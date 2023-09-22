台南小吃【阿好姨香酥臭豆腐】仁德鍾厝夜市排隊人氣攤！現炸酥脆夾入泡菜酸香味│仁德夜市│仁德美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：美食-食記心得
台南小吃【阿好姨香酥臭豆腐】仁德鍾厝夜市排隊人氣攤！現炸酥脆夾入泡菜酸香味│仁德夜市│仁德美食
台南仁德鍾厝夜市超夯排隊臭豆腐攤！
就在夜市入口處，開攤就會看到排隊畫面.
阿好姨香酥臭豆腐，現場人員親切快速點餐.
整鍋現炸臭豆腐，還是應付不了一直湧入客人.
現炸臭豆腐路過就有香氣，中間挖開放入餡料.
我愛酸香脆口的自醃泡菜，加辣更香更好吃！
台南小吃宵夜美食「阿好姨香酥臭豆腐」仁德鍾厝夜市排隊人氣攤！現炸酥脆夾入泡菜酸香味
阿好姨香酥臭豆腐│攤位外觀
阿好姨香酥臭豆腐，鍾厝夜市在夜市入口處.
擺攤就在遠傳電信旁邊，每次路過都是排隊人潮.
是鍾厝夜市超級夯的攤位！
而且現在還有自家店面，就在中清路上！
店址同樣在鍾厝夜市內，星期二想吃就要來夜市.
整鍋臭豆腐都是整塊下去炸，保留湯汁！
阿好姨香酥臭豆腐│菜單品項
專賣臭豆腐，有大份七塊和小份五塊可以選擇！
臭豆腐（大份）
將整塊臭豆腐放入油鍋現炸.
炸得外脆香內軟綿，咬下保留豆腐湯汁.
熱熱起鍋超級燙口.
需要小心咬下還會噴汁哦～超香不臭！
超級大塊的臭豆腐，需要吃個二三口！
淋醬鹹香甘口和臭豆腐好對味.
裡頭保有溫和醇厚的豆腐香氣.
夾入店家自製泡菜的爽脆酸香也太好吃！
可以加辣讓整體層次更是加分.
本來只有夜市星期二才能吃到.
現在有了自家店面，隨時想吃都有哦.
只要星期二路過夜市就會停下排隊買.
雖說排隊人潮一直都有，出餐也滿快.
看著一鍋一鍋臭豆腐起鍋裝盒也口水直流.
【阿好姨臭豆腐】
時間：14：30～21：00
（17：00～22：00星期二鍾厝夜市）
公休：星期二
電話：（06）270-5515
粉絲團：夜好姨臭豆腐
地址：台南市仁德區中清路36號
（１６ＭＡＲ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）
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