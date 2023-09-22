《鈞媽御食堂》寶寶副食品推薦，大骨湯熬煮、天然食材、通過HACCP、ISO、SGS檢驗，讓媽媽更放心





身為一個上班族媽媽每天上下班都匆匆忙忙，

沒有太多的時間可以幫寶寶準備副食品的材料，

尤其在下班後更多時間想陪伴寶寶玩耍，

不想讓自己關在廚房太久，

所以我常常會幫寶貝找不同品牌的副食品。











這次剛好看到朋友的推薦 #鈞媽御食堂

知名度也還算蠻高的，

就來試試看~







會選擇鈞媽御食堂是因為我一直在尋找 #常溫粥

有時候帶寶寶一起出去聚餐、旅行，

冷凍的就真的不太方便，

而且鈞媽的產品也有通過HACCP、ISO、SGS檢驗，

全部產品都是使用大骨熬煮的湯下去製作，

食材也非常天然，

完全不加任何防腐劑、添加物、人工色素。



因為叡叡已經9個月塊10個月了，

我就選擇了中寶寶與大寶寶粥，

中寶寶粥有3種口味，

芹香鮮貝粥、紫玉雞肉粥、地瓜豬肉粥。

大寶寶也是3種口味，

南瓜粥、山藥粥、雞茸粥。









每盒都是3入，

每包都固定是150g。







加熱方式有三種，

可以使用整包放入熱水「隔水加熱」的方式，

也可以使用電鍋加熱，

或是撕開來倒入碗中用微波加熱，

不管哪種都非常方便。







我是使用電鍋的方式，

蒸完之後冷卻一下下就可以倒出來享用囉~







倒入樂扣樂扣玻璃碗中剛剛好一碗，

非常好控制寶寶一餐要用的量。

不得不說真的超香，

寶寶粥都還沒放涼，

寶寶就哭急想要吃了。









當然媽媽也要自己親自嘗試才可以，

鈞媽家的寶寶粥吃起來偏稠，

不過這樣也比較不會一直掉，

沒有特別加入什麼調味料，

吃起來真的就是食物原始的鮮甜味，

真的完全深得媽媽的喜歡。

推薦給還在幫寶寶找寶寶粥的爸爸媽媽們唷~







🏠鈞媽御食堂

店家FB：搜尋『鈞媽御食堂』

店家IG： @chinbp.dreammother

店家網站：https://lihi3.cc/xlFzv