥頭排骨位於延三夜市魏祥記純糖麻糬隔壁，離台北捷運大橋頭站很近，延三夜市的美食小吃非常的多，附近除了有「灶頂高麗菜飯．原汁排骨湯」、「施家鮮肉湯圓」、「大橋頭筒仔米糕」這三家得到2023米其林必比登的名店，其它我自己心裡喜歡的小吃店也不少！

每次經過「蔘源藥頭排骨」不是大排長龍就是提早賣完，生意超級好！一直沒機會吃到，但最近要吃宵夜，經過攤位發現沒什麼人，趕緊來朝聖囉！

蔘源藥頭排骨

地址：台北市大同區延平北路三段32號

電話：無

捷運站：大橋頭站

營業時間：17:30–23:00(週日、週一固定公休，其它休息時間看粉絲團公告，如果賣完也會提早打烊。)

粉絲團：蔘源藥頭排骨

食記：【台北美食】蔘源藥頭排骨（大橋頭延三夜市），好吃滷肉飯推薦！

延三夜市美食 蔘源藥頭排骨 菜單價錢

「蔘源藥頭排骨」菜單價錢

攤車的招牌有菜單和價錢，主打藥頭排骨跟豬腳便當，但滷肉飯也很多人推薦必點。

最近豬肉漲價真的是很有感，所以蔘源藥頭排骨的價格最近也要調漲了….但以他們的份量來說，我覺得調漲後也是不貴啦！（他們常常休息，建議要看粉專再過去喔）



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

延三夜市美食 蔘源藥頭排骨 內用、外帶環境

「蔘源藥頭排骨」支援各種行動付費方式，非常方便。

蔘源藥頭排骨的內用座位都在騎樓，免洗碗筷使用完需自行回收。

桌上有一些簡單的醬料，辣椒還不錯～

延三夜市美食 蔘源藥頭排骨 魯肉飯推薦

滷肉飯 大($40)

滷肉飯大碗40元，份量不少。

吃了第一口，坐在對面的宜蘭人就隨口說出好吃呢！

其實我覺得他的滷肉飯看起來有點像三重的今大滷肉飯，但味道不太一樣。

蔘源藥頭排骨的滷肉肥瘦均衡，味道香甜，肉質Ｑ彈有點黏牙的口感非常不錯，而且看起來肥肉較多，但不會很油膩。

粒粒分明有點彈性的米飯沾上滷汁後帶著微甜的味道讓人一口接一口，而且大碗滷肉飯白飯給的份量好多，這一碗滷肉飯就可以讓吃飽！

只能說不要被招牌上的豬腳飯跟藥頭排骨所蒙蔽，雖然兩樣招牌都不錯吃，但滷肉飯也是必點！真要說缺點就是騎樓座位沒有冷氣和電扇，很熱會影響食慾。

藥頭排骨($90)

蔘源藥頭排骨的招牌就是常喝的藥燉排骨。

湯頭帶著淡雅的中藥香氣，溫順好喝，而且喝完不會燥熱，味道也很濃郁，我好喜歡！

排骨份量也不少，不會只有在啃骨頭的感覺，就算漲價後一碗要90元也是覺得可以試試看，只是湯頭真的很好喝，不知道能不能續湯？但因為來的這天很熱，我也沒問。

豬腳便當($100)

豬腳便當也是蔘源藥頭排骨的招牌，便當裡除了豬腳還有豆乾、筍絲跟青菜，豬腳給的份量也是很多，各部位都有。

軟而不爛且富含膠質的豬腳，皮Ｑ帶點咬勁，鹹香下飯。

豬腳本身也滷得很入味，有點膠質黏嘴的口感，皮Ｑ肉彈四個字形容，加點辣椒更好吃。

晚餐時間經過延三夜市常常看到這間蔘源藥頭排骨大排隊，google評價也都有很多好評，實際吃過之後還真的不錯，尤其是滷肉飯的部分，下次會想買給挑嘴爸鑑定一下。

蔘源藥頭排骨

地址：台北市大同區延平北路三段32號

電話：無

捷運站：大橋頭站

營業時間：17:30–23:00(週日、週一固定公休，其它休息時間看粉絲團公告，如果賣完也會提早打烊。)

粉絲團：蔘源藥頭排骨

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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