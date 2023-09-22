台北CP值高早午餐【U&me找咖】隱藏巷弄內餐廳 驚艷味蕾招牌餐點 寵物友善 低消$80不限時用餐有插座 捷運出
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中正區
必吃巷弄美食 !! 這間隱藏在巷弄中的早午餐【U & me找咖】
看似平凡的餐點，但是吃起來卻是不平凡的美味!!
每道餐點都很用心不馬虎，堅持都是現點現做
讓顧客品嘗到剛出爐熱呼的美食饗宴 ~
【U & me找咖】就算在平日，店內也是幾乎滿座 ! 就知道有多好吃啦!
另有提供包場服務~ 不管是約會、家人聚會、公司同事聚餐都是很棒的選擇
可以提前先電話或粉專預約唷!
更棒的是 消費只要滿低消$80元(飲品或餐點都可以) 就可以不限時用餐時間唷 !!
還有提供免費wifi與供插座，商務人士可以帶著筆電吹著冷氣享受美味餐點~ 也太棒啦!!
【U & me找咖】也是寵物友善餐廳唷~
(須裝寵物籠及勿讓寶貝隨地亂跑、便溺) 避免影響其他客人 ~
U&me找咖|店家資訊
電話：（02）2356-8633
營業時間： 一～五：10:00～21:00 ；六、日：09:00～21:00
地點：臺北市中正區羅斯福路二段66巷8號
捷運 : 位於捷運古亭站7號出口，走路2分鐘就到囉
距離捷運中正紀念堂站，也很近~
U&me找咖|室外座位區
好美的室外用餐區，很愜意的感覺
但是最近白天太熱了~ 比較適合傍晚至晚上在此用餐
門口處還有綠葉花牆可以拍網美照唷 ~
PS. 可外帶餐點，並提供客製餐點服務
U&me找咖|店內環境
中午用餐時間，邊用餐還能邊忙手上的工作
【U&me找咖】提供插座，可供筆電、平板、手機充電用~
店家好貼心!! 畢竟現在人手機都不離身~ 沒電會很困擾
在這可以邊用餐邊充電~ 太棒了 !
冷藏櫃 $80 蛋糕
可內用 or 外帶 ~
今日是平日中午時間，就已經這麼多人來用餐
此用餐區還有門簾可拉起~ 可做為小包廂包場用~
【U & me找咖】提供包場：
小型包場(15人以內)可提供小包廂包場，多人整間包場服務也有喲
(詳細資訊可以來電或臉書私訊諮詢)
多人聚會可以先致電預約唷~
提供包場：小型包場(15人以內)可提供小包廂包場
多人整間包場服務也有喲!(詳細資訊可以來電或臉書私訊諮詢)
自取調料區
一處可愛的角落
U&me找咖|菜單MEUN
餐點選擇好豐富唷 ~
每樣都想吃啦~~ 問了人員比較推薦的
我們點了幾道店內招牌，真的都超好吃的 !
點餐單上寫上餐點編號，交給店員就可以囉
(不會寫，可以請店員協助幫忙 ~ )
[ 升級套餐方式 ]
A套餐 – 美式咖啡/紅茶/奶茶/冬瓜檸檬 (任選一) +$30
B套餐 – 廚房精選湯品 +$30
C套餐 – 生菜沙拉 +$30
D套餐 – 手作鮮奶酪 +$30
E套餐 – 飲品4選1 +主廚精選湯品+生菜沙拉+手作鮮奶酪 +$90
U&me找咖|今日餐點
今日到 【U & me找咖】點的餐點內容
脆糖肉鬆芋泥吐司 $150
允指燻雞翅 (微辣) $180
歐姆蛋炸蝦牡蠣雙拼(兩隻兩顆) $320
青醬海鮮總匯義大利麵 $280
加價套餐 -主廚精選湯品+生菜沙拉+手作鮮奶酪
單點兩杯飲品 : 冬瓜檸檬 $70、找咖奶茶 $70
若點A或E套餐，飲品是無法補差價更換唷
餐點|脆糖肉鬆芋泥吐司
【U & me找咖】必點招牌 – 脆糖肉鬆芋泥吐司
以奶香濃吐司加糖烤製成脆糖吐司
內限搭配店家特選芋頭清蒸所製成的芋泥~
口感綿滑微甜滋味，再加上萬年經典肉鬆
甜鹹滋味併出驚艷的好滋味 !
原本覺得看起來普通，但是吃一口後
我跟我媽眼睛睜大很驚訝怎麼可以這麼好吃 !! 真的不誇張!!
好吃到會讓我們下次專程為了這道餐點常來品嘗 ~
大家來【U & me找咖】一定一定要品嘗一下讓人沉淪的脆糖肉鬆芋泥吐司!
餐點|歐姆蛋炸蝦牡蠣雙拼
【U & me找咖】這道歐姆蛋炸蝦牡蠣雙拼，看起來也太有誠意啦~
2隻大炸蝦、兩顆大牡蠣~ 炸得金黃酥脆
一口咬下酥、脆、鮮 !!
大炸蝦吃起來好扎實~ 【U & me找咖】用料好實在~
【U & me找咖】歐姆蛋炸蝦牡蠣雙拼，
濃郁的咖哩加上金黃滑嫩的旋轉裙擺蛋
每一口咖哩與滑蛋完美融合白米飯中
這一道料理不只是視覺享受 ! 更是咖哩愛好者的滿足饗宴~
餐點|青醬海鮮總匯義大利麵
【U & me找咖】青醬海鮮總匯義大利麵
一般外面都是使用氣味強烈的甜羅勒製作青醬
【U & me找咖】的青醬調配是店家一葉一葉親自手摘每一片九層塔
再搭配文火翻炒過的堅果及黃金比例調味加上鮮奶油
讓其青醬風味更添加香氣與減少苦澀感
加了鮮奶油的青醬海鮮總匯義大利麵，氣味更加濃郁鮮明
非常的好吃 ! 且其堅果香氣口齒留香 ~
套餐|生菜沙拉/主廚湯品/甜品
升級套餐內容 : 生菜沙拉 $30
很大一份量，多種蔬菜搭配 ~
搭配甜甜的千島醬，更是開胃清爽 ~
升級套餐內容 : 玉米濃湯 $30
濃郁湯頭，非常的好喝 !
玉米粒也很多 ~ 會讓人想再點一份 !
升級套餐內容 : 手作鮮奶酪 $30
飯後甜點 – 香甜濃郁的芒果醬搭配香醇的奶酪
Q滑口感很好吃呢 ! 感覺小朋友也會很愛唷 ~
導引 : 套餐|允指燻雞翅 (微辣)
【U & me找咖】允指燻雞翅 (微辣)
不要小看這道炸雞翅 !
外酥內質細膩多汁，搭配店家獨家秘方醃製入味
微辣滋味，越吃越涮嘴 ~~ 真的會吃到允指 (笑)
消暑飲品|冬瓜檸檬&找咖奶茶
單點飲品 : 冬瓜檸檬 $70 / 找咖奶茶 $70
冰涼滋味，都很好喝 !
我跟我媽一致更推 『冬瓜檸檬』 在炎熱天氣裡更消暑 ~~
U&me找咖|用餐心得
能感受到【U & me找咖】對於每道餐點都很用心製作，都好好吃~~
好吃到會再想外帶一份給家人吃那種唷 !!
這天另外外帶了一份 招牌*脆糖肉鬆芋泥吐司
回家給爸爸與妹妹吃~ 結果妹妹還說怎麼不再多帶來回幾份
說超好吃呢 (哈哈 跟我一樣貪嘴)
【U & me找咖】 餐點選項超多，下次我還要再來解鎖其他道餐點 !!
而且店家很佛心，只要低消滿80元，且不限定飲料或餐點都OK
就可以不限時用餐~ 和閨蜜聊到天荒地老 ! 哈哈
這天用餐時還看到一桌老人家，大家揪在這裡聊天
我覺得很棒耶 ~ 點杯茶飲、小點，還能吹冷氣閒話家常，多麼悠哉呀 !
而且這裡交通方便位於捷運站出口步行2分鐘就到了，揪朋友更是方便 ~
巷弄美食早午餐【U&me找咖】分享給大家 ! 趕快來朝聖美食GO !
U&me找咖|店家位置
電話：（02）2356-8633
營業時間： 一～五：10:00～21:00 ；六、日：09:00～21:00
地點：臺北市中正區羅斯福路二段66巷8號
捷運 : 位於捷運古亭站7號出口，走路2分鐘就到囉
距離捷運中正紀念堂站，也很近~
文章目錄
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