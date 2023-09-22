高雄午茶【飽養嚐關東煮】招牌現烤手工大黑輪片.鹹香脆嫩好好吃.麻辣關東煮辣香唰嘴│鼓山渡輪站│鼓山美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：美食-食記心得
高雄午茶【飽養嚐關東煮】招牌現烤手工大黑輪片.鹹香脆嫩好好吃.麻辣關東煮辣香唰嘴│鼓山渡輪站│鼓山美食
高雄鼓山渡輪站每到假日湧入滿滿人潮.
位在附近飽養嚐關東煮，下午開始營業.
店家就在鼓山渡輪站公車站牌旁邊哦！
賣著原味和麻辣關東煮，想吃什麼都自己來.
還有人氣必點烤黑輪片，外脆內滑嫩好好吃.
高雄鼓山渡輪站下午茶銅板美食「飽養嚐關東煮」招牌現烤手工大黑輪片.鹹香脆嫩好好吃
飽養嚐關東煮│店面外觀
挺有趣味的白色大招牌，相當顯眼.
開放式的座位區，環境安靜不擁擠.
外頭就能看到人氣餐點就是烤大黑輪片.
每到假日經過這裡都是滿滿客人，一位難求.
趁著平日下午過來，客人較少，多了些悠閒.
店家旁邊就是鼓山渡輪站公車站牌.
站這就能看到鼓山渡輪站的大牌樓.
前往駁二藝術特區、鹽埕捷運站都很方便.
飽養嚐關東煮│室內環境
開放式座位環境，整理得還算乾淨.
大大特色就是這輛綠色大車子.
上頭擺放各樣關東煮食材，有二個口味.
原味和麻辣口味，都能自己夾，也能來個綜合.
價格都在旁邊清楚標示，直接詢問也會比較快.
我真的不太會吃辣，所以都喝原味湯頭.
小碗放在旁邊，可以免費續湯哦～
關東煮品項真的有夠多樣，有蔬菜丸類等～
麻辣關東煮是很多人喜愛的！
它的辣度算是中小辣，湯頭真的很香.
尾韻帶有微微麻勁，辣香氣十足.
怕辣的朋友，可以加點原味湯頭～
飽養嚐關東煮│菜單品項
價格都是銅板價，最便宜１０元起.
想吃哪個關東煮品項都隨意夾取.
當然招牌現烤手工大黑輪片，可別錯過！
建議買個三份比較優惠哦.
桌上有辣椒醬、醬油膏、番茄醬.
現烤手工大黑輪片
大黑輪片都是現點現烤，等了幾分鐘才上桌.
我們指點一份，上桌已經切好幾塊，方便吃.
黑輪片有撒上胡椒粉，鹹香滋味很涮嘴.
趁熱吃最美味了，外脆內嫩，不會乾口.
沾上番茄醬的酸香滋味也很對味.
大黑輪片都有厚度，吃起來Ｑ嫩有嚼勁.
香菇貢丸、麻辣香菇
辣辣的香菇還挺好吃，多汁飽水.
貢丸有Ｑ度帶脆，沾醬也就不錯.
來到鼓山渡輪站想要吃個點心.
可以坐下來歇腳休息的環境可以.
旁邊就是公車站牌，等公車也能很輕鬆.
下回再來份烤大黑輪片，真的有香！
【飽養嚐關東煮】
時間：15：00～20：00
星期六～星期日14：00～20：00
公休：無
電話：0916-894-450
粉絲團：飽養嚐關東煮-西子灣
地址：高雄市鼓山區濱海一路93號
（１１ＡＵＧ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）
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