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> 圖文創作 > 桃園蛋糕麵包推薦｜深耕桃園在地老店『百年神仙』～推出多款中秋禮盒，預購享有8折起優惠，手刀訂購起來！

桃園蛋糕麵包推薦｜深耕桃園在地老店『百年神仙』～推出多款中秋禮盒，預購享有8折起優惠，手刀訂購起來！

2023-09-22 16:15:07 麥的小窩 人氣：104
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：710篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：百年神仙蛋糕
place桃園市中壢區新生120號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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百年神仙蛋糕是桃園老字號的麵包店，只要提到它應該很多桃園人都知道

舉凡蛋糕、麵包都非常有高人氣

記得以前台北同事來到工廠說要買百年神仙蛋糕慶生，才知道原來也有外地人慕名前來品嚐

而它也是我早餐來源之一，經常下了班就繞過來買來當隔天的早餐

像是三明治、維也納及台式麵包都是我愛買的

而有一陣子也很常買三明治回家孝敬爸媽，他們都很愛吃

除了麵包跟蛋糕外，近期得知也有中秋禮盒

月餅的內餡都是自己製作的，不是買外面現成的，所以吃起來的風味很不一樣

目前採預訂制，可至店面預購，還享有8折起的優惠

 

【目錄索引】

‧百年神仙-探月流芯禮盒

‧百年神仙-百年秋賞禮盒

‧百年神仙-鳳梨酥

‧百年神仙-鳳凰酥

‧百年神仙-環境介紹

‧百年神仙-店家資訊

 

百年神仙在桃園地區擁有多家分店，很多分店小麥都有買過

最常買的就是離家最近的百年神仙振興店

 

百年神仙振興店鄰近平鎮區公所、平鎮國中、平鎮高中

位在三角窗的位置

 

店面兩面採透明玻璃設計

從外面就可以看到層架上擺滿了各式各樣的麵包、吐司、點心等等

 

【百年神仙-探月流芯禮盒】

▲探月流芯禮盒 預購價660元

 

這一款探月流芯禮盒是百年神仙爆款新上市的品項

一盒可以吃到四種口味的

 

想吃點不一樣的月餅可以試試百年神仙推出的「流芯月餅」

五顏六色的色澤就非常吸睛，上面還有精緻的花紋，非常賞心悅目

給人的第一印象就非常好

 

▲暗黑胡麻流芯

 

暗黑胡麻流芯一口咬下超級濃郁的芝麻香

裡面一樣包入Q軟的麻糬，麻糬裡面還吃的到蛋黃的香氣

從外面到裡面散發著堅果濃厚的香氣及蛋黃的香氣

 

▲茜紅牛奶起司流芯

 

茜紅牛奶起司流芯顏色很喜氣且上面的花紋也很精緻很美

 

牛奶起司控吃起來！很少吃到月餅是牛奶起司風味的

而且還有討喜的紅色色澤

吃起來有著香濃的奶香味，吃完後齒頰留香

中間有Q軟的麻糬及鹹香綿密的蛋黃，呈現出多層次的口感

 

▲御品抹茶流芯

 

甜點、飲品比較常見到抹茶系列

但月餅倒是比較少見，喜歡抹茶的一定要嚐嚐

御品抹茶流芯吃在嘴裡散發著滿滿獨特的抹茶香氣，吃起來有著濃厚的抹茶滋味，甘醇不澀口

內餡還有細緻的豆沙、麻糬、蛋黃，口感相當豐富

 

▲皇太后芋頭流芯

 

芋頭香氣十足，搭配著金黃色的外皮

很難讓人想到裡面是香濃的芋頭餡吧

濕潤的鹹蛋黃內餡，帶有鹹香風味

讓月餅吃起來更不容易覺得甜膩

而且小小一顆可是真材實料，內餡飽滿圓潤

 

【百年神仙-百年秋賞禮盒】

▲百年秋賞禮盒 預購價700元

百年秋賞禮盒有招牌凸×3+素綠豆×3+蛋黃酥×4

是一款經典不敗的禮盒組合，有著古早味的滋味深獲許多年齡層的喜愛

 

百年神仙中秋禮盒的包裝非常精緻、美觀

送禮體面大方

 

▲招牌凸

 

招牌凸內餡有魯肉、肉鬆、豆沙、麻糬，而且真材實料

可以看到內餡非常飽滿，一口咬下先嚐到魯肉的香氣接著是肉鬆的嚼感

接著再感受到豆沙跟麻糬的滋味

有種古早味又豐富的口感

這一款特別適合長輩及喜歡古早味月餅的族群

 

▲素綠豆

 

單單純純綠豆沙內餡的綠豆椪是許多人喜愛的口味之一

一切開有讓我震驚

這綠豆沙內餡也太給好給滿了吧

餅皮只有非常薄的一層，但有著層層堆疊香酥口感

綠豆椪內餡非常飽滿，酥鬆帶點細綿的口感，散發著淡淡的香氣，而且不會太甜

 

▲蛋黃酥

 

吃蛋黃酥最怕吃到裡面的蛋黃有腥味

百年神仙蛋黃酥的蛋黃是使用多種蛋黃製成的完美比例，不僅口感好且無腥味

蛋黃內餡給的超多，且烏豆沙內餡綿密不甜膩

香酥、層層堆疊的外皮加上綿密的烏豆沙內餡、蛋黃，小小一顆卻有著多層次的風味

喜歡蛋黃酥的必嚐！

 

【百年神仙-鳳梨酥】

▲鳳梨酥

 

百年神仙的鳳梨酥內餡是使用土鳳梨

比起一般的內餡，小麥覺得土鳳梨的內餡更能吃出新鮮鳳梨的滋味

可以看到還保留著鳳梨的纖維，口感帶有酸V啊酸V的滋味

酸酸甜甜搭配著餅皮的奶香，味蕾非常豐富

 

【百年神仙-鳳凰酥】

▲鳳凰酥

 

就是鳳梨酥加上蛋黃的意思

比起一般鳳梨酥，多了蛋黃讓口感更豐富更有層次感

這就看個人口味喜歡單純的鳳梨酥或是有變化的鳳凰酥

加上蛋黃的鳳凰酥，多了鹹香的蛋黃吃起來有著更豐富的味蕾

小麥個人很喜歡

但身邊也有人只愛單純的鳳梨酥，就看個人口味喜好哪一種口味

來到百年神仙有眾多種類可以挑選，一家老小皆適合

 

吃完月餅喝口茶，非常搭

而且有種滿滿的幸福感

以前總覺得來杯茶搭配很適合，沒想到看到百年神仙的DM後才警覺

是更適合在吃完月餅「後」後飲用

這樣才能讓茶品更提升月餅的味道也同時兼具解膩

 

【百年神仙-環境介紹】

每次來到百年神仙，人潮總是不少

不管是買麵包、點心、蛋糕，應有盡有

 

百年神仙的麵包種類非常多樣，選擇性非常多

除了麵包還有許多點心、餅類，可說是一年365天都能吃的到

不管是當作早餐、點心、下午茶都適合

 

甚至連手工曲奇餅乾也有

 

需要慶生蛋糕、聚會蛋糕，百年神仙也有許多造型、口味的蛋糕可以訂購

 

百年神仙推出眾多口味的月餅禮盒，且所有餡料都是純手工熬製，而非工廠加工的

種類、口味非常多樣化，適合各年齡層及各族群，可說是老少咸宜

是中秋送禮、自用的好選擇！

 

【百年神仙-店家資訊】

店名：百年神仙

總店：桃園市中壢區新生路120號 03-425-2141

振興店：桃園市平鎮區振興路20號 03-459-8546

中正店：桃園市中壢區中正路340號 03-494-0008

文化店：桃園市平鎮區文化街21號 03-494-0196

忠孝店：桃園市蘆竹區忠孝西路32號1樓 03-352-2260

官網：https://www.100cake.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057567664319&locale=zh_TW

 

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