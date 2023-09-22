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台北｜晶華酒店之婚宴料理紀錄

2023-09-22 16:25:06 桃紅小姐的抖擻生活 人氣：105
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窩客好文

桃紅小姐的抖擻生活

發表篇數：43篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：台北晶華酒店-宴會廳
phone02-2523-8000
place台北市中山區中山北路二段41號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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結婚是件人生重大事件之一，從去年到今年家族很多人結婚，表弟在台北晶華酒店宴客。之前就參加婚宴就只顧著吃飯，這次表弟的婚宴難得在五星級酒店，紀錄一下婚宴菜色。

當天抵達婚宴會場，會場外面擺滿了點心供前來的賓客享用，當天去大家已經吃了差不多。讓我有點懊惱，應該早一點來的！甜甜圈吃起來蠻有咬勁的。


每想到現場還有調酒，有提供琴湯尼、高球雞尾酒、莫斯科騾子。之前去居酒屋的時候，我有喝過朋友點的「莫斯科騾子」，於是我點了一杯。調酒師幫我調10%多的酒精濃度，覺得酒精濃度有點高，不想還沒進場吃喜酒就先倒地，特別央求調酒師把酒精濃度再調低點。

調酒喝起來，因為沒有什麼酒味，我一不小心喝得太快，導致我吃飯的時候，感受到酒精的後勁，覺得頭痛痛的！囧哈哈哈。

整個會場小而美，這次表弟的桌數較少，紅毯路線寬敞且桌距剛剛好。

桌上都已經擺好餐具，服務人員把柳橙汁都準備好。

婚宴的菜色共有12道菜，後來查一下飯店婚宴價格，這樣是基本款的菜色20,800元(另加一成服務費)。上菜前，我一時興起想說用手機拍照記錄一下五星級婚宴的菜色，婚宴拍菜色的時候，必須要快拍快吃的模式才行！

紫氣東昇獻龍踪冷盤(龍蝦、烏魚子、燻鴨胸)

和我之前參加的婚宴不太一樣的地方，表弟的婚禮的前菜是在婚宴開始以後才上桌，必備的超級大龍蝦和烏魚子還有鴨胸。不曉得是不是大家等開宴的時間太久，肚子有點餓。一上桌，大家就馬上開吃。還好我手速快，有拍到完整的樣貌。前菜的鴨胸，口感軟嫩不會乾硬，烏魚子部分也不錯，龍蝦很讚！

花團錦簇月常圓


象徵圓滿的湯圓是炸湯圓，我是炸湯圓派(舉手！)。

炸湯圓一上桌，炸湯圓內有餡吃起來有嚼感不單調，加入煉乳更添古早味。

蠔皇澳洲原粒鮑


用蠔油調味的鮑魚，我覺得肉質鮮美紮實，非常有嚼勁。

碧綠鮮蝦南瓜筍


削成薄皮的南瓜包覆蝦子，整道菜的外型很像竹筍，蠻特別的一道菜。

金湯瑤柱海皇翅

我最喜歡這道料理，宴會上必備的綜合羹，裡面的料非常多。

虎掌栗子燴花膠

豬腱跟栗子的組合，雖然說這道菜充滿膠原蛋白，但我覺得蠻普通的，哈哈。

油淋春花慶有餘

宴會上必備的石斑，還來不及照相就...。

清宮秘製琵琶骨

豬肋排非常好吃，吃到剩下的，全部被打包回家！

黃金蟲草燉全雞

沒想到還有雞湯！！！湯喝起來不油膩，雞肉吃起來不會乾柴。

竹香豆沙珍珠飯

到這裡，我已經很飽了！(飽嗝)

接下來的豆沙珍珠飯，光看名字我原本以為是甜的，沒想到是鹹的！！裡面有綠豆沙、肉絲、銀杏、鹹蛋黃等，蠻特別的一道料理。

繁心點點結同心&哈根達斯冰淇淋

吃飽喝足後，最後就是來點甜點做為結尾！中間的花生大福，一咬才發現內餡是顆粒的花生粉內餡，但是我覺得皮蠻厚的，旁邊的好像是綠豆糕，吃到最後想不起來是啥？@@

非常豐盛的婚宴料理，祝福表弟夫婦，百年好合。

晶華酒店

地址︰台北市中山北路二段39巷3號 (鄰近捷運中山站)

電話：02-2523-8000

用餐時間：2023.07.01

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    桃紅小姐的抖擻生活

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    興趣很廣泛的佛系嬌羞網誌寫作者，人生目標就是用全身最抖擻的精神過生活。
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