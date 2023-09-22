台南小吃【阿堂鹹粥】超夯台南必吃鹹粥.滿滿魚肉粥入味.配上蝦仁飯好飽足│台南早餐│小西門│中西區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

台南鹹粥推薦，阿堂鹹粥～

鹹粥品項多樣化，綜合鹹粥好推薦.

開放式座位用餐區很乾淨舒服.

周邊停車也挺方便，一早吃到中午.

搭配蝦仁飯也很有飽足感！

台南小西門超人氣小吃「阿堂鹹粥」超夯台南必吃鹹粥.滿滿魚肉粥入味.配上蝦仁飯好飽足

綜合鹹粥

綜合鹹粥一大碗的，魚肉蚵仔配料豐富.

土魠魚肉大塊有嫩香，搭配湯頭好入味.

裡頭米粒有Ｑ度吸收魚肉精華香氣太好吃.

飽滿蚵仔咬下還會噴汁，吃得到新鮮美味.

加上蒜酥和蔥末讓湯頭更醇厚鮮甜好好喝.

整碗鹹粥調味不會太重口，鹹香濃郁暖胃.

難怪，每次經過門口都是長長排隊人潮.

隨意一撈，都是滿滿魚肉蚵仔和鹹粥！

每一口都能吃到好料，吃完真的會飽.

蝦仁飯

放上一塊醃製黃瓜，再配上爽口米飯.

蝦仁飯吃起來軟Ｑ米飯帶有鹹甘醬香.

充分拌勻，米飯每口都很有味道.

早上吃碗蝦仁飯也很適合的清爽.

蝦仁飯也是台南必吃特色餐點呢！

位在台南市區鄰近保安路、國華街美食商圈.

就在西門圓環旁邊，新光三越新天地也不遠.

吃飽飯後，慢慢散步到商圈消化一下也不錯.

雖說阿堂鹹粥一直漲價，好吃程度依舊不減.

【阿堂鹹粥】

時間：05：00～12：30

公休：星期二

電話：（06）213-2572

地址：台南市中西區西門路一段728號

（１６ＭＡＲ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

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台南小吃「阿堂鹹粥」有停車場嗎？ 沒有，附近有收費停車場，或是路邊車位. 台南美食「阿堂鹹粥」招牌菜色？ 土魠鹹粥、虱目鹹粥、綜合鹹粥、魚肚鹹粥. 台南美食「阿堂鹹粥」周邊景點？ 新光三越新天地、藍晒圖文創園區、臺南市美術館2館、蝸牛巷、台南林百貨、南埕衖事.