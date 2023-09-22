民雄北斗鵝肉店｜嘉義縣–在地人推薦的平價美味鵝肉，肉質鮮嫩多汁其他熱炒也很不錯
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：嘉義縣 > 民雄鄉
民雄北斗鵝肉店
上個月去趟嘉義本想去民雄吃個鵝肉，沒想到嘉義火車站前的鵝肉店都大爆滿，只好轉往在地人推薦到 民雄北斗鵝肉店 用餐，本來還有點奇怪我人在民雄怎麼會介紹我去北斗呢？原來店家名字真的是北斗鵝肉店啦！店家位置離民雄火車站開車大約五分鐘的車程，離民雄分局北斗派出所很近，看到這個黃色的招牌就到了，店家還備有停車場，開車前來都有地方停車。
環境介紹
玻璃鋁門上有寫著店名，一般住家的外觀，有兩三個店面的用餐區，相當的寬敞。
踏進店內首先看到是開放式的廚房，沒想到偏離市區生意也是非常好，店內人員忙進忙出的，不耽誤他們工作就不拍用餐區了。
餐廳的MENU，價格上還算平價耶！若不知道如何點餐可以選擇合菜喔！
餐點介紹
我們三個人點了半隻的鵝肉價格是700元，整個份量看起來還不少。
這個鵝肉軟嫩多汁，沾上店家特調的醬汁更有風味，口感真的很好，三個人很快地就把這一盤完食。
肉絲炒飯70元，可以看到每顆米飯都很油亮，吃起來軟硬度剛好且不油膩。
辣炒鵝頭價格150元，本想點鵝舌或是鵝翅可是都完售了，鵝頭吸飽醬汁，雖是辣炒卻不會過辣，鹹香的滋味是下酒的好菜。
鵝血糕小份價格50元，鵝血糕軟Ｑ加上店家特調醬汁還蠻不錯的。
椒鹽皮蛋價格200元，皮蛋裹上薄粉再下鍋油炸，酥鬆的皮蛋又是一道下酒好菜。
下水湯有四種價格，我們這碗是50元的，食材豐富搭上榨菜題味更是好喝。
民雄北斗鵝肉店雖然離市區遠一些些，但是生意真的很好，鵝肉處理得很好鮮嫩又美味，其他熱炒的口味也很不錯，重點是價格也算是平價，如果想吃民雄鵝肉不一定要去車站前的名店，可以來北斗鵝肉品嚐喔！
GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，
每人口味都不相同，請以資訊參考閱讀，謝謝~
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店家/景點資訊
- 店家名稱：民雄北斗鵝肉
- 所在地址：621臺灣嘉義縣民雄鄉73號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 10:30-19:30
- 店家電話：052216119
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