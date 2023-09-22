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> 圖文創作 > 台中｜素食炸物－黑白臭豆腐＋炸物跟米糕麵線糊 素食專賣！

台中｜素食炸物－黑白臭豆腐＋炸物跟米糕麵線糊 素食專賣！

2023-09-22 16:20:03 papa 人氣：167
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窩客好文

papa

發表篇數：483篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：臭豆腐王子
place台中市西區日新街85號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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黑白臭豆腐　是臭豆腐王子的招牌菜，除了臭豆腐這裡賣的品項不少，根本就是素食鹽酥雞專賣店，座位區不多就攤位前幾張桌椅而已外帶比較方便！

臭豆腐王子

  • 地址: 台中市西區日新街85號 /營業時間: 12:30–22:00 / 電話: 04 2276 5757

臭豆腐王子在哪裡?

這家臭豆腐店蠻好找的(就在西屯一段與日新街交叉路口處) 招牌很大超大，但店面不大就位於轉角的是角間店，延伸空間善加利用，當天闆娘親切招呼著車子就放店旁白車後面沒問題。(闆娘人真好)

臭豆腐王子菜單

菜單上就寫著素食各種特色臭豆腐不少，炸臭豆腐/清蒸臭豆腐（無湯汁）/麻辣炒臭豆腐干/檸檬臭豆腐/加長版(加大厚片臭豆腐) /心型臭豆腐…非常專業啊!

當天我本來想點大份黑白臭豆腐＋麻辣臭豆腐＋檸檬臭豆腐，通通被大貓否決！餐點開始上桌後闆娘從櫃子端出一盤辣椒，喔耶！這裡的生辣椒不只有辣！還蠻辣的

黑白臭豆腐(炸) 8個＄120

搭配泡菜(標準)發現黑色臭豆腐比較高，白色的比較矮一點(炸過之後) 口感差不多唯一差別就是黑色臭豆腐氣孔也比較粗!臭豆腐臭度大概只有2分左右(滿分5分) 像梁婆婆的我給4分!!

白色臭豆腐 6顆$90 

白色臭豆腐是二姊點的，當天一起吃飯的貓二姊光看密密麻麻菜單之後竟然問有基本款的嗎?我想自己吃一份基本款就好!　大貓: 整排各種臭豆腐沒看到?　二姊 : 有啊!太多了，所以不知道基本款到底是哪個！（這麼說好像也對ＸD)

招牌麵線糊(大) $60

麵線糊好吃!酥酥不規則長條是素排骨酥(炸到酥脆豆皮) 與豆皮片 ，這碗大貓點的，PA就挖了幾口沒有勾芡太誇張，個人覺得加醋加辣椒後更好吃了

米糕 $60

這個很推，雪蓮子，素肉燥，還有類似火腿之類的覆蓋在底端這種作法類似銅仔米糕作法，糯米軟Q後來大貓直接挖走一半，表示這個跟粽子一樣好吃XD

 

淋上這個更迷人！

各種炸物們

大雞排＄60 (這個薄薄的) /蚵嗲2個 $50 /甜不辣 $60

老闆貼心切成一塊塊撒上胡椒鹽這樣而已!

蚵嗲 

吃不出所以然…就是炸物，要說他是素排我也信！

甜不辣　＄60

份量不少，建議趁熱吃，冷掉會變硬!!

 

當天中午太熱，加上這沒有冷氣，讓我看著食物都覺得好熱，難怪老闆娘開店時間是12:30！這家推薦給錯過飯點時間沒吃飯，或是想來點下午茶時段想吃點不一樣的，可以來這裡外帶。PA研究菜單研究很久，發現我們看著看板海報上的的白色小煎包其實是珍珠素圓，而臭豆腐漢堡是我想點看看的食物啊!，後來闆娘說這裡也有大腸包小腸素米腸　(啥咪我怎沒發現….菜單上有!)

 

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Papa 女王 其實是戲稱來著!說穿了底下的臣民就是3隻貓! 最囧的事情..貓一點也不像貓..把自己當主子來著... Papa女王 https://papacat.xyz/ 美食 旅遊 寵物 居家生活 PAPA女王粉絲團:https://www.facebook.com/PapaQueenCatManN e-mail:cucugipo@gmail.com

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