[中山區美食] 許雪莉泰國時尚餐廳 Xu Xueli Thai Fashion 泰式料理餐酒館！#善導寺/忠孝新生/松江南京美食

最近又發現了台北中山區

捷運善導寺/忠孝新生/松江南京美食

【許雪莉泰國時尚餐廳 Xu Xueli Thai Fashion】

是2021年10月才新開幕的餐廳，

裝潢擺設有溫度又優雅、用餐有音樂陪伴氛圍輕鬆，

由 許雪莉 主廚(阿桐師)掌廚，

精緻的菜色與味道，足以 媲美Fine Dining，

不論調酒或無酒精飲品都美得冒泡~

重點是，價格還非常實在！！

快來這間有格調的泰式料理餐酒館，

釀造屬於你的浪漫夜晚吧~

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【許雪莉泰國時尚餐廳 Xu Xueli Thai Fashion】

地址：台 北市中山區新生北路一段66號

交通： 捷運善導寺站、忠孝新生站、松江南京站 步行7~10分鐘

電話： 02-2523-3367

營業時間：11:50-15:00、17:30-01:30 (週一店休)

FB： 許雪莉泰國時尚餐廳 Dawn Thai Cuisine

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【許雪莉泰國時尚餐廳】

於2020年10月10日新開幕，

主打泰式料理、音樂餐廳、調酒…等，

許雪莉主廚經歷豐富，

曾任台北喜來登「SUKHOTHAI」主廚、

台北中泰賓館「Thai&Thai」主廚

由主廚挑選製作精緻美味的料理，

再搭配高顏值的擺設，

讓用餐的過程中有滿滿視覺和味蕾的雙重享受。

▼店內環境優雅舒適，

聚餐、約會、慶生都很合適，

也有提供包場服務，多人聚餐更歡樂！

▼吧台區

一個人坐在吧台區，越夜越有fu~~

▼店內有提供多款紅、白酒可搭配餐點。

【許雪莉 菜單】

有提供牛排套餐、海鮮排餐、創意料理，

也有下酒菜、調酒、特調飲品…等，

從中午到深夜都有合適的餐點可選擇！

店內還有提供「汗蒸精緻套餐」，

在樓上 朵兒旅館Dor Hotel 做完汗蒸幕後，

再下樓享用餐點，身心舒暢又愉快！

▶️ (許雪莉菜單)

左：【芒果梵谷星空】(250元)

芒果糖漿、蠂豆花、蘇打水，

呈現藍、紫、紅的漸層感好似星空，

喝起來有甜甜芒果香氣。

中：【奇異果氣泡飲】(220元)

喝起來冰涼香甜，視覺感清涼，還吃的到新鮮水果。

右：【迷迭香紅寶石】(220元)

以葡萄柚汁為底，再加入梅粉和迷迭香，

喝起來味道很有層次，蛋寶特別喜歡！

▼在吃主餐之前，先喝杯特調飲品來解解渴！

▼我們今日品嚐的套餐是：

【美國肋眼心牛排6oz】$1380

【爐烤松露春雞】$1080

【餐前麵包】

溫熱鬆軟的「雜糧麵包、佛卡夏麵包」，

搭配香料奶油，微鹹香的滋味都很不錯！

【鮭魚慕斯塔佐魚子醬】

這是道精緻的前菜，

酥脆的塔皮內有著滑順的鮭魚慕斯，

佐上魚子醬的鹹香，口感很不錯！

【義式生牛薄片】

生牛肉薄片，搭上貝比生菜、葡萄陳醋，

再放上帕瑪森乳酪薄餅，

一口吃下，相當爽口開胃！

【松露野菇濃湯】

入口柔滑細膩，還有黑松露的獨特香味，

味道鹹香濃郁醇厚，是高級的滋味！

【氮氣洋芋蕾絲餅】

氮氣洋芋，吃起來有著慕斯般的滑順口感，

佐上脆脆的墨魚蕾絲餅，

再搭配色彩鮮豔的鮭魚卵、紅龍果汁球，

是道視覺、味覺都很棒的好料理！

【煙燻鴨胸麵疙瘩】

這是道很有創意水準的熱前菜，

以分子料理的手法呈現芋頭西米露脆餅，

搭配Q彈有味的煙燻鴨胸及麵疙瘩，

這樣的混搭味道豐富、口感很有層次！

【花東辣椒莎莎醬炸雞翅】(180元)

炸至金黃的雞翅，皮酥肉嫩又多汁，

搭配剝皮辣椒和墨西哥辣椒末，

咬下一口，炸雞翅融合了二種辣椒的層次感，

微辣又特別的滋味，讓雞翅的味道獨樹一格，

這道蛋寶也非常喜歡！

【泰式松阪豬】(420元)

以椰奶醃漬的松阪豬，脆脆的口感中又帶點焦香感，

整體的味道較偏清爽，適合中午食用，

喜愛重口味者，可再搭配泰式辣醬增添風味！

▼吃美食，怎能少了美酒？

調酒師為我們調製適合搭餐的飲品。

【百香烏龍】$300

以琴酒為基底的茶酒，

喝起有百香果的香氣與淡淡的烏龍茶味，

搭配棉花糖後，尾韻更香甜！

左：【沁涼莓果樂園】$180

莓果香氣十足，微酸又不會過份甜膩，這杯是蛋寶的最愛！

右：【創意特調-檸檬愛玉】$300

以「金桔、檸檬、vodka、薑汁氣水」調和的檸檬愛玉，

清涼酸甜，還喝的到愛玉的原塊，不僅有口感還非常別緻！

【美國肋眼心牛排 6oz 】

這是使用美國Prime等級的牛肉，

經過45天溼式熟成的牛排，

最佳的食用熟度是3~5分熟。

切一塊細細品嚐，油脂香氣濃郁，

鬆軟柔嫩帶點嚼勁的滋味在舌尖綻放，非常棒！

【爐烤松露春雞】

醃漬過的春雞，經過四天的風乾再爐烤，

表皮超級薄脆，肉嫩多汁有味，

雞胸的部份吃起來也不乾柴，

伴隨著松露醬食用，味道奢華又鮮美，

會讓人忍不住一口接一口的啃光光！

【茄汁海鮮飯】

吃完牛排後，來點澱粉類的食物，更能增添飽足感。

100%吸覆醬汁的米飯酸香感十足，

搭配新鮮的海鮮，口味還不錯！

【青醬燻鮭麵】

這是道有著清香自然口感的義大利麵，

Q彈有勁的麵條，帶著青醬的香氣，

再配上燻鮭魚，清爽又美味！

【不能莓有你】(250元)

這是盤少女系的甜點，

圓圓的鬆餅，搭配手工自製的莓果醬、養樂多冰淇淋，

外酥裡嫩的鬆餅夾著莓果醬的酸甜滋味，

再來杯飲品，就能渡過美好的下午茶時光。

【藍天白雲】$280

喜歡可愛系飲品的朋友，千萬別錯過這一杯，

喝起來就像奶昔般的冰涼香甜，

搭配甜點也很不錯，打卡超吸晴！

【莓好相遇】$280

這是款有著高顏值的季節限定飲品，

以草莓、養樂多冰沙打製而成，

酸香的滋味，甜美又夢幻。

▼吃完餐酒，若覺得夜深了或是有點醉意，

還可以到二樓同集團

朵兒旅館 Dor Hotel

住宿一晚再回家！

共有 七間房型 可以選擇，每間都乾淨、舒適。

最特別的是還有可宴客的豪華包廂房，

超適合宴客、聚餐、party使用！

朵兒旅館Dor Hotel

目前 「汗蒸幕+豪華套房」(2.5小時)，

二人同行只要2800元。

二人皆含有個人專屬備品和汗蒸套餐，

建議來犟餐酒館的朋友們，可別錯過這麼超值的好康優惠！

▼不用飛韓國，就可以感受韓劇中的汗蒸幕場景，

坐、躺、臥都行，享受爆汗的舒暢感。

【汗蒸精緻套餐】

內含：主餐、麵包、沙拉、湯品、甜點

做完汗蒸幕爆汗後，

下樓享用「汗蒸精緻套餐」，吃一頓好料，心情會更愉悅！

▼溫熱的佛卡夏麵包，

搭配香料奶油，味道很不錯。

【義式番茄蔬菜湯】

這碗有著滿滿蔬菜的番茄湯

喝起來酸甜適中，不油膩！

【炭烤美國板腱牛】

五分熟度的板腱牛，外層已炭烤至焦香，

中間的肉質粉嫩嫩的，看起來就很美味！

吃進口中，肉質柔嫩多汁帶些咬感，

無需沾醬就很有味道，也可搭配一旁的醬汁食用。

【主廚特製甜點-提拉米蘇】

這份提拉米蘇是套餐內含的甜點，

滑順的口感中，帶著巧克力的苦甜感，

餐後來個好吃的甜點，讓人好滿足！

《蛋寶543》

實在太開心發現這個新的酒池肉林啊！(喂~~)

【許雪莉泰國時尚餐廳 Xu Xueli Thai Fashion】

不僅有創意的調酒，料理也是啵棒令人驚豔呢！

經歷豐富的 許雪莉 主廚料理保證，

泰國蝦都是現撈的，非常新鮮，

環境氣氛很不錯，價位又合理，

在這裡約會、慶生、聚餐都很合適，

對面就是新生高架停車場，交通方便。

是情人約會、閨蜜聚會的好選擇啊~~

推薦給大家!!!❤️

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