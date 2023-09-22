高雄午茶【飽養嚐關東煮】招牌現烤手工大黑輪片.鹹香脆嫩好好吃.麻辣關東煮辣香唰嘴│鼓山渡輪站│鼓山美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

高雄鼓山渡輪站每到假日湧入滿滿人潮.

位在附近飽養嚐關東煮，下午開始營業.

店家就在鼓山渡輪站公車站牌旁邊哦！

賣著原味和麻辣關東煮，想吃什麼都自己來.

還有人氣必點烤黑輪片，外脆內滑嫩好好吃.

高雄鼓山渡輪站下午茶銅板美食「飽養嚐關東煮」招牌現烤手工大黑輪片.鹹香脆嫩好好吃

飽養嚐關東煮│店面外觀

挺有趣味的白色大招牌，相當顯眼.

開放式的座位區，環境安靜不擁擠.

外頭就能看到人氣餐點就是烤大黑輪片.

每到假日經過這裡都是滿滿客人，一位難求.

趁著平日下午過來，客人較少，多了些悠閒.

店家旁邊就是鼓山渡輪站公車站牌.

站這就能看到鼓山渡輪站的大牌樓.

前往駁二藝術特區、鹽埕捷運站都很方便.

飽養嚐關東煮│室內環境

開放式座位環境，整理得還算乾淨.

大大特色就是這輛綠色大車子.

上頭擺放各樣關東煮食材，有二個口味.

原味和麻辣口味，都能自己夾，也能來個綜合.

價格都在旁邊清楚標示，直接詢問也會比較快.

我真的不太會吃辣，所以都喝原味湯頭.

小碗放在旁邊，可以免費續湯哦～

關東煮品項真的有夠多樣，有蔬菜丸類等～

麻辣關東煮是很多人喜愛的！

它的辣度算是中小辣，湯頭真的很香.

尾韻帶有微微麻勁，辣香氣十足.

怕辣的朋友，可以加點原味湯頭～

飽養嚐關東煮│菜單品項

價格都是銅板價，最便宜１０元起.

想吃哪個關東煮品項都隨意夾取.

當然招牌現烤手工大黑輪片，可別錯過！

建議買個三份比較優惠哦.

桌上有辣椒醬、醬油膏、番茄醬.

現烤手工大黑輪片

大黑輪片都是現點現烤，等了幾分鐘才上桌.

我們指點一份，上桌已經切好幾塊，方便吃.

黑輪片有撒上胡椒粉，鹹香滋味很涮嘴.

趁熱吃最美味了，外脆內嫩，不會乾口.

沾上番茄醬的酸香滋味也很對味.

大黑輪片都有厚度，吃起來Ｑ嫩有嚼勁.

香菇貢丸、麻辣香菇

辣辣的香菇還挺好吃，多汁飽水.

貢丸有Ｑ度帶脆，沾醬也就不錯.

來到鼓山渡輪站想要吃個點心.

可以坐下來歇腳休息的環境可以.

旁邊就是公車站牌，等公車也能很輕鬆.

下回再來份烤大黑輪片，真的有香！

高雄吃什麼？餐廳、小吃！

高雄飲料【上宇林】鮮奶茶濃厚系果香也推薦.滿滿珍珠粉角嚼起來

高雄岡山【炭黔燒肉】高檔肉品Ａ５和牛細嫩肉質超多汁！

高雄涼麵【老魯記魯八宝涼麵】獨家炸醬Ｘ麻醬「魯記雙醬麵」超噴香夠味.

高雄火鍋【狂一鍋】夜貓子首選！南部首家！創意客家鹹湯圓鍋／大火燒酒蝦蝦鍋



✔高雄玩哪兒？景點、商圈！

⭕東高慢食旅│看見東九高的美好食光.融合客家閩南原民的獨特風情

⭕光華夜市│一次五間當地人氣正餐宵夜小店呷透透

✔高雄 住哪兒？飯店、民宿！

●旅居文旅│高雄館

⭕文章介紹：三多商圈平價輕旅宿.漂亮文青咖啡廳.遠眺日夜景超美

↪查詢即時優惠房價：││

●鮪魚家族飯店│鹽埕館

⭕文章介紹：海洋元素家庭房型空間大.公車捷運交通方便

↪查詢即時優惠房價：││

●康瀚飯店│三人房

⭕文章介紹：六合夜市步行10分鐘.船艦主題飯店設計.早餐券吃道地風味

↪查詢即時優惠房價：││

●康瀚行旅│雙人房

⭕文章介紹：六合夜市附近設計飯店.海港意象城市旅行.船隻物件工業風格.房型溫馨空間大

↪查詢即時優惠房價：││

●旗津道沙灘酒店

⭕文章介紹：賞海觀浪望船看飛機.頂樓酒吧賞海最棒視角.旗津沙灘踏浪玩耍去

↪查詢即時優惠房價：│

●頭等艙飯店 高雄站前館

⭕文章介紹：高雄火車站.捷運站對面.步行1分鐘即抵.風格獨具氛圍高雅.坐頭等艙旅行去

↪查詢即時優惠房價：│

●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

⭕文章介紹：高雄火車站斜對面／後驛商圈旁.優雅藝術的質感旅宿.房間大地點棒

↪查詢即時優惠房價：││

●台灣精緻商旅-信宗大飯店

⭕文章介紹：高雄火車站周邊商旅.房間寬敞樸素簡潔.年貨大街步行10分內即抵

↪查詢即時優惠房價：│

●康橋商旅│六合夜市中正館

⭕文章介紹：美麗島捷運站／六合夜市步行五分鐘.一泊二食＋２４H點心吧.房型有浴缸好舒適

↪查詢即時優惠房價：││

●阿爾兔兔民宿

⭕文章介紹：美麗島捷運站散步３分鐘.樓中樓小木屋好好玩.寵物友善包棟超推薦

↪查詢即時優惠房價：

●美濃：蝶舞澗

⭕文章介紹：豪華大型蒙古包.春天花旗木粉嫩綻放.露營渡假超放鬆

✔粉絲專屬優惠代碼：F020032101

✔立享優惠：訂房享有房價95折

✔立即預約：http://t.cn/E9kb1d8

✔訂房專線：（07）681-1858

↪查詢即時優惠房價：││

●六龜：美崙山溫泉渡假山莊

⭕文章介紹：總柴約會住一晚.不老溫泉區擁抱翠綠山景.大眾多功能SPA池

↪查詢即時優惠房價：

●寶來：國蘭花園Villa會館

⭕文章介紹：暑假最夯玩法一泊二食！群山環繞美景.漂浮刺激樂遊.泳池畔泡湯美人浴

↪查詢即時優惠房價：││

●寶來：轉角26Villa會館

⭕文章介紹：南洋泰風VILLA渡假設計.暖約典雅房型風格.超大湯屋湯池暖呼呼

↪查詢即時優惠房價：│

●阿蓮：花季度假飯店

⭕文章介紹：湯池美食享受悠閒度假.大崗山天然湧泉泡湯趣

↪查詢即時優惠房價：││