【宜蘭】 八方悅 羅東店｜平價新鮮 活跳跳大蝦海鮮火鍋，只要270元起就能享受自助吧吃到飽，有抹茶霜淇淋、

這趟來宜蘭遇到天氣不好，不知道要去哪裡，那就吃鍋吧！找一家在地人推薦平價火鍋，雖然是連鎖店但CP值真的很高，最低只要270元起，就有自助吧吃到飽。有我超愛的抹茶霜淇淋，還有滷肉飯、爆米花、咖啡、飲料等…。而且海鮮真的好新鮮，菜盤上的活蝦，上桌還會跳舞，其中隱藏版麻辣牛奶鍋底必點，真的很香醇濃郁帶點辣。

八方悅 羅東店｜交通位置

位在羅東高工附近，距離梅花湖、羅東運東公園都不遠。

樓上是燒肉眾精緻炭火燒肉吃到飽，老闆是同一人

樓上吃燒烤，樓下吃火鍋這樣，共用停車場，其實這樣也挺方便的。

就連 小蘋果民宿 也是這個老闆經營的。

燒肉眾精緻炭火燒肉吃到飽 文章可以參考這一篇

趁著與友人來宜蘭玩，來到這間燒肉眾精緻炭火燒肉吃到飽，主打各種多款肉質吃到飽，完全是肉控的首選，價位有$599、$799、$999三種選擇，個人覺得$799最剛好，重點是當日壽星還送龍蝦，當月壽星四人同行還有6折優惠，成了不少人慶生的選擇之一

每一種價位都有附上主食、小菜、蔬菜、甜點、飲料自助吧吃到飽，現場也飲料冰淇淋無限暢飲，$799價位多達34道菜色，加$50還能吃到見島美和牛、極上霜降牛等肉品，很適合三五好友相約聚餐唷….（繼續閱讀）

營業時間

平日11:00–14:00｜17:00–21:00

假日11:00–21:00

不提供刷卡服務，有提供WIFI

店內空間很寬敞，

而且看得出來都是在地客群居多。

採光也挺好的。

店內使用的是美國安格斯牛肉

兒童身高110公分以下共鍋＋30元、滿110～150公分共鍋+100元，大人共鍋+200元，可以抵用單點，用餐時間一個半小時，僅收現金，不收服務費。

平日中午好多學生、年輕人來用餐

可能剛好暑假期間，加上這家火鍋CP值真的也比較高。

光是自助吧吃到飽的部分我就覺得很加分。

而且不另外加收一成服務費喔，有沒有超級佛。

這家有我最愛的抹茶霜淇淋機（尖叫）

還有還有，提供無糖日式煎茶！

這也是我的喜好之一，還是無糖茶最解膩啊。

店內沒有收取一成服務費，真的很貼心

主食的部分請自取，飯、烏龍麵、冬粉、滷肉等無限供應。

我很推薦滷肉飯喔，很香。

沾醬區

其實我都沒用到，因為火鍋本身挺夠味的。

咖啡控的話，這裡選擇也夠多。

還沒開鍋就先來一支抹茶霜淇淋，爽啦！

很爽口欸，雖然沒很茶但也不會太甜。

喜歡冰淇淋的，這裡也有

是說薄荷巧克力也是我的愛。

爆米花好有趣

小朋友應該超愛。

八方悅 羅東店｜MENU

最便宜只要270元，就可以吃到上選雞腿肉片鍋，其他如豬肉、羊肉鍋也只要280元，想吃好一點也有上千元的選擇，就是平價到奢華都可以，各種價位需求都能滿足，每一鍋都會送一盤綜合蔬菜盤。

點餐方式是先選湯底再選鍋物，原味蔬菜/海鮮昆布湯底 免費，活力黃金蜆鍋需要加價20元，不過如果搭配海鮮鍋的話免費，還有菜單沒有的 隱藏版湯底可以點喔。

綜合蔬菜盤上面還有一隻活跳跳的蝦子

為了怕活蝦太跳躍，還用竹籤控制住，不過上桌還是挺活躍的。

湯底部分我們各自選擇了

活力金蜆湯底、麻辣湯底、酸甜蕃茄湯底，還有隱藏版麻辣牛奶湯底。

活力金蜆湯底真的有鮮甜海味，麻辣鍋的鴨血跟豆腐感覺划算

酸甜蕃茄湯底好特別，多了酸甜滋味，但最厲害的還是麻辣牛奶啦，完勝。

大蝦雙人豪華套餐｜ NT.1215元

我覺得點這個最划算，超大一份海鮮船，還可以任選兩盤肉。

尤其是鮮蝦也是活跳跳，還必須用竹籤串起來以免太跳抓不住。

還有鮮蚵、蛤蠣、鮮蝦、鯛魚、透抽、扇貝、鮑魚、魚蝦漿等…太划算了啊啊啊。

就是這麼豪氣

上桌時，蝦子還在跳大腿舞呢。

海鮮真的沒話說，超新鮮。

肥美東石鮮蚵跟鯛魚那飽滿鮮甜的肉質以及活跳跳大蝦，愛了愛了。

看看這透明的色澤就知道有多新鮮了

食材用的好，給的份量也大器，難怪在地人這麼愛來。

霜降牛肉｜ 特級梅花豬

肉的份量給的也很大器，厚實大片以外還疊高高。

我們選了霜降牛肉跟特級梅花豬這兩個肉盤，以套餐來說這份量很有誠意。

原本是搭配肩脥牛，升級肉品變成Prime等級霜降牛

油脂豐富還很細緻，雖薄但很大片，輕輕涮兩下就能吃了。



特級梅花豬厚度比較有，柔軟好吃。

特級雞柳 ｜NT.180元

真的很推薦單點這個特級雞柳欸，不知道是怎麼弄的

怎麼可以這麼滑嫩好吃，就算煮熟也一樣很嫩口，超驚艷。

鍋裡面開了一朵華麗海陸花，整鍋滿滿的料超奢華的啦！

吃過Prime等級霜降牛有點回不去了，油脂豐富又細緻，好好吃，海鮮超多真的吃超爽的啦！兩個人吃真的很夠，而且超滿足，這家cp值真的好高，必須給推。

八方悅羅東店

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷61-1號

電話：039-611978

時間：11:00–14:00｜17:00–21:00

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