台南小吃【郭記塔香炸蛋蔥油餅】六甲市場銅板點心.韓式泡菜／起司牽絲超涮嘴鹹香│台式披薩超獨特│六甲美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：美食-食記心得
台南小吃【郭記塔香炸蛋蔥油餅】六甲市場銅板點心.韓式泡菜／起司牽絲超涮嘴鹹香│台式披薩超獨特│六甲美食
郭記塔香炸蛋蔥油餅是用貨車街邊販售.
下午一點半開賣，可電話預訂不用等餐.
招牌塔香炸蛋蔥油餅，推薦韓式泡菜口味.
特別的是加入二種蔬菜，小白菜和九層塔.
還有獨特台式披薩口味，起司火腿小白菜～
下午時分來份炸蛋蔥油餅，酥香滿料好好吃！
台南六甲小吃美食「郭記塔香炸蛋蔥油餅」六甲市場銅板點心.韓式泡菜／起司牽絲超涮嘴鹹香
郭記塔香炸蛋蔥油餅│攤車位置
郭記塔香炸蛋蔥油餅就在六甲市場旁邊.
京城銀行對面，是輛貨車街邊販售.
直接和店家點餐付款，就能旁邊等取餐.
從下圖就能看到對面就是京城銀行.
下午西曬，到騎樓下等餐比較不熱.
等餐時候，可以看到一片片現做蔥油餅.
在鐵板內慢慢半煎炸到金黃微酥再翻面.
餅皮上還能隱約看到九層塔！
記得加辣更香更好吃.
郭記塔香炸蛋蔥油餅│菜單品項
招牌口味，小白菜和九層塔.
另有創新口味，韓式泡菜、起司、火腿口味.
還有超強組合推薦，台式披薩口味.
真是傳統蔥油餅結合異國食材的創意特色！
有多家媒體都有報導過！
現點現煎要等上幾分鐘.
拿到手上的蔥油餅好有份量.
塑膠提袋外頭有郭記塔香炸蛋蔥油餅的字樣！
我們第一次吃了泡菜口味，就愛到不行！
這次除了必點韓式泡菜口味.
再來，起司口味也好迷人.
裡面都有放入小白菜和九層塔.
韓式泡菜口味
夾入大量韓式泡菜.
還有小白菜和九層塔，滿滿蔬菜用料實在.
外層煎炙Ｑ軟有嚼勁的餅皮，不會太油膩.
清爽順口的韓式泡菜帶酸脆，很有湯汁呢.
咬下後，還能吃到雞蛋香，融合餅香味道.
搭配蔬菜吃起來很爽口，多了蔬菜滋味.
層次口感相當豐富.
起司口味
多了起司香氣，整個餅香更濃郁.
餅皮酥脆有嫩度，加上蔬菜的清脆香氣.
配上炸蛋的滑嫩蛋香.
整體起司蛋香超級對味.
從側邊看，整個炸蛋蔥油餅的配料給得大方.
之前吃過一次蔥油餅就愛上韓式泡菜口味.
它的炸蛋蔥油餅好大一份，還有二種蔬菜.
餅皮外脆香帶有一點Ｑ軟厚度，餅香濃郁.
這次二訪，特別點了起司口味，一樣好吃.
想要吃個更豐富口感，就來份台式披薩吧！
【郭記塔香炸蛋蔥油餅】
時間：13：30～18：30
公休：星期五
電話：0903-145-539
粉絲團：六甲郭記塔香炸蛋蔥油餅
地址：台南市六甲區中正路514號
（２５ＳＥＰ２２│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）
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台南小吃「郭記塔香炸蛋蔥油餅」營業時間和地點？
台南六甲蔥油餅「郭記塔香炸蛋蔥油餅」菜單品項？
另有創新口味，韓式泡菜、起司、火腿口味.
還有超強組合推薦，台式披薩口味.
真是傳統蔥油餅結合異國食材的創意特色！
台南六甲市場美食「郭記塔香炸蛋蔥油餅」好停車嗎？
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