隱密巷弄不起眼，超過50年的冰店，手作芋圓現煮加入刨冰！扁扁的芋圓地瓜圓好療癒！

夏天吃冰，來到新莊巷弄『阿茶芋圓』。來新莊買盆栽，天氣實在太熱想吃冰，本來要吃龍安粉條冰結果沒開撲空，上網搜尋新莊芋圓冰找到這間“新莊阿茶芋圓”地標，扁扁的芋圓實在太吸引我～

順著GOOGLE地標騎過頭，『阿茶芋圓』地址很隱密，但其實就在新莊豐年國小旁邊。

新莊阿茶芋圓

地址：新北市新莊區新莊路649巷40號

電話：0935 692 296

營業時間：11:00–20:30（週一休息）

食記：【新莊冰店】阿茶芋圓，新莊巷弄手工芋圓刨冰推薦！

傳統的冰店沒什麼裝潢，招牌就是客氣的阿姨，態度很親切，店內兩桌剛好可以快速吃冰，疫情期間第一次內用的冰獻給這間。

阿茶芋圓的菜單價錢

一開始就是被扁扁的芋圓和地瓜圓吸引，直接點綜合芋圓，什麼料都能吃到。

點了兩碗綜合芋圓，只見阿姨將手工芋圓和地瓜圓加入滾水現煮，空氣中飄來淡淡的芋頭香，哇！好香喔～阿姨笑笑的說這是他手工製作的。

阿姨迅速的將紅豆、綠豆加入碗中，不是美耐皿和保麗龍碗耶！加分

熱呼呼現煮的芋圓和地瓜圓加入碗中，聞到更濃郁的芋頭香氣，芋圓看起來好Ｑ喔！

阿姨看我拿手機不停拍照應該覺得怪，哈哈！我很迅速地拍完。

大茶壺裡裝的是糖水，阿姨說不夠甜可以再加，內用的刨冰也能免費加一次，說話相當客氣的阿姨讓我覺得心暖暖的。

平常喜歡吃糖水多一點的，建議直接和阿姨說糖水多，因為他的甜度不高，紅豆和綠豆也是微甜。

一大匙清冰加入碗中，因為芋圓還是燙的，瞬間融化不少冰，芋圓口感Ｑ涼，扁扁的相當討喜，綠豆和紅豆煮到軟綿，呼～夏天來一碗刨冰真的很過癮。

可能因為疫情影響生意，阿茶芋圓也有提供ubereats外送喔！

新莊阿茶芋圓

地址：新北市新莊區新莊路649巷40號

電話：0935 692 296

營業時間：11:00–20:30（週一休息）



新莊排隊小吃：無名地瓜球，在地人也推薦！QQ球/地瓜球/芝麻球/蕃薯餅



新莊美食：琥珀豆花，來自宜蘭的甜點！新莊豆花推薦



新莊便當店：龍祥鴨莊(菜單)，食尚玩家推薦豪華六拼燒臘飯！豪華招牌便當可以吃到六樣燒臘主菜



隱身巷弄日式丼飯，味噌湯和小菜免費續，超好吃衷魚心丼必點！新莊終於·衷魚

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀