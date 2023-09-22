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台南小吃【阿堂鹹粥】超夯台南必吃鹹粥.滿滿魚肉粥入味.配上蝦仁飯好飽足│台南早餐│小西門│中西區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

2023-09-22 15:57:55 Fresa芙芮莎 人氣：108
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：466篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿堂鹹粥
phone06-2132-572
place台南市中西區西門路一段728號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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台南小吃【阿堂鹹粥】超夯台南必吃鹹粥.滿滿魚肉粥入味.配上蝦仁飯好飽足│台南早餐│小西門│中西區美食

台南鹹粥推薦，阿堂鹹粥
鹹粥品項多樣化，綜合鹹粥好推薦.
開放式座位用餐區很乾淨舒服.
周邊停車也挺方便，一早吃到中午.
搭配蝦仁飯也很有飽足感！

台南小西門超人氣小吃「阿堂鹹粥」超夯台南必吃鹹粥.滿滿魚肉粥入味.配上蝦仁飯好飽足

綜合鹹粥

綜合鹹粥一大碗的，魚肉蚵仔配料豐富.
土魠魚肉大塊有嫩香，搭配湯頭好入味.
裡頭米粒有Ｑ度吸收魚肉精華香氣太好吃.
飽滿蚵仔咬下還會噴汁，吃得到新鮮美味.
加上蒜酥和蔥末讓湯頭更醇厚鮮甜好好喝.
整碗鹹粥調味不會太重口，鹹香濃郁暖胃.
難怪，每次經過門口都是長長排隊人潮.

隨意一撈，都是滿滿魚肉蚵仔和鹹粥！
每一口都能吃到好料，吃完真的會飽.

蝦仁飯

放上一塊醃製黃瓜，再配上爽口米飯.
蝦仁飯吃起來軟Ｑ米飯帶有鹹甘醬香.
充分拌勻，米飯每口都很有味道.
早上吃碗蝦仁飯也很適合的清爽.
蝦仁飯也是台南必吃特色餐點呢！

位在台南市區鄰近保安路國華街美食商圈.
就在西門圓環旁邊，新光三越新天地也不遠.
吃飽飯後，慢慢散步到商圈消化一下也不錯.
雖說阿堂鹹粥一直漲價，好吃程度依舊不減.

【阿堂鹹粥】
時間：05：00～12：30
公休：星期二
電話：（06）213-2572
地址：台南市中西區西門路一段728號
（１６ＭＡＲ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

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台南小吃「阿堂鹹粥」有停車場嗎？

沒有，附近有收費停車場，或是路邊車位.

台南美食「阿堂鹹粥」招牌菜色？

土魠鹹粥、虱目鹹粥、綜合鹹粥、魚肚鹹粥.

台南美食「阿堂鹹粥」周邊景點？

新光三越新天地、藍晒圖文創園區、臺南市美術館2館、蝸牛巷、台南林百貨、南埕衖事.
評分者：Fresa
評論分數
4.7

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