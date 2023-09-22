宜蘭巷弄超人氣平價咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，升級套餐也不到200元，沒訂位很難吃到喔！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市
宜蘭專賣咖哩的馬桂爺爺咖哩專賣店在IG很熱門，地點雖然隱密在巷弄內，但便宜的價格加上好吃咖哩飯，吸引許多人來這打卡聚餐，連平日都要預約訂位才能吃到馬桂爺爺喔！
馬桂爺爺 咖哩專賣店地點位在原本光宅木圭的位置，是一間很有氛圍的老房子，門口的桂花樹是這棟老宅的特色。馬桂爺爺就在蘭陽女中旁邊，從宜蘭火車站走路過來大約10~15分鐘。
馬桂爺爺咖哩專賣店
地址：宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:00(每週二、三公休)
食記：宜蘭好吃咖哩飯推薦 馬桂爺爺咖哩專賣店
馬桂爺爺 粉絲團
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
老房子的氛圍、文青的氣息，裡面的燈光柔和，整個空間讓人感到舒服。
座位數大約16個，以熱門的店來說很容易一開門就客滿，來這用餐的客人們一定要有耐心等待。
馬桂爺爺的櫃檯，這裡是採點餐先結帳的方式，裡面是製作咖哩的地方。
馬桂爺爺菜單價錢
真的會讓人嚇到的菜單，超便宜～
這樣的用餐環境加上咖哩的份量跟擺盤真的會讓人驚訝。
咖哩還可以加飯、加起司，也可以配湯跟小菜，另外也有茶飲等選項。
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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店裡提供水，請自取。
綜合咖哩（豬＋雞） 加起司
馬桂爺爺的咖哩只有豬跟雞兩種選擇，很簡單也很適合有選擇障礙的人。
這天點的是綜合咖哩加上一片白起司，咖哩的飯口感滑嫩，還有兼具視覺效果的螺旋歐姆蛋包飯，也有人叫他水波紋蛋包飯或跳舞蛋包飯，總之就是好看又好吃的蛋包飯。特別的是豬肉是用滷的、雞肉是用煎的，搭配濃稠度剛好的咖哩，光擺盤就很有視覺效果。
切開蛋包飯後的樣子。
至於綜合咖哩味道如何呢？
蛋包飯就像上述提到的，吃起來口感相當滑嫩，滷過的豬肉味道很香很扎實；雞肉煎的恰到好處，外皮帶點脆度，裡面肉質軟嫩。而主角咖哩搭配白飯則會讓人想一口接這一口，好吃的程度，也難怪會吸引這麼多人來。
開胃菜 蒜香胡麻小黃瓜
脆脆的小黃瓜淋上帶有蒜香的胡麻醬，除了當開胃菜，也很適合解膩。
18號紅茶
喝起來清爽的紅茶，微甜的口感我喜歡。
馬桂爺爺還有二樓，不知道以後會不會開放？
心滿意足吃完這頓美味咖哩飯，這裡除了咖哩飯好吃，店員的服務態度也很不錯，不會因為忙碌就變臉，親切的服務態度讓人值得讚許，希望可以繼續保持下去，感覺馬桂爺爺咖哩專賣店以後會越來越多客人。
馬桂爺爺咖哩專賣店
地址：宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:00(每週二、三公休)
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陳小可，三重人，分享美食旅遊
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