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【頭城】「小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau．有庭院、老灶咖還有火車經過，裡外都好拍的復古文青風老宅咖啡館

2023-09-22 15:40:07 游小熊 人氣：108
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窩客好文

游小熊

發表篇數：598篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau
place宜蘭縣頭城鎮頂埔路一段178巷22號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭頭城．小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau
位在頭城半山腰的小溪邊咖啡，是間以老宅所改建的咖啡館
戶外空間不小，有停車場及露天座位，且還看的到火車經過
室內保有大量老宅元素，且由多個不同空間所組成
每個區域都有不同的特色，不管室內或室外都很好拍
店內提供飲品和甜點，有咖啡、薰香茶、特調牛奶、汽泡飲等飲品
另外還有每日限量的手作甜點鹹派麵包
餐點價格略高，但整體的環境與氛圍都讓人很喜歡
喜歡老宅咖啡的人，來宜蘭玩可別錯過~
（註： 有停車場、有低消、無訂位服務）

小溪邊咖啡_地理位置

小溪邊咖啡位在田邊的一塊空地
往前面望去，在建築物的右側還能看到火車經過喔 

小溪邊咖啡_停車場
   

小溪邊咖啡前面有一塊空地可以停車，大約可以停五、六台
擔心假日人潮多，因而趕在營業時間前就先來等，所以都有位置停

小溪邊咖啡_戶外環境

小溪邊咖啡不是三合院，一層樓的水泥建築，從外觀看就很復古

牆邊擺放著的一桌兩椅，坐在這用餐或拍照都很有FU

小溪邊咖啡前有一大塊空地
在石子路上也放有幾張桌椅
若是天氣好或是涼爽的氣候，坐這裡也很可以
大致看完外面的環境，接著趕快進來室內看看吧

小溪邊咖啡_室內環境

室內延續外觀的水泥風格，裡面也是水泥地板和牆面

從門口進來的第一個空間是櫃檯及工作區
另外還有茶水自助區和座位區

這裡的座位不多，僅有兩張桌共四個位置
而其它座位則分別位在櫃檯左右兩側的空間

上圖為櫃檯右側的座位區，這一區蠻特別的
因為一邊是水泥牆面，另一邊則是紅磚牆面
座位有一般椅子，也有舒適的沙發椅

上圖為櫃檯左側的座位區，也同樣有一般坐椅和沙發椅
我們人比較多，且因一開店就來，所以安排我們都坐在這一區
有點兒像是小包場的感覺，很棒~

室內的水泥牆面上都掛有不少裝飾品和畫作
但仔細一看這不是一般的水彩畫，而是黏土畫
而且都畫（做）的超生動，好厲害~

牆面上也有這些畫作的作者簡介
有興趣的人都可以看看喔~
     

小溪邊咖啡還有一個吸引人的地方，就是那古早味十足的灶咖了
保有原老宅裡的灶咖格局，並放有許多復古懷舊的物件
用心地佈置後有著新舊融合的質感也變的很好拍
   

除了灶咖之外，這裡還有化妝室和工具間
也一樣都很復古也很有古早味

小溪邊咖啡_菜單

菜單很簡單，就只有兩頁而已，第一頁是內用須知，如:
滿110CM就有低消、現金交易、禁用外食、客滿時90分鐘用餐限制….

第二頁都是飲品，有:
精品手沖咖啡、義式咖啡、薰香茶、特調牛奶和汽泡飲等選擇
價位約在$130~$210之間，有偏貴些

小溪邊咖啡_甜點菜單

甜點和輕食未列在菜單之中，需參考櫃檯旁牆上的小黑板
每天供應的手作甜點都是限量，且需視當天及現場供應為主
來的這天有可芙、巴斯克、戚風、鹹派和麵包，有甜也有鹹共七款選擇
價格約落在$110~$200之間

小溪邊咖啡_餐點

「拿鐵咖啡$160」

「芝麻牛奶$150」

「焙茶牛奶$170」

「抹茶牛奶$170」
因為低消是一人一杯飲品（滿110CM就要）
所以我們一家四口就點了四杯飲料
除了游小熊的咖啡，其它三人都是點牛奶
咖啡味道蠻濃的，拿來配甜點很剛好
牛奶的話表現就一般水平，所以就不多做介紹喔

「櫻桃伯爵茶香緹戚風$170」
想吃的其實不少，但因這時間點（早上10:00多）有點兒尷尬
才剛吃完早餐沒多久，且沒多久又要再吃午餐
所以就點一款來呷氣味丟厚~
甜點選了這款櫻桃伯爵茶香緹戚風來分食
吃的出來蛋糕很新鮮，且不會太甜膩，還蠻好吃的

【後記】
很開心和好友們出來玩還能有機會來我的愛-（老宅咖啡）踩點
其實也是因為同行者中有和我相同喜好的朋友
且不約而同地都找好了小溪邊咖啡這間口袋名單
餐點價位雖然有高一些，但不得不說環境真的有大加分
地理位置不錯之外，前方有空地且有停車場，還可以看火車
周遭環境也很清幽且不管室內或室外都很好拍
若也喜歡老宅咖啡的人，來宜蘭也不妨來這裡坐坐

【延伸閱讀】

【壯圍】「很美 Handmade．鄉野間的清新質感風咖啡館（肉桂捲/鹹派/手作甜點/常溫點心）」

【宜蘭壯圍】「Gather 食聚（食尚玩家推薦/台版HARBS/水果千層/老宅咖啡/鹹派/塔派甜點）」

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【宜蘭】「礁溪．樂山溫泉拉麵(人氣美食/巷弄美食/排隊名店/日式拉麵/生魚片丼/邊吃邊泡腳/沒有小魚吃腳/近湯圍溝公園)」

店家/景點資訊

  • 店家名稱：小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau
  • 所在地址：宜蘭縣頭城鎮頂埔路一段178巷22號
  • 營業時間：日 一 二 三 五 六 10:30-17:30
  • 店家電話：無
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    *無訂位服務
    *實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告


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熱愛美食的游小熊 最愛的是咖啡、甜點和早午餐 喜歡走訪各地的老宅及特色咖啡館 生活中有人陪吃陪玩是件再幸福也不過的事 因而喜歡帶著同樣愛吃的孩子一起吃喝玩樂 要用味蕾和足跡，豐富彼此的人生~ 美食．旅遊．育兒邀約：scbear269@gmail.com

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