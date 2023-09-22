台南小吃【阿好姨香酥臭豆腐】仁德鍾厝夜市排隊人氣攤！現炸酥脆夾入泡菜酸香味│仁德夜市│仁德美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

台南仁德鍾厝夜市超夯排隊臭豆腐攤！

就在夜市入口處，開攤就會看到排隊畫面.

阿好姨香酥臭豆腐，現場人員親切快速點餐.

整鍋現炸臭豆腐，還是應付不了一直湧入客人.

現炸臭豆腐路過就有香氣，中間挖開放入餡料.

我愛酸香脆口的自醃泡菜，加辣更香更好吃！

台南小吃宵夜美食「阿好姨香酥臭豆腐」仁德鍾厝夜市排隊人氣攤！現炸酥脆夾入泡菜酸香味

阿好姨香酥臭豆腐│攤位外觀

阿好姨香酥臭豆腐，鍾厝夜市在夜市入口處.

擺攤就在遠傳電信旁邊，每次路過都是排隊人潮.

是鍾厝夜市超級夯的攤位！

而且現在還有自家店面，就在中清路上！

店址同樣在鍾厝夜市內，星期二想吃就要來夜市.

整鍋臭豆腐都是整塊下去炸，保留湯汁！

阿好姨香酥臭豆腐│菜單品項

專賣臭豆腐，有大份七塊和小份五塊可以選擇！

臭豆腐（大份）

將整塊臭豆腐放入油鍋現炸.

炸得外脆香內軟綿，咬下保留豆腐湯汁.

熱熱起鍋超級燙口.

需要小心咬下還會噴汁哦～超香不臭！

超級大塊的臭豆腐，需要吃個二三口！

淋醬鹹香甘口和臭豆腐好對味.

裡頭保有溫和醇厚的豆腐香氣.

夾入店家自製泡菜的爽脆酸香也太好吃！

可以加辣讓整體層次更是加分.

本來只有夜市星期二才能吃到.

現在有了自家店面，隨時想吃都有哦.

只要星期二路過夜市就會停下排隊買.

雖說排隊人潮一直都有，出餐也滿快.

看著一鍋一鍋臭豆腐起鍋裝盒也口水直流.

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