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《鈞媽御食堂》寶寶副食品推薦，大骨湯熬煮、天然食材、通過HACCP、ISO、SGS檢驗，讓媽媽更放心

2023-09-22 16:10:05 吃貨文文 IG:wennywang51 人氣：105
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窩客好文

吃貨文文 IG:wennywang51

發表篇數：79篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：鈞媽御食堂
phone-02-2673-6260
place新北市三峽區國際一街21-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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身為一個上班族媽媽每天上下班都匆匆忙忙，
沒有太多的時間可以幫寶寶準備副食品的材料，
尤其在下班後更多時間想陪伴寶寶玩耍，
不想讓自己關在廚房太久，
所以我常常會幫寶貝找不同品牌的副食品。





這次剛好看到朋友的推薦 #鈞媽御食堂
知名度也還算蠻高的，
就來試試看~



會選擇鈞媽御食堂是因為我一直在尋找 #常溫粥
有時候帶寶寶一起出去聚餐、旅行，
冷凍的就真的不太方便，
而且鈞媽的產品也有通過HACCP、ISO、SGS檢驗，
全部產品都是使用大骨熬煮的湯下去製作，
食材也非常天然，
完全不加任何防腐劑、添加物、人工色素。

因為叡叡已經9個月塊10個月了，
我就選擇了中寶寶與大寶寶粥，
中寶寶粥有3種口味，
芹香鮮貝粥、紫玉雞肉粥、地瓜豬肉粥。
大寶寶也是3種口味，
南瓜粥、山藥粥、雞茸粥。
 


 


每盒都是3入，
每包都固定是150g。



加熱方式有三種，
可以使用整包放入熱水「隔水加熱」的方式，
也可以使用電鍋加熱，
或是撕開來倒入碗中用微波加熱，
不管哪種都非常方便。



我是使用電鍋的方式，
蒸完之後冷卻一下下就可以倒出來享用囉~
 


 

倒入樂扣樂扣玻璃碗中剛剛好一碗，
非常好控制寶寶一餐要用的量。

不得不說真的超香，
寶寶粥都還沒放涼，
寶寶就哭急想要吃了。
 


 


當然媽媽也要自己親自嘗試才可以，
鈞媽家的寶寶粥吃起來偏稠，
不過這樣也比較不會一直掉，
沒有特別加入什麼調味料，
吃起來真的就是食物原始的鮮甜味，
真的完全深得媽媽的喜歡。
推薦給還在幫寶寶找寶寶粥的爸爸媽媽們唷~



🏠鈞媽御食堂
店家FB：搜尋『鈞媽御食堂
店家IG： @chinbp.dreammother
店家網站：https://lihi3.cc/xlFzv

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    吃貨文文 IG:wennywang51

    發表篇數：79篇

    Taipei/Taiwan 🍲 一個下班後和假日只喜歡尋找美食來享受人生的上班族， 主要經營在IG:@wennywang51，歡迎追蹤私訊我喔~
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