《鈞媽御食堂》寶寶副食品推薦，大骨湯熬煮、天然食材、通過HACCP、ISO、SGS檢驗，讓媽媽更放心
發表篇數：79篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 三峽區
身為一個上班族媽媽每天上下班都匆匆忙忙，
沒有太多的時間可以幫寶寶準備副食品的材料，
尤其在下班後更多時間想陪伴寶寶玩耍，
不想讓自己關在廚房太久，
所以我常常會幫寶貝找不同品牌的副食品。
這次剛好看到朋友的推薦 #鈞媽御食堂
知名度也還算蠻高的，
就來試試看~
會選擇鈞媽御食堂是因為我一直在尋找 #常溫粥
有時候帶寶寶一起出去聚餐、旅行，
冷凍的就真的不太方便，
而且鈞媽的產品也有通過HACCP、ISO、SGS檢驗，
全部產品都是使用大骨熬煮的湯下去製作，
食材也非常天然，
完全不加任何防腐劑、添加物、人工色素。
因為叡叡已經9個月塊10個月了，
我就選擇了中寶寶與大寶寶粥，
中寶寶粥有3種口味，
芹香鮮貝粥、紫玉雞肉粥、地瓜豬肉粥。
大寶寶也是3種口味，
南瓜粥、山藥粥、雞茸粥。
每盒都是3入，
每包都固定是150g。
加熱方式有三種，
可以使用整包放入熱水「隔水加熱」的方式，
也可以使用電鍋加熱，
或是撕開來倒入碗中用微波加熱，
不管哪種都非常方便。
我是使用電鍋的方式，
蒸完之後冷卻一下下就可以倒出來享用囉~
倒入樂扣樂扣玻璃碗中剛剛好一碗，
非常好控制寶寶一餐要用的量。
不得不說真的超香，
寶寶粥都還沒放涼，
寶寶就哭急想要吃了。
當然媽媽也要自己親自嘗試才可以，
鈞媽家的寶寶粥吃起來偏稠，
不過這樣也比較不會一直掉，
沒有特別加入什麼調味料，
吃起來真的就是食物原始的鮮甜味，
真的完全深得媽媽的喜歡。
推薦給還在幫寶寶找寶寶粥的爸爸媽媽們唷~
🏠鈞媽御食堂
店家FB：搜尋『鈞媽御食堂』
店家IG： @chinbp.dreammother
店家網站：https://lihi3.cc/xlFzv