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嘉義朴子—無名蔥抓餅｜現點現煎 軟糊蔥抓餅即使無名依舊人氣｜德星商店、配天宮、朴子第一市場

2023-09-22 15:35:09 SHINYBAN's Life 人氣：116
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SHINYBAN's Life

發表篇數：575篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 朴子市

造訪商家：海通路無名蔥抓餅（德星雜貨店前）
place嘉義縣朴子市海通39-8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蔥抓餅是我很喜歡的一道小吃，除了作為下午茶點心外，在正餐沒有食慾時來上一份，也是挺有飽足感的銅板美食。而外酥內軟的口感，跟可以夾入不同餡料的豐富性，是主要討人喜愛的原因。

--

蔥抓餅並非某一地區的名產，當然這次的嘉義之旅，蔥抓餅沒有在待吃清單上，但在進入「朴子第二市場」前，看到這小攤販「無名蔥抓餅」前竟有不少排隊人潮，激起了我們一行人的好奇心。

「無名蔥抓餅」顧名思義並沒有店名，位置是在「朴子第二市場」附近，海通路上的「德星商店」前，從斑駁的菜單招牌猜測，已有在當地販售一段日子。

--

▲蔥抓餅加蛋 $35

我第一次看到蔥抓餅人手如此多，但分工也是挺明確。

一位先將麵團壓平後鋪上煎台；另一位不停的將餅皮翻動，製造出空氣感與酥脆感；接著下一位將蔥抓餅撒上胡椒粉、淋上醬汁並裝袋；最後，則是點餐跟收錢的角色。整體一氣呵成，滿有默契，才足以負荷蜂擁而至的購買人潮。

約五到十分鐘，就拿到剛從煎台上離開的熱騰騰蔥抓餅，「無名蔥抓餅」販售的蔥抓餅品項僅有原味跟加蛋兩種，十分簡單，如果口渴，也有紅茶、奶茶跟豆漿可做選擇。

趁熱咬下一口，蔥抓餅和常見的外酥內軟口感稍為不同。

麵團粉感重，是比較軟糊的，加上半固態的半熟蛋，又增添了濕潤度，使得整個蔥抓餅沒什麼層次，並不是我偏愛的類型，但也是滿有趣的體驗，畢竟一份也不傷荷包，多人分食也不占胃。

--

蔥抓餅（德星商店前） 

地址：嘉義縣朴子市海通路39-8號

營業時間：06:00-11:30

（用餐日期：2023/2）


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--

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