為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 宜蘭巷弄超人氣平價咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，升級套餐也不到200元，沒訂位很難吃到喔！

宜蘭巷弄超人氣平價咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，升級套餐也不到200元，沒訂位很難吃到喔！

2023-09-22 15:40:09 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：520篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：馬桂爺爺
place宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

宜蘭專賣咖哩的桂爺爺咖哩專賣店在IG很熱門，地點雖然隱密在巷弄內，但便宜的價格加上好吃咖哩飯，吸引許多人來這打卡聚餐，連平日都要預約訂位才能吃到馬桂爺爺喔！

馬桂爺爺 咖哩專賣店地點位在原本光宅木圭的位置，是一間很有氛圍的老房子，門口的桂花樹是這棟老宅的特色。馬桂爺爺就在蘭陽女中旁邊，從宜蘭火車站走路過來大約10~15分鐘。

馬桂爺爺咖哩專賣店
地址：宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:00(每週二、三公休)
食記：宜蘭好吃咖哩飯推薦 馬桂爺爺咖哩專賣店
馬桂爺爺 粉絲團

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

老房子的氛圍、文青的氣息，裡面的燈光柔和，整個空間讓人感到舒服。

座位數大約16個，以熱門的店來說很容易一開門就客滿，來這用餐的客人們一定要有耐心等待。

馬桂爺爺的櫃檯，這裡是採點餐先結帳的方式，裡面是製作咖哩的地方。

馬桂爺爺菜單價錢
真的會讓人嚇到的菜單，超便宜～
這樣的用餐環境加上咖哩的份量跟擺盤真的會讓人驚訝。

咖哩還可以加飯、加起司，也可以配湯跟小菜，另外也有茶飲等選項。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

店裡提供水，請自取。

綜合咖哩（豬＋雞） 加起司 

馬桂爺爺的咖哩只有豬跟雞兩種選擇，很簡單也很適合有選擇障礙的人。

這天點的是綜合咖哩加上一片白起司，咖哩的飯口感滑嫩，還有兼具視覺效果的螺旋歐姆蛋包飯，也有人叫他水波紋蛋包飯或跳舞蛋包飯，總之就是好看又好吃的蛋包飯。特別的是豬肉是用滷的、雞肉是用煎的，搭配濃稠度剛好的咖哩，光擺盤就很有視覺效果。

切開蛋包飯後的樣子。

至於綜合咖哩味道如何呢？

蛋包飯就像上述提到的，吃起來口感相當滑嫩，滷過的豬肉味道很香很扎實；雞肉煎的恰到好處，外皮帶點脆度，裡面肉質軟嫩。而主角咖哩搭配白飯則會讓人想一口接這一口，好吃的程度，也難怪會吸引這麼多人來。

開胃菜 蒜香胡麻小黃瓜

脆脆的小黃瓜淋上帶有蒜香的胡麻醬，除了當開胃菜，也很適合解膩。

18號紅茶

喝起來清爽的紅茶，微甜的口感我喜歡。

馬桂爺爺還有二樓，不知道以後會不會開放？

心滿意足吃完這頓美味咖哩飯，這裡除了咖哩飯好吃，店員的服務態度也很不錯，不會因為忙碌就變臉，親切的服務態度讓人值得讚許，希望可以繼續保持下去，感覺馬桂爺爺咖哩專賣店以後會越來越多客人。

馬桂爺爺咖哩專賣店
地址：宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:00(每週二、三公休)
食記：宜蘭好吃咖哩飯推薦 馬桂爺爺咖哩專賣店
馬桂爺爺 粉絲團

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

 
陳小可，三重人，分享美食旅遊
香港出版：台北美食地圖 
信箱： 
相機： CANON5D4+富士 X-A3 
喜歡：貓咪、美食、旅遊
本篇馬桂爺爺 咖哩專賣店推薦自費
看更多關於我請點這
　　明天早餐吃什麼？大台北早餐推薦！


台北車站、京站美食餐廳小吃整理！


　台北咖啡館推薦，喝杯咖啡吧！


　夏天最需要，台北特色冰店推薦！
按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

隱密巷弄不起眼，超過50年的冰店，手作芋圓現煮

三重在地人推薦，肥潤香噴噴滷肉飯尬一顆半熟蛋

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：520篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓
作者的其它文章
同類據點
鳥大人 大眾酒場 照片

鳥大人 大眾酒場

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉
Tea tree bistro 照片

Tea tree bistro

4.75 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮
同心鰭 照片

同心鰭

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
定置漁場三代目 The Fishery 羅東店 照片

定置漁場三代目 The Fishery 羅東店

3.95 (3人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
裕握壽司 照片

裕握壽司

4.18 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up