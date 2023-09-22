台北燒鵝推薦｜青雅中餐廳 台北新板希爾頓酒店餐廳推薦.青雅四人品鵝宴.菜單價格.中秋月餅上市

台北燒鵝/新板希爾頓酒店餐廳推薦

Qing Ya青雅中餐廳近期推出四人同享的青雅四人品鵝宴

套餐內含必吃招牌嫣紅鵝半隻(片鵝包餅+冰梅斬鵝腿).青雅極品大盆菜

青雅開胃四喜盤(滷水鵝翅、瓜仁小魚、紅酒蜜番茄),鵝骨腐竹粥,鵝肝醬腐皮捲

套餐優惠價格5200元+10%(原價8860+10%)

台北市最好吃燒鵝只要四人成行就能吃到

優惠價格只到10月底止,想吃的朋友趕快手刀訂位啦!!

台北新板希爾頓酒店_Qing Ya青雅中餐廳

地址:新北市板橋區民權路88號3樓

營業時間 11:30~14:30，18:00~21:30

電話:預訂電話｜02-2958-3770#7521 轉青雅中餐廳

線上訂位:https://reurl.cc/LMakEy

交通方式:捷運板橋站.火車板橋車站步行約3分鐘

開車:飯店停車場

Qing Ya青雅中餐廳位於台北新板希爾頓酒店的三樓

即使是平日中午來用餐生意都非常好建議一定要提前訂位

因為生意太好只能簡單拍一下環境給大家參考

雖然是中餐廳但環境並沒有非常東方(笑)

我自己比較喜歡這種帶點歐風的用餐環境還有柔軟的沙發坐起來總是比較舒服

透明櫥窗可以看到廚師認真處理燒鵝的俐落身影

看著一隻隻油亮油亮的燒鵝肚子都餓扁啦!!

Qing Ya青雅中餐廳的包廂非常美!

除了有獨立廁所之外還有大面對外開窗是個非常適合家族團體聚會的空間

附上我們這次品嚐的四人套餐內容給大家參考

青雅開胃四喜盤(滷水鵝翅、瓜仁小魚、紅酒蜜番茄)

滷水鵝翅

利用八角、小茴香、香葉等香料熬製滷水將嫣紅鵝的鵝翅部位慢熬滷味,入口涮嘴鹹香

紅酒蜜番茄

選用聖女番茄搭配精釀的紅酒一同醃製

最喜歡吃這種蜜釀番茄,酸酸甜甜的香氣十足又開胃

瓜仁小魚

老實說這道有讓我驚艷到,通常小魚感覺就是要搭配花生或是豆干?

但這道選用瓜子仁和魩仔魚炒製而成,口感鹹香有味

吃了一口覺得好想來碗白飯超級喜歡耶~

青雅極品大盆菜

菜品發想概念來自於香港的盆菜,一上桌就讓我們忍不住起立鼓掌哈哈哈

主廚將蝦、油雞、花菇、花椒、鮑魚、鵝掌、娃娃菜等食材利用高湯蒸至熟透

再將高湯瀝出後勾芡淋在食材上

使食材充斥著高湯的鮮甜風味,口感吃起來軟嫩多汁

這大盆菜真的是有夠華麗的,無論是鮑魚鵝掌都好好吃阿!!!

嫣紅鵝(半隻)

搭配嫣紅鵝的有餅皮以及刈包

主廚選用來自台灣雲林及屏東的白羅曼鵝,重達五公斤以上

整體油脂相較於鴨更為豐富

將整隻鵝醃製過後，先利用熱水的高溫將整隻鵝燙過使鵝皮緊實

再透過烘乾讓外皮更為酥脆

師傅會在桌邊直接將嫣紅鵝片下酥香的外皮

刀起刀落的爽脆聲光聽都覺得誘人

更別說那順著燒鵝滴下的油脂讓人口水流滿地!!

享用時可再搭配青雅中餐廳獨創的九宮格盤吃

將配料像是蔥、小黃瓜、紅梅醬、冰梅醬等

加進片鵝包餅中,吃起來口感豐富又清爽不油膩

若是想要更有飽足感些,也可以夾進刈包裡

吃起來會更加飽嘴

冰梅斬鵝腿

片完的鵝腿會另外切塊上桌,搭配冰梅醬更是涮嘴

讓人忍不住一塊接一塊

鵝骨腐竹粥

使用鵝骨熬製的鮮甜高湯，先將鵝胸肉切成丁狀

再放入米、鵝胸肉、腐竹、薑絲、花菇絲等食材一起放入鍋內熬煮

每一杓都有滿滿的配料

可依照個人喜好加入油條.蔥花或是胡椒粉

整體口感濃郁好吃帶有鵝骨的香氣

催淚彈

我們這次是八個人用餐,所以另外多點了幾道餐點

這道催淚彈是餐廳人氣熱炒菜

蒜末爆香後搭配紅綠青椒一起熱炒，再將蛋到微微焦香

搭配少許醬油、鍋邊醋等提味嗆出鍋香氣,吃起來鹹香開胃超級下飯

炒XO醬蘿蔔糕

帶鑊氣的蘿蔔糕吃起來綿密帶微辣香氣,也是非常好吃的一品

蟹肉啤梨果

以港式鹹水餃發想改良

自製蔬菜麵皮,內餡包裹蟹肉、深海蝦肉、干貝絲、杏鮑菇等

經過中油溫慢慢炸透到成型~一顆顆可愛的梨子造型超級吸睛

Q勁的外皮搭配豐富的海鮮內餡入口是滿滿甜鮮海味,非常推薦

鵝肝醬腐皮捲

光看外觀可別以為這只是簡單的鮮蝦腐皮捲

裡面除了有厚實彈牙的蝦肉內餡還加入了肥美鵝肝

搭配酥香卡茲的腐皮真的好吃又不油膩

芋香天鵝酥

超可愛的天鵝居然裡面包的是綿密芋泥

記得之前來吃希爾頓buffet的時候有吃過天鵝甜點

原來這造型拿來做成港點一樣夢幻得不得了

而且外皮之酥脆化口真的是藝術品來著!!

飯後當然要來碗香甜好喝的楊枝甘露

冰涼爽口即使已經飽到天靈蓋仍然要整碗吃光光

作為一餐的結尾再完美不過了!!

【兔躍希雲．茗月金秋】

月餅禮盒｜「兔躍希雲．茗月金秋」 訂購日期｜即日起至112年9月29日

訂購方式｜請來電預定02-2958-3975轉 青雅中餐廳

取貨地點｜3F青雅中餐廳 、宅配送貨

宅配時間｜112年8月25日至112年9月25日

現場提貨時間｜112年8月22日至112年9月29日

迎接中秋節來臨，台北新板希爾頓酒店即日起推出「兔躍希雲‧茗月金秋」「希」式中秋禮盒

將傳統廣式月餅手法融入台式做出創新口味，內含蓮蓉蛋黃、香菇滷肉、棗泥麻糬、芋頭肉鬆四種

搭配希爾頓私房果乾和京盛宇茶包主攻中高端精緻禮盒市場

此外禮盒設計也很吸睛，以立體剪紙營造豐富的中秋詩意，採用摩登的藍色基調，

勾勒出秋日山水情懷，在寧靜的秋夜裡可見雪兔仰望月亮，

小女孩在山川溪水間放飛祈福天燈，象徵對月相思之情境

整體做工細膩，值得送禮珍藏，每盒售價1,680元

台北新板希爾頓酒店_Qing Ya青雅中餐廳

地址:新北市板橋區民權路88號3樓

營業時間 11:30~14:30，18:00~21:30

電話:預訂電話｜02-2958-3770#7521 轉青雅中餐廳

線上訂位:https://reurl.cc/LMakEy

交通方式:捷運板橋站.火車板橋車站步行約3分鐘

開車:飯店停車場

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

再請大家幫小菲點進去按個讚唷!!感恩感恩!