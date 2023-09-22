新北林口美食｜Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅～鄉村風格的用餐環境，選用自家良辰吉蛋行的雞蛋，享受

Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅位在新北林口地區

但離機捷林口站有一小段距離，要搭公車過來比較方便

像小麥開車前往的可以將車子停在路邊停車格

當天是假日前往，還可以找到空格，挺不錯的

【目錄索引】

‧Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-環境介紹

‧Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-餐點介紹

‧Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-店家資訊

Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅位在社區大樓一樓店面的位置

前方有一片很大的空間，看到這畫面

不禁讓我想起很有歐洲的風情，彷彿一秒來到歐洲的街道上

【Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-環境介紹】

一走進店內是現在比較少見的鄉村風格佈置

以前就很希望自己家裡可以佈置成這樣的氛圍，所以看到艾莎貝的環境就讓人好喜歡

一樓空間

前方擺放幾張桌椅，後方則是廚房

座椅也刻意營造出斑駁的模樣，帶有復古懷舊的氣息

桌上擺放的碗盤除了是跟店內使用的是同一款外也有另外販售

碗盤的質感跟圖案很不一樣，帶有歐式風格

提供wifi還有手機架可以借用

這一點小麥覺得很貼心

現在人幾乎隨時都在看手機，提供手機架就不用一直用手拿著

後來才知道店裡的物品都是店家經營的事業

比如家飾、碗盤、國寶茶包、雞蛋等等，可說是跨足多個行業

雞蛋是良辰吉蛋行的，如果你很重視雞蛋的品質，都可參考

畢竟要吃下肚的東西，真的要比較注重

店內也有販售$12/顆，如果需要加購紙盤另加5元

或是有需要送禮、客製化商品，也可以參考 https://www.facebook.com/fresheggsgreat/

可以設計獨特又可愛的木盒容器，送禮自用兩相宜

國寶茶也是店家自己研發的

喝起來跟外面的口感很不一樣，店內菜單也有

想在家泡杯國寶茶也有茶包可以購買回家

在一樓通往二樓的樓梯間，展示不少餐盤的款式

上面都有價格

而且以品質跟質感來說，價位並不貴

二樓座位區有兩人座位也有大桌，很適合4人以上來用餐

想來個小團體聚餐或家庭聚餐都很適合

陽台外推的部分還有一個獨立小空間

帶點浪漫的氣息

桌上還有擺上花束或是水果籃，營造出濃濃的鄉村風格

小麥一行人好喜歡艾莎貝列日鬆餅的用餐環境

自助區提供餐具及面紙

而且餐盤跟店內販賣的一樣，帶有歐式風格並且很有質感

還有提供書籍

比較特別的是立體書，是老闆娘小孩小時候閱讀的，一種保留到現在

還有老闆娘手繪的故事書，以「石虎」作為主題繪制的

圖案可愛、內容生動易懂，很適合小朋友閱讀

或是家長唸給小孩聽，增加親子互動也是相當不錯

有興趣的也可以翻閱書籍，裡面也有良辰吉蛋行的介紹

【Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-餐點介紹】

▲舒肥雞胸沙拉 199元

艾莎貝的沙拉豐富又美味，有多種口味可以挑選

像是雞胸肉、鮮蝦等等

凱薩沙拉醬是另外淋的，不用擔心攪拌在一起生菜很容易軟掉

且這份量，就算一人吃也很OK

雖然是雞胸肉但口感完全不柴口，鮮嫩之外還很有味道

凱撒沙拉醬也非常美味

生菜經過挑選，選用口感比較好、品質比較好的生菜，吃起來真的可以感覺到不一樣

▲德腸燻雞披薩 220元

餅皮跟賣相看起來不是一般比較常見的

沒想到，一口咬下煙燻雞肉香氣濃郁

餅皮烤到香酥可口，會讓人吃上後，一口接一口

連大妹女兒也說好好吃

▲鬆餅拼盤（任選3種口味）239元

有多種口味可以選擇，甜的鹹的都有

我們挑了兩個甜的一個鹹的，鹹甜一起搭配吃起來比較不會膩口

加上草莓冰淇淋、果醬及乾燥果乾，可以品嚐到草莓不同的風味

冰涼的冰淇淋搭配酥脆帶有珍珠糖的比利時列日鬆餅非常對味

水蜜桃口味是加入綿密細緻的鮮奶油還有熬煮後的水蜜桃醬

水蜜桃醬還吃的到水蜜桃果肉

酸甜可口還有著水蜜桃的香氣，還有夏日的氣息

鬆餅烤到外層香酥，散發著香濃的蛋香味

加入珍珠糖還有微甜及顆粒感

鹹食選了「瑪格麗特」

瑪格麗特搭配小蕃茄、乳酪絲，帶點鹹香、奶香

原本想說鹹的口味搭配有著珍珠糖的列日鬆餅會不會很奇怪

結果味道居然巧妙的結合在一起

▲水果優格杯 120元

優格是無糖的，吃起來清爽沒有負擔

加入新鮮水果、果醬及燕麥片有著非常豐富的口感

光水果就吃的到蘋果、香蕉、藍莓跟奇異果

▲蜂蜜檸檬氣泡飲 80元

加入新鮮薄荷葉，讓蜂蜜檸檬更多了薄荷專屬的氣味

酸甜可口，清涼好喝

▲桂滿花香氣泡飲 100元

頭一次喝到桂花口味的氣泡飲，完全無違和感

喝起來散發著淡淡的桂花香氣還有微微的甜度及帶點微刺激的氣泡感

裡面還有加入多種水果丁，很適合炎熱的天氣來上一杯

▲國寶茶 80元

一上桌就聞到一股焦糖的香氣

正在納悶哪裡飄出來的～忽然想到是國寶茶

喝起來很甘醇而且有焦糖香外感覺散發著微微的甜味（但其實是無糖的）

喝起來茶香算是比較濃郁的

搭配披薩、甜點都很適合

且國寶茶不含咖啡因，就算晚上喝也不用擔心失眠

▲酪梨拿鐵 120元

有不少人愛好酪梨料理的，艾莎貝列日鬆餅將酪梨加入料理及飲品中

像是酪梨加入拿鐵或是搭配比利時列日鬆餅的口味，詢問度都相當高

酪梨控可以來到這裡細細品嚐著

來到艾莎貝列日鬆餅可以感受到每個角落都非常用心設計及佈置

選用食材也相當用心，料理吃起來都很美味

優雅、溫暖清新的田園生活般的用餐環境，在這種氛圍下用餐讓人格外愉悅

在跟老闆娘的閒談中也獲得了許多雞蛋的相關知識，真是獲益良多

自己吃的～值得選擇品質好、衛生佳的雞蛋

【Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅-店家資訊】

店名：Elsa's Poppy Waffle艾莎貝列日鬆餅

地址：新北市林口區信義路297號

營業時間：10:30~20:30

電話：02-2609 8807

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